Trump mit großen Versprechungen: Städte der Freiheit und fliegende Autos

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Donald Trump beginnt seinen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2024. In einer Ansprache verspricht er der Bevölkerung neue Städte und fliegende Autos.

Washington – Donald Trump will bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen. Trotz dessen, dass die Wahlen noch rund anderthalb Jahre entfernt sind, zieht er hierfür bereits alle Register: Am Freitag teilte Trump ein Video im Internet, in dem er von neuen Städten in den USA sowie fliegenden Autos spricht.

Das Video wurde zunächst auf der Internet-Plattform „Truth Social“ veröffentlicht, ein von Trump eigenhändig etabliertes soziales Netzwerk in den USA. Anfang 2021 hatte er hierfür das Medienunternehmen Trump Media & Technology Group gegründet, nachdem er von mehreren sozialen Netzwerken wie Twitter für seine Aufrufe zum Sturm auf das Kapitol gesperrt worden war. Daraufhin entschied der ehemalige Präsident, sein „eigenes“ soziales Netzwerk zu gründen.

Städte der Freiheit und fliegende Autos: Trump verspricht große Dinge

„Wenn wir uns nur drei Jahre zurückerinnern, war das, was wir taten, undenkbar“, sagt Trump zu Beginn seiner Video-Ansprache. Sein Ziel für die Zukunft sei deshalb ein „Quantensprung für den amerikanischen Lebensstandard“. Dafür schlägt er zum einen die Gründung neuer Städte in den USA vor. „Fast ein Drittel der Landmasse der Vereinigten Staaten befindet sich im Besitz der Regierung. Mit nur einem sehr, sehr kleinen Teil dieses Landes sollten wir einen Wettbewerb veranstalten, um bis zu zehn neue Städte zu gründen und sie an die besten Vorschläge für die Entwicklung zu vergeben.“

Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina. © Alex Brandon/AP/dpa

Trump nennt die Städte in seinem Video „Freie Städte“, die allgemein „die Grenze wieder öffnen und die amerikanische Vorstellungskraft neu entfachen“ sollen. Die „hart arbeitende Bevölkerung“ würde dadurch die Möglichkeit auf neuen Wohnraum und allgemeinen Wohlstand bekommen. Für all das wolle er sich einsetzen, sollte er im Jahr 2024 wieder zum Präsident gewählt werden.

„American Dream“: Donald Trump wirbt für Präsidentschaftswahl 2024

Neben neuen „Freiheits-Städten“ wirbt Trump in seinem Video außerdem mit der Produktion fliegender Autos. „Zahlreiche große Unternehmen in den USA und in China liefern sich ein Rennen bei der Entwicklung von Fahrzeugen, die vertikal starten und landen können“. Die Entwicklung derartiger Fahrzeuge sei laut Trump auch für Familien und Individuen gedacht. „So wie die Vereinigten Staaten im letzten Jahrhundert die Automobilrevolution angeführt haben, möchte ich sicherstellen, dass Amerika, und nicht China, diese Revolution in der Luftmobilität anführt“, sagt er in dem Video weiter.

In anderen Worten: Trump verspricht in seiner Ansprache den klassischen „American Dream“ (übersetzt: Amerikanische Traum), also die Chance auf ein besseres Leben für die breite Masse der Bevölkerung. Mit seinen Visionen für die Zukunft scheint Trump dabei allgemein seine Beliebtheit in den USA zurückgewinnen zu wollen. Nach dem schwachen Abschneiden seiner Partei bei der Kongresswahl im Dezember letzten Jahres gilt der 76-Jährige politisch als geschwächt. Für die Präsidentschaftswahl 2024 will der ehemalige Präsident jedoch erneut antreten. (nz)