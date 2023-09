Nächster Rückschlag für Trump: Ex-Berater muss vor Gericht aussagen

Washington Post

Trumps ehemaliger Berater Peter Navarro ignorierte eine Vorladung. Ein Richter lehnt seine Verteidigung ab – nun soll der Prozess gegen ihn beginnen.

Washington, D.C. – Ein Richter entschied am Mittwoch (30. August), dass Peter Navarro, ein Berater des Weißen Hauses von Trump, der wegen strafbarer Missachtung des Kongresses angeklagt ist, vor einem Geschworenengericht nicht argumentieren kann, dass er durch das Exekutivprivileg daran gehindert wurde, dem Ausschuss des Repräsentantenhauses, der den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht, Aussagen und Dokumente zu liefern.

Navarro, der viel über seine Rolle bei den Bemühungen, die Wahlniederlage des ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2020 rückgängig zu machen, geschrieben und gesprochen hat, soll nächste Woche vor dem US-Bezirksgericht in Washington wegen Missachtung des Gerichts angeklagt werden. Die Anklage geht auf seine Weigerung zurück, einer Vorladung Folge zu leisten, die der inzwischen aufgelöste überparteiliche Ausschuss Monate vor seinen im Fernsehen übertragenen Anhörungen zu den Unruhen im Kapitol im vergangenen Sommer und Herbst ausgestellt hatte.

Die Entscheidung des Richters Amit P. Mehta vom Mittwoch über die Frage des Exekutivprivilegs war ein Schlag für Navarro, da sie ihm eine potenziell hilfreiche Verteidigung vor Gericht gegen zwei Vergehen der Missachtung verwehrte, die jeweils mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden können. Die Auswahl der Geschworenen soll am Dienstag beginnen. Navarro hat auf nicht schuldig plädiert.

Trumps Berater Navarro ignorierte Vorladung – auf Anweisung seines Chefs?

Der 74-jährige ehemalige Handels- und Produktionsberater hat immer wieder behauptet, er habe sich der Vorladung widersetzt, weil Trump sich in Gesprächen mit ihm auf das Exekutivprivileg berufen und Navarro angewiesen habe, keine privilegierten Informationen zu Themen preiszugeben, die der Ausschuss untersuchte.

In der Vorladung, die am 9. Februar 2022 ausgestellt wurde, wurde Navarro aufgefordert, dem Ausschuss innerhalb von zwei Wochen eine Liste von Dokumenten zu übermitteln und kurz danach zu einer Befragung zu erscheinen. Als er sich weigerte, dem nachzukommen, teilte er dem Ausschuss in einer E-Mail mit: „Präsident Trump hat sich in dieser Angelegenheit auf das Exekutivprivileg berufen. . . . Dementsprechend sind mir die Hände gebunden.“

Seit der Anklageerhebung gegen Navarro im Juni 2022 hat Mehta wiederholt auf fehlende Beweise für die angeblichen Gespräche mit Trump verwiesen, die laut Navarro nach Erhalt der Vorladung stattfanden. Navarro hat weder ein schriftliches Schreiben von Trump vorgelegt, noch hat Trump seine Darstellung öffentlich bekräftigt.

„Ich weiß immer noch nicht, was der Präsident gesagt hat“, sagte Mehta einem von Navarros Anwälten am Montag bei einer Anhörung vor dem Prozess, wie CNN berichtet. „Ich habe keine Worte des ehemaligen Präsidenten.“ Im Zeugenstand versuchte Navarro, den Richter davon zu überzeugen, dass Trump sich auf das Exekutivprivileg berufen hatte, aber Mehta bezeichnete seine Aussage als „ziemlich schwache Soße“.

Obwohl der Richter sein schlagkräftigstes Verteidigungsargument zurückwies - dass er durch Trumps Exekutivprivileg gezwungen war, nicht vor dem Kongress auszusagen - zeigte sich Navarro nach der Anhörung unerschrocken, als er sich den Nachrichtenkameras außerhalb des Gerichtsgebäudes stellte.

„Dies sind komplexe und wichtige verfassungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Gewaltenteilung zwischen der Legislative und der Exekutive“, sagte er. „Dies wird wahrscheinlich bis zum Obersten Gerichtshof gehen“.

Ex-Berater von Trump: Auch Steve Bannon verurteilt

Nachdem der Sonderausschuss begonnen hatte, die Ausschreitungen vom 6. Januar zu untersuchen - bei denen ein Mob von Trump-Anhängern das Kapitol stürmte, während der Kongress tagte, um Joe Bidens Präsidentschaftssieg zu bestätigen -, gehörte Navarro zu den vier ehemaligen Beamten des Weißen Hauses, die sich weigerten, Vorladungen Folge zu leisten, und die vom gesamten Repräsentantenhaus zur Strafverfolgung an das Justizministerium verwiesen wurden.

Einer der vier, der rechte Provokateur Stephen K. Bannon, ein politischer Berater von Trump, der in den ersten sechs Monaten seiner Präsidentschaft Chefstratege des Weißen Hauses war, wurde wegen Missachtung des Kongresses in zwei Fällen angeklagt, weil er sich den Forderungen des Ausschusses nach Aussagen und Dokumenten widersetzt hatte. Die Anklageschrift in seinem Fall entspricht der gegen Navarro, dessen Amtszeit im Weißen Haus sich über die gesamte Amtszeit von Trump erstreckte.

+ Der damalige Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, hört zu, als Präsident Donald Trump während eines Briefings am 19. November 2020 spricht. © Jabin Botsford/The Washington Post

In Medieninterviews und in einem von ihm geschriebenen Buch hat Navarro gesagt, er habe mit Bannon an einem Plan gearbeitet, um Trump an der Macht zu halten, indem er Trump-Loyalisten im Kongress angeworben habe, um die Bestätigung von Bidens Wahlsieg zu verzögern und schließlich zu verweigern. In einem Begleitschreiben zu Navarros Vorladung erklärte der Ausschussvorsitzende Bennie G. Thompson (D-Miss.), dass das Gremium „Dokumente und eine Absetzung in Bezug auf diese und andere Angelegenheiten anstrebt“.

Das Exekutivprivileg soll die Vertraulichkeit von Gesprächen zwischen dem Präsidenten und seinen engen Mitarbeitern schützen.

Wie Mehta verbot auch der Richter in Bannons Verfahren wegen Missachtung der Amtsgewalt im Juli 2022 die Berufung auf das Exekutivprivileg als Verteidigung. Bannon, der das Weiße Haus im August 2017 verließ, hatte während der Bemühungen, die Wahl von 2020 zu kippen, keine offizielle beratende Rolle in der Verwaltung. Da sich seine Verteidigung hauptsächlich darauf beschränkte, ob er die Fristen für die Beantwortung der Vorladung des Ausschusses verstanden hatte, berieten sich die Geschworenen in Washington nur 2½ Stunden lang, bevor sie ihn in seinem einwöchigen Prozess für schuldig erklärten.

Bannon, der wegen der gleichen Vorwürfe wie Navarro verurteilt wurde, erhielt eine viermonatige Haftstrafe und eine Geldstrafe von 6 500 Dollar. Er bleibt bis zum Ausgang seines Berufungsverfahrens auf freiem Fuß.

Die US-Staatsanwaltschaft in Washington entschied sich, gegen zwei der vier Trump-Beamten, gegen die ein Verfahren wegen Missachtung eingeleitet wurde - den ehemaligen Stabschef des Weißen Hauses Mark Meadows und den Kommunikationschef Dan Scavino - keine rechtlichen Schritte einzuleiten. Beide hatten Briefe von einem Anwalt des ehemaligen Präsidenten erhalten, in denen sie angewiesen wurden, nicht auf Vorladungen des Ausschusses zu antworten, da sie sich auf das Recht der Exekutive beriefen.

Prozess gegen Ex-Trump-Berater Navarro: „Der Beklagte hat keine Beweise vorgelegt“

„Hätte der Präsident dem Beklagten ein ähnliches Schreiben zukommen lassen, sähe die Akte hier ganz anders aus“, schrieb Mehta im Januar dieses Jahres, als er Navarros Antrag auf Abweisung der Anklage wegen Missachtung des Gerichts auf der Grundlage seiner angeblichen Gespräche mit Trump ablehnte.

„Der Beklagte hat keine Beweise vorgelegt, um die behauptete Behauptung des Privilegs zu stützen“, sagte Mehta in seiner Entscheidung vom Januar. „Und weil die behauptete Behauptung des Privilegs unbewiesen ist, kann der Beklagte eine Verfolgung wegen Missachtung nicht vermeiden.“

Am Mittwoch ging der Richter noch weiter und entschied, dass Navarro vor den Geschworenen nicht argumentieren kann, dass ein gültiger Anspruch auf das Exekutivprivileg besteht.

Selbst wenn Navarro Beweise dafür hätte, dass Trump sich auf das Exekutivprivileg berufen hat, ist die Frage, ob ein ehemaliger Präsident sich rechtmäßig auf das Privileg berufen kann, und unter welchen Umständen, umstritten. Einige Rechtsexperten sind der Meinung, dass nur ein amtierender Präsident das Privileg der Exekutive in Anspruch nehmen kann - und die Regierung Biden hat ihren Standpunkt in Bezug auf die Vorladung von Navarro deutlich gemacht.

In einem Schreiben an Navarro aus dem vergangenen Jahr erklärte das derzeitige Büro des Rechtsberaters des Weißen Hauses, es habe „festgestellt, dass eine Geltendmachung des Exekutivprivilegs“ in seinem Fall „nicht im nationalen Interesse liegt und daher nicht gerechtfertigt ist.“

Spencer S. Hsu hat zu diesem Bericht beigetragen.

