Schockierende Mails: Schwere Rassismusvorwürfe gegen Trump Jr.

Von: Andreas Apetz

Bei einem Rechtsstreit sind E-Mails mit rassistischen Äußerungen von Trump Jr. ans Licht gekommen: Mexikaner sollen „erschossen“ und Juden „gejagt“ werden.

Washington D.C. – Fettnäpfchen sind ein beliebtes Ziel für Donald Trump Jr. Dem Sohn des ehemaligen US-Präsidenten gelingt es immer wieder sich und seine Familie in aller Öffentlichkeit zu blamieren. Während des Vorwahlkampfes der USA beleidigte Junior versehentlich seinen Vater Donald Trump und verglich dessen Charisma mit dem eines „Leichenbestatters“. Dieses Malheur dürfte nicht der einzige Stolperstein bleiben, den Trump Junior seinem Vater bei der Vorbereitung auf die Präsidentschaftswahl 2024 in den Weg legt. Denn nun stehen schwere Rassismus-Vorwürfe gegen den 45-Jährigen im Raum. Junior soll beim E-Mail-Verkehr mit einem Freund fremdenfeindliche Äußerungen getätigt haben.

Rechtsstreit enthüllt rassistische Trump-Mails

Gentry Beach, der Trauzeuge von Trump Jr., befindet sich derzeit in einem langwierigen Gerichtsverfahren. Der Rechtsstreit reicht 15 Jahre zurück und dreht sich um den ehemaligen Arbeitgeber, das Hedgefonds Touradji Capital Management. Beach beschuldigt das Unternehmen, ihm Dutzende Millionen Dollar vorzuenthalten, die ihm seiner Meinung nach zustünden. Es steht außerdem der Vorwurf von Todesdrohungen im Raum. Beach behauptet der Gründe des Fonds, Paul Touradji habe ihm mit dem Tode gedroht und seiner Karriere absichtlich geschadet.

Im Rahmen der Klage nutzte die Verteidigung des Hedgefonds den E-Mail-Verlauf von Beachs Arbeitskonto aus den Jahren 2005 bis 2008. Die Nachrichten werden als Teil der Verteidigung verwendet, der behauptet, Beach sei seinem Arbeitgeber gegenüber illoyal gewesen und habe dem Unternehmen einen Imageschaden verpasst. Das Unternehmen möchte deshalb keine Entschädigung zahlen.

„Mexikaner erschießen“ und „Juden jagen“: Veröffentlichung rassistischer Mails steht zur Debatte

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich unter Beachs E-Mails auch einige Nachrichten von Trump Jr. befinden. Darin sollen wohl rassistische Äußerungen getätigt werden, unter anderem ist die Rede von einer „Anspielung auf die Jagd nach Juden und die Erschießung von Mexikanern“ sowie die Aussage, er wolle „Juden zum Abendessen haben.“ In einem Gruppen-E-Mail-Thread schimpfte Trump Jr. über einen der Empfänger, weil er „die Mexikaner ermutigt, in die USA zu kommen und ihnen eine weitere Ausrede liefert, um kein Englisch zu lernen“, so Junior. Beach antwortete daraufhin, dass er seinen Sohn mit Munition an die Grenze schicken werde. „Wir werden dieses w****** Problem im Keim ersticken“, schrieb er.

Donald Trump Jr., Sohn des US-Präsidenten Trump, spricht auf einer Wahlkampfveranstaltung. (Archivfoto) © John Minchillo/dpa

Die Nachrichten liegen derzeit noch einem Richter vor. Die Parteien streiten derzeit darüber, ob das Gericht zulassen sollte, dass die E-Mails in ungeschwärzter Form in die öffentlichen Unterlagen des Falles aufgenommen werden. Beach seinerseits bittet das Gericht, den Namen von Trump zu schwärzen. Eine Entscheidung gibt es bislang noch nicht. Das Nachrichtenmagazin The Wall Street Journal berichtete als Erstes über den Fall.

Aktivisten bezeichnen E-Mails von Trump Jr. als „rassistischen Angriff“

Omar Rivero, Gründer der politischen Aktivistengruppe Occupy Democrats, sagte, die „bombenartigen“ E-Mails von Trump Jr. seien „rassistische Angriffe gegen Mexikaner und schwarze New Yorker“. Das Anti-Donald-Trump-PAC Really American fügte hinzu: „Neue E-Mails von Donald Trump Jr. sind gerade in der Klage eines alten Freundes aufgetaucht, in denen rassistische Angriffe gegen Schwarze, Mexikaner und Juden beschrieben werden. Ist das wirklich eine Überraschung? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“

Die E-Mails wurden bereits bei einer Wiederaufnahme des Verfahrens vor Gericht verlesen, bei der sich die Geschworenen schließlich nicht auf ein Urteil einigen konnten. Erst kürzlich sorgte Trump Jr. wegen homophober Äußerungen für Schlagzeilen. (aa)