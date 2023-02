Umfrage in den USA: Trump vor Biden und Harris

Von: Andreas Apetz

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. (Archivfoto) © Alex Brandon/dpa

Bei den US-Wahlen im Jahr 2024 ist ein zweites Aufeinandertreffen zwischen Trump und Biden möglich. Eine aktuelle Umfrage sieht den Ex-Präsidenten vorne.

Washington – Bis zu den Präsidentschaftswahlen der USA am 5. November 2024 ist es noch etwas hin. Bereits im November vergangenen Jahres kündigte der ehemalige US-Präsident Donald Trump seinen Wiedereinzug ins Weiße Haus an. Im Hause der Republikaner ist das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur damit wohl offiziell eröffnet. Der amtierende Präsident Joe Biden deutete seine Kandidatur für die nächsten US-Wahlen ebenfalls an.

Auch, wenn im Moment noch alles offen ist, werden die beiden altgedienten Kontrahenten schon einander gegenübergestellt. In einer Wahlumfrage des Harvard‘s Center for American Political Studies (CAPS) und Harris Insights and Analytics zu den US-Wahlen 2024 liegt Trump vor Präsident Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris.

US-Wahl 2024: Trump vor Biden und Harris

Wie sehen die aktuellen Tendenzen für die Präsidentschaftswahlen 2024 der USA aus? Welche Kandidaten und Kandidatinnen hätten zum aktuellen Zeitpunkt die besten Chancen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich eine, exklusiv von der US-amerikanischen Zeitung The Hill veröffentlichten Studie vom 17. Februar 2023.

Dort gaben 46 Prozent der befragten Personen an, dass sie für Trump und nicht für Biden stimmen würden, wenn die US-Wahl heute stattfinden würde. Die Anhängerschaft des amtieren Präsidenten umfasse laut Studie rund 41 Prozent der Befragten. 13 Prozent waren sich unsicher oder konnten noch keine Entscheidung treffen.

Kandidat Wählerstimmen Donald Trump (Republikaner) 46 Prozent Joe Biden (Demokraten) 41 Prozent Unsicher oder unentschieden 13 Prozent

Noch größer war der Abstand im hypothetischen Duell zwischen der aktuellen Vizepräsidentin Harris und Trump. Die Demokratin käme demnach aktuell nur auf rund 39 Prozent der Stimmen, während der ehemalige Präsident 49 Prozent der Wählerschaft auf seiner Seit hätte.

Präsidentschaftskandidatur der Republikaner: Trump der heißeste Kandidat für 2024

Unter den Republikanern scheint Trump an Rückenwind zu gewinnen. Trotz der eher enttäuschenden Ergebnisse in den Midterms und zahlreichen juristischen Skandalen gehört Trump laut CAPS/Harris derzeit zum heißesten Präsidentschaftskandidat:innen der Grand Old Party. Die aktuellen Umfragewerte sprechen eine eindeutige Sprache: In einer simulierten Vorwahl mit acht weiteren Kandidat:innen stünde Ex-Präsident Trump derzeit mit 37 Prozent der Wahlstimmen an erster Stelle. Der stärkste Kontrahent, Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, hätte derzeit mit 19 Prozent der Stimmen das Nachsehen.

Sieben Prozent der Wählerinnen und Wähler stünden derzeit wohl auf der Seite der ehemaligen US-Botschafterin Nikki Haley. Die Republikanerin ist Trumps erste offizielle Kontrahentin bei der Präsidentschaftskandidatur für die US-Wahl 2024. Mitte Februar kündigte die 51-Jährige ihre Wahlteilnahme an.

Umfrage zur US-Wahl 2024 Die Harvard CAPS-Harris Poll Umfrage wurde am 15. und 16. Februar durchgeführt und befragte 1.838 registrierte Wähler. Es handelt sich um eine Zusammenarbeit zwischen dem Center for American Political Studies der Harvard University und Harris Poll im Auftrag der Zeitung The Hill.

Während sich bei den Republikanern immer mehr Spekulationen aufkommen, wer gegen Trump in den Ring steigen könnten, wird der Kurs im demokratischen Lager immer deutlicher: Biden soll an seine Amtszeit vier weiter Jahre dranhängen. Mit seiner Rede fand er bei den demokratischen Wählerinnen und Wähler Zuspruch. Auch Donald Trump fand überraschend lobende Worte für die Rede des US-Präsidenten. (aa)