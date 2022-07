USA: Chinas Militär wird aggressiver und gefährlicher

Von: Lukas Zigo

Washington versucht, seine Allianzen im Pazifik zu festigen. Laut General Mark Milley seien Pekings Versuche, seinen Einfluss auszuweiten, „nicht gutartig“.

Jakarta – Seit geraumer Zeit hegt die Kommunistische Partei Chinas den Wunsch, die USA als führende Weltmacht abzulösen. Dazu gilt es jedoch, sich in allen Belangen enorm zu steigern. Das chinesische Militär beispielsweise, sei in den letzten fünf Jahren deutlich aggressiver und gefährlicher geworden, erklärte der oberste Militärangehörige der Vereinigten Staaten, General Mark Milley, während einer Reise in den indopazifischen Raum, der auch einen Zwischenstopp in Indonesien beinhaltete.

General Mark Milley (l), Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs, und General Andika Perkasa, Leiter der indonesischen Streitkräfte, geben sich während ihres Treffens im indonesischen Militärhauptquartier die Hand. © Achmad Ibrahim/dpa

General Milley, auch Vorsitzender des Generalstabs der Vereinigten Staaten, sagte am Sonntag (24. Juli 2022), dass die Zahl abgefangenen chinesischen Flugzeugen und Schiffen im pazifischen Raum in dieser Zeit deutlich zugenommen habe. Auch die Zahl der sogenannten unsicheren Interaktionen sei in ähnlichem Maße gestiegen.

„Die Botschaft ist, dass das chinesische Militär in der Luft und auf See in dieser Region deutlich mehr und spürbar aggressiver geworden ist“, sagte Milley. Vor kurzem erst hatte er seinen Stab gebeten, Einzelheiten über Interaktionen zwischen China und den USA und anderen Länder in der Region zusammenzustellen.

Bedrohung durch China: USA betonen Wichtigkeit eines freien und offenen Pazifikraums

Diese Äußerungen traf Milley auf dem Weg zu einem Treffen mit den indonesischen Verteidigungsministern in Jakarta. Sie kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem sich der indonesische Präsident Joko Widodo auf einen zweitägigen Besuch in Peking vorbereitete, wo er am Montag (25. Juli 2022) auf den chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen wird. Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass ein ausländisches Staatsoberhaupt von Peking individuell empfangen wird, abgesehen von den Olympischen Winterspielen im Februar.

Die Bedrohung durch China ist der Schwerpunkt von Milleys Reise in die Region. Er wird in der kommenden Woche an einem Treffen der Verteidigungsminister des indopazifischen Raums in Australien teilnehmen. Dort soll das eskalierende militärische Wachstum Chinas und die Notwendigkeit, einen freien, offenen und friedlichen Pazifikraum aufrechtzuerhalten, die Hauptthemen sein werden.

USA warnen vor chinesischem Einmarsch in Taiwan

US-Militärs haben auch vor einem möglichen Einmarsch Chinas in Taiwan gewarnt – möglicherweise bis 2027. China hat seine militärischen Provokationen gegen die selbstverwaltete Insel verstärkt, um sie durch Einschüchterung zur Vereinigung mit dem kommunistischen Festland zu bewegen.

Darüber hinaus sind die USA und andere Länder besorgt, dass ein kürzlich von Peking im April unterzeichnetes Sicherheitsabkommen mit den Salomonen zur Einrichtung eines chinesischen Marinestützpunkts im Südpazifik führen könnte. Die USA und Australien haben den Salomonen mitgeteilt, dass die Ansiedlung eines chinesischen Militärstützpunktes nicht toleriert würde.

Die Biden-Regierung hat Schritte unternommen, um ihre militärischen und sicherheitspolitischen Beziehungen zu den Ländern des indopazifischen Raums auszubauen. Dies ist Teil einer Kampagne, die darauf abzielt, ein stärkeres Netzwerk von Allianzen in Chinas Hinterhof aufzubauen und dem wachsenden Einfluss Chinas entgegenzuwirken.

Pazifikstaaten wie Indonesien wollen mehr US-Militärpräsenz in der Region

Milley, der am Sonntag mit General Andika Perkasa, dem Chef des indonesischen Militärs zusammentraf, sagte, Pazifikstaaten wie Indonesien wollten, dass sich das US-Militär in der Region engagiere und einsetze. „Wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten, um Interoperabilität zu entwickeln und unsere Streitkräfte gemeinsam zu modernisieren“, sagte Milley. Dies erfolge, um sicherzustellen, dass sie „jeder Herausforderung, die China stellt, gewachsen sind.“

Indonesien ist strategisch wichtig und für die Region und seit langem Partner der USA, wie auch Milley klarstellte.

Indonesien: Großer Empfang für US-General Milley

Den Nachmittag verbrachte Milley im Hauptquartier der indonesischen Streitkräfte in Jakarta. Empfangen wurde er mit einem riesigen Plakat mit seinem Foto und Namen, einer Militärparade und einem großen Fernsehbildschirm, auf dem ein Video über seine Karriere gezeigt wurde.

Zum Ende des Besuchs erklärte Andika gegenüber Reportern, Indonesien habe festgestellt, dass China im Zusammenhang mit territorialen Streitigkeiten mit seinem Land selbstbewusster und „ein wenig aggressiv“ mit Marineschiffen vorgehe. (lz)