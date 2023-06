USA entwickeln Raketen – um chinesische Schiffe aus 1.600 Kilometer Entfernung zu versenken

Von: Bona Hyun

Die USA wollen gegen chinesische Schiffe eine neue Waffe einsetzen. © U.S. Navy / Handout/dpa

Die US-Navy setzt bei der Verteidigung im Taiwan-Konflikt auf eine neue Waffe. Die soll in der Lage sein, chinesische Invasionsflotten zu versenken.

Washington D.C. – Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen China und Taiwan wollen die USA ihre Verteidigung auf See ausbauen. Berichten zufolge entwickelt die US-Marine eine neue Langstrecken-Anti-Schiffsrakete, die den Namen „Maritime Strike Tomahawk“ (MST) tragen soll. Diese sollen den US-Marineeinheiten auf japanischen Inseln ermöglichen, chinesische Schiffe zu versenken. Tomahawk-Raketen haben nach Angaben von Hersteller Raytheon Missile & Defense eine Reichweite von bis zu 1.000 Meilen (ca. 1.609 Kilometer).

„Theoretisch könnten Truppen der Teileinheit Marine-Corps versuchen, Teile der Invasionsflotte zu versenken, die die Meerenge überqueren, und zusätzlich Seeblockadeoperationen im Ostchinesischen Meer und im nördlichen Philippinischen Meer durchführen“, sagte Stacie Pettyjohn, Direktorin des Verteidigungsprogramms am „Zentrum für eine neue amerikanische Sicherheit“.

Die derzeitigen Seezielflugkörper (Naval Strike Missiles) des Anti-Schiffs-Raketensystems der Navy (Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System), haben laut dem US-Magazin Task & Purpose eine Reichweite von nur bis zu ca. 185 Kilometern. Zudem würde das derzeitige NMESIS-Waffensystem bei einer chinesischen Invasion Taiwans nur bedingt funktionieren. Laut der Denkfabrik „Zentrum für strategische und internationale Studien“ könne es nur wirksam sein, wenn das System auf der Insel eingesetzt wird, bevor die Angreifer eindringen, so Mark Cancian, ein leitender Berater des Studienprogramms.

Hingegen würde das MST erhebliche Vorteile bieten. „Im Gegensatz zu NSM (Naval Strike Missiles) würde das Tomahawk-Raketensystem den Marines eine Anti-Schiffswaffe mit ausreichender Reichweite bieten, um Teile der Meerenge von Taiwan von den südlichen Ryukyus- und Kyushu-Inseln aus zu erreichen“, so Pettyjohn gegenüber Task & Purpose.

Neue Antischiffsrakete der US-Navy: Produktion muss angekurbelt werden

Die Tomahawk-Raketen könnten auch eine wirksame Waffe zur Verteidigung von Marinestützpunkten werden, sagte der Navy-Strategieexperte Steven Wills. Die einzige Herausforderung sei, dass die Produktion von Tomahawk-Raketen erheblich gesteigert werden müsste, um sowohl die Marinestreitkräfte als auch die Luftwaffe zu versorgen, sagte Wills.

Während des Zweiten Weltkriegs setzten die Verteidigungsbataillone der Marinestützpunkte auf Wake Island und Midway Island Fünf-Zoll-Geschütze von alten Schlachtschiffen ein, so Wills gegenüber Task & Purpose. „Das heutige Marine Littoral Regiment (eine Einheit der US-Marine Corps), das mit Schiffs- und Luftabwehrwaffen bewaffnet ist, ist der direkte Nachfahre der Basisverteidigungsbataillone aus dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Wills gegenüber Task & Purpose. „Die heutigen Marines mit Marschflugkörpern zu bewaffnen, um Schiffe anzugreifen, ist genauso, als würde man den Marines von 1941 alte Schlachtschiffswaffen geben, nur mit viel besserer Genauigkeit und Feuerkraft.“

US Marine Corps stellen Antrag auf Maritime Strike Tomahawks

Die Streitkräfte der US Marine Corps haben der Navy mitgeteilt, dass sie Maritime Strike Tomahawks kaufen möchte, und einen entsprechenden Antrag auf Finanzierung gestellt, so Marineanalyst Lee Willett, der für die Verteidigungszeitschrift Janes schreibt. Der jüngste Haushaltsentwurf des Marineministeriums sieht vor, dass das Marine-Corps im nächsten Haushaltsjahr 34 Tomahawks erhält. Den Marines wurden in diesem Haushaltsjahr 13 Tomahawk-Raketen und im Haushaltsjahr 2022 48 Tomahawks zugeteilt. Laut Pettyjohn wird allerdings erwartet, dass die Marines bis zum Haushaltsjahr 2026 nicht genug Tomahawks haben werden. Angesichts des Ukraine-Kriegs wollen die US-Marines zudem vermehrt auf Kamikaze-Drohnen setzen.