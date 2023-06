China warnt die USA: „Respekt zeigen und sich nicht einmischen“

Die Außenminister der USA und Chinas, Antony Blinken und Qin Gang. © Andrew Caballero-Reynolds/Noel Celis/AFP

Am Wochenende will US-Außenminister Blinken nach China reisen. Jetzt lieferte er sich ein Wortgefecht mit seinem chinesischen Amtskollegen.

München/Peking/Washington, D.C. – Wenige Tage vor dem geplanten China-Besuch von US-Außenminister Antony Blinken ist es zu einem telefonischen Schlagabtausch zwischen ihm und seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang gekommen. Bei dem Gespräch forderte Qin am Mittwoch, die USA müssten „Respekt zeigen, sich nicht in Chinas innere Angelegenheiten einmischen und Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen“ respektieren.

China Außenminister beklagte zudem, „dass die Beziehungen zwischen China und den USA seit Anfang des Jahres mit neuen Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert sind und dass die Verantwortung klar ist“, hieß es nach dem Gespräch in einer Mitteilung des Außenministeriums in Peking.

Tatsächlich befinden sich die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten auf einem Tiefpunkt. Peking wirft Washington vor, den Aufstieg Chinas ausbremsen zu wollen, etwa durch Ausfuhrbeschränkungen für hoch entwickelte Mikrochips. Die USA wiederum blicken sorgenvoll auf die chinesischen Drohungen in Richtung Taiwan, Pekings Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer und die anhaltende Zusammenarbeit zwischen China und Russland trotz des Ukraine-Kriegs. Washington wirft China zudem Menschenrechtsverletzungen in Tibet und Xinjiang sowie unfaire Wettbewerbsbedingungen vor.

Neue und alte Spionagevorwürfe belasten Verhältnis zwischen China und den USA

In dem Gespräch mit Blinken bezeichnete Qin Gang die Taiwan-Frage als „Chinas Kernanliegen“, bei dem Peking eine „strenge Haltung“ einnehme. In diesen und anderen Fragen müssten sich die USA „in die gleiche Richtung wie die chinesische Seite“ bewegen, so der Außenminister weiter, der bis vor wenigen Monaten Botschafter Pekings in den USA gewesen war. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und droht damit, den Inselstaat notfalls mit Gewalt mit dem Festland zu vereinigen.

Aus Washington hieß es nach dem Telefonat lediglich, beide Seiten hätten „die Bedeutung der Aufrechterhaltung offener Kommunikationslinien“ erörtert, „um die Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik China verantwortungsvoll zu gestalten und Fehlkalkulationen und Konflikte zu vermeiden“. Zudem habe Blinken „eine Reihe bilateraler und globaler Themen“ angesprochen und „deutlich gemacht, dass die USA auch weiterhin diplomatische Kontakte nutzen werden, um Problembereiche und potenzielle Kooperationsbereiche anzusprechen“.

Unklar blieb zunächst, welche Rolle die neuesten Vorwürfe der USA, Peking betreibe auf Kuba eine Abhörstation, in dem Gespräch spielten. Antony Blinken hatte am Montag erklärt, die Volksrepublik arbeite daran, ihre weltweiten Spionagetätigkeiten auszubauen, und habe deshalb „im Jahr 2019 ihre nachrichtendienstlichen Erfassungseinrichtungen in Kuba aufgerüstet“. Peking wies die Vorwürfe, die zuerst durch einen Bericht des Wall Street Journal für Aufsehen sorgten, zurück. Am Dienstag bezeichnete ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums Blinkens Bemerkungen als „Gerüchte und Verleumdungen“.

Biden spricht von „Tauwetter“ – reist Blinken nach China?

Der amerikanische Außenminister wollte eigentlich bereits im Februar zu Gesprächen nach China reisen, sagte den Besuch aber kurzfristig ab, nachdem über den USA ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon entdeckt worden war.

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping waren zuletzt im November beim G20-Gipfel in Bali persönlich zusammengetroffen, was vorsichtige Hoffnungen auf eine Entspannung ausgelöst hatte. Doch wenig später löste der Ballon-Vorfall eine diplomatische Eiszeit aus. Erst in den vergangenen Wochen kam es wieder zu ersten hochrangigen Gesprächen zwischen Vertretern beider Länder. So traf in Peking US-Botschafter Nicholas Burns Anfang Mai mit dem chinesischen Außenminister zusammen; in Wien beriet sich Chinas Top-Diplomat Wang Yi mit Jake Sullivan, Bidens Nationalem Sicherheitsberater. Biden sprach am Rande des G7-Treffens im japanischen Hiroshima zudem von einem möglichen „Tauwetter“ zwischen China und den USA.

Trotz des konfrontativen Telefonats mit seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang wird Antony Blinken noch in dieser Woche in Peking erwartet, wie das US-Außenministerium am Mittwochnachmittag bestätigte. Eine Bitte der USA um ein Treffen zwischen den Verteidigungsministern der beiden Länder hatte Peking unlängst ausgeschlagen. (sh)