„Kampagne zur Einschüchterung“: Staatsanwalt verklagt Republikaner wegen Einmischung in Trump-Anklage

Von: Johanna Soll

Staatsanwalt Bragg hat Klage einreicht. Der Grund: Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan nutze den Justizausschuss, um den Strafprozess gegen Donald Trump zu torpedieren.

New York City – Die juristische Auseinandersetzung in den USA um die Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump weitet sich aus. Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, verklagte am Dienstag (11. April) den führenden republikanischen Abgeordneten Jim Jordan, einen wichtigen Verbündeten Trumps. Bragg wirft dem Vorsitzenden des Justizausschusses im Repräsentantenhaus vor, die Strafverfolgung Trumps torpedieren zu wollen.

Trump-Ankläger Bragg beschuldigt Jordan in der Klage eines „beispiellos dreisten und verfassungswidrigen Angriffs“ auf die von ihm geleiteten Ermittlungen. Der Republikaner betreibe „eine offensichtliche Kampagne zur Einschüchterung und zum Angriff“ auf Manhattans Bezirksstaatsanwaltschaft. Jordan bezeichnet Braggs Anklage gegen Trump als „politisch motiviert“. Der MAGA-Abgeordnete liegt damit auf derselben Linie wie Trump selbst, der die Anklage sowie andere gegen ihn laufende Ermittlungen immer wieder als parteipolitisch motivierte „Hexenjagd“ bezeichnet.

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, trifft am Strafgericht ein. © Mary Altaffer/dpa

Bragg gehört der Demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden an. Trump will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr erneut aufseiten der Republikaner antreten. Jordan hatte nach der Anklageerhebung gegen Trump in Manhattan eine Vorladung mit Strafandrohung („subpoena“) zu einer Anhörung an einen früheren Mitarbeiter Braggs ausgestellt, den Staatsanwalt Mark Pomerantz. „Kongressmitglieder sind nicht befugt, für ihre oder die politischen Ziele von Herrn Trump in die Hoheitsbefugnisse des Bundesstaates New York einzugreifen“, heißt es in der Klage der Staatsanwaltschaft.

Republikaner wollen, dass Staatsanwalt Bragg vor dem Kongress aussagt

Bereits vor der Anklageerhebung gegen Trump hatten Jordan und zwei andere Abgeordnete der oppositionellen Republikaner verlangt, dass Bragg selbst im Kongress zu seinen Ermittlungen gegen Trump aussagen solle. Auch forderten sie von Bragg, alle seine Unterlagen zum Trump-Fall dem Justizausschuss vorzulegen. Mit seiner jetzigen Klage beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York gegen Jordan will Bragg verhindern, dass weder er selbst noch aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter:innen von ihm vor dem Kongress aussagen müssen.

Alvin Bragg, der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, hat genug von den Attacken der Republikaner – und Klage eingereicht © IMAGO

Bragg hat Trump in einer Schweigegeldaffäre in 34 Punkten angeklagt. Er beschuldigt den früheren Präsidenten, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um andere Straftaten zu verbergen, darunter einen Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Trumps früherer Anwalt Michael Cohen hatte kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 ein Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar (rund 120.000 Euro) an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt, die behauptet, 2006 mit Trump Sex gehabt zu haben.

Trump plädierte in der vergangenen Woche bei der Anklageerhebung vor Gericht in allen Punkten auf nicht schuldig. Die Anklage bezeichnete er später vor Anhänger:innen als „Beleidigung für unser Land“. Nach derzeitigem Stand der Umfragen hat Trump gute Chancen, erneut von den Republikanern als Präsidentschaftskandidat nominiert zu werden. (jso/AFP)