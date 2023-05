US-Prognose: „Russland kann den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen“

Von: Helmi Krappitz

US-General sieht eine Befreiung der ukrainischen Gebiete für realistisch – aber nicht in naher Zukunft. Die russische Strategie sei bereits gescheitert.

Ramstein – Der Ukraine-Krieg hält an – und doch sei eins deutlich: Russland könne den Sieg über die Ukraine nicht mehr auf militärischen Mitteln erreichen. Dazu wären sie nicht mehr gut genug aufgestellt und die Chance sei bereits vergangen, sagte Genaral Mark Milley, der Vorsitzende des US-Generalstabs. Nach dem 12. Ramstein-Gipfel am Donnerstag teilte Milley laut The Kyiv Independent mit, dass die Ukraine im Gegenzug in der Lage wären, ihre Gebiete zu befreien.

Befreiung: Ukraine in der Lage Gebiete zurückzuerobern

Russlands strategisches Ziel eines Regimewechsels in der Ukraine sei bereits vor einem Jahr gescheitert – und zwar, als es russischen Truppen misslang, Kiew für zu sichern, fügte der US-General hinzu. Jedoch sei eine zeitnahe Befreiung der von Russland besetzten Gebiete im Osten der Ukraine unwahrscheinlich. „Schwierig und blutig“ würden die bevorstehenden Kämpfe werden, so der Militärexperte über die nahe Zukunft des Konflikts.

Zwar hält Milley den russischen Sieg für unwahrscheinlich, trotzdem sei auch kein Sieg der Ukraine bis Ende des Jahres 2023 in Aussicht. In einem Interview mit dem US-Nachrichtenportal Defense One erklärte er, dass er es nicht für unmöglich halte. „Ich halte es nur für eine sehr schwere Aufgabe“ alle Gebiete von russischen Truppen zu befreien, so der US-General.

Der US-General lobte vor allem die Luftabwehr der Ukraine, die bisher sehr erfolgreich bei der Abwehr russischer Angriffe gewesen sei. Das wiederum könne den ukrainischen Bodentruppen bei einer Befreiung der Gebiete im Osten des Landes zugutekommen. Langfristig stelle sich die Ressourcen-Versorgung schwierig dar. Bei einer langwierigen Befreiung kann das zum Problem des ukrainischen Militärs werden.

Ukraine-Krieg: Verhandlungen zur Konflikt-Lösung

Die Einschätzung des US-Generals sei ein Ende des Konflikts mittels Verhandlungen. Laut Washington Post empfehle Milley, dass die Ukraine russische Niederlagen nutzen solle, um einen Friedensvertrag zu schließen. Später stellte er klar, dass „die Ukraine entscheidet, wie, wann oder ob sie mit den Russen verhandeln wollen.“ (hk)