US-Präsident Joe Biden bei Rishi Sunak: „Für die USA gibt es keinen verlässlicheren Alliierten“

Von: Sebastian Borger

US-Präsident Joe Biden besucht den britischen Premier Rishi Sunak. Doch trotz aller Beteuerungen bleibt das Treffen nicht konfliktfrei.

Weiträumige Absperrungen im Regent’s Park, dauernde Flüge der markanten Chinook-Hubschrauber über der Stadt, ein gewaltiges Polizei-Aufgebot – selbst für Politik-ferne Londoner:innen war am Montag kaum zu übersehen, dass wieder einmal der US-Präsident auf Besuch weilte. Vor seiner Visite bei König Charles III. auf Schloss Windsor schmeichelte Joe Biden dem konservativen Premier Rishi Sunak: Für die USA gebe es „keinen engeren Freund und verlässlicheren Alliierten“ als Großbritannien.

Das gerade mal 40-minütige Gespräch der beiden Regierungschefs drehte sich vor allem um den bevorstehenden Nato-Gipfel und die beste Unterstützung für die Ukraine. Alle Bonhomie im Garten der Downing Street – Sunak sprach vom „felsenfesten Verhältnis“ der beiden Partner – konnte nicht über deutliche Meinungsunterschiede hinwegtäuschen. So hatte Biden die Briten tags zuvor mit einem Interview auf CNN verstört: Die Ukraine könne noch nicht für die Mitgliedschaft im westlichen Bündnis erwogen werden. Damit trägt Biden nicht zuletzt deutschen Bedenken Rechnung, die Nato könne unmittelbar in den Krieg gezogen werden.

Stattdessen sprach der Präsident in seinem Interview von Sicherheitsgarantien für die Ukraine „à la Israel“, einen der engsten militärischen Verbündeten der Vereinigten Staaten. Dieses Konzept wird seit Wochen zwischen den größten Nato-Staaten Großbritannien, Frankreich und Deutschland besprochen.

Joe Biden bei Rishi Sunak: USA drängten Jens Stoltenberg zur nächsten Amtszeit

Zuvor hatte Washington sich geweigert, die Kandidatur des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace für den Posten des Nato-Generalsekretärs zu unterstützen. Stattdessen drängten die Amerikaner den Amtsinhaber Jens Stoltenberg zur erneuten Verlängerung seiner Amtszeit bis zum Herbst 2024. In London wird darüber spekuliert, dass dann die derzeitige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von einem Brüsseler Chefsessel auf den anderen wechseln könnte. Spitz weisen britische Militärfachleute auf Leyens wenig erfolgreiche Amtszeit als Verteidigungsministerin hin. Hingegen genießt der Ex-Soldat Wallace bei Fachleuten einen hervorragenden Ruf.

Schwierig für die Briten wie für eine Reihe anderer Verbündeter bleibt auch Washingtons Bereitschaft, dem von Russland angegriffenen und teilweise besetzten Land die erbetene Streumunition zu liefern. Der Präsident selbst sprach von einer „schwierigen Entscheidung“; die Verbündeten müssten aber dafür sorgen, dass der Ukraine nicht die Munition ausgehe. Tatsächlich drängt Kiew seit Monaten auf größere Lieferungen des Westens.

Joe Biden bei Rishi Sunak: Streit über Streubomben

Hingegen zählen Großbritannien ebenso wie die meisten anderen Nato-Staaten zu den Unterzeichnern einer Konvention, die das Verbot der umstrittenen Waffenart anstrebt. Premier Sunak sprach davon, sein Land „rate vom Gebrauch der Waffen ab“. Weder Russland noch die Ukraine oder Amerika haben das internationale Abkommen unterschrieben. Zudem sprechen Fachleute von einer gewissen Ambivalenz der europäischen Nato-Partner: Diese würden sich darauf verlassen, dass im Zweifelsfall das US-Militär zur Anwendung von Streumunition gegen besonders befestigte Ziele bereitstünde.

Bidens Stippvisite von kaum einem Tag auf dem Weg nach Vilnius war bereits das fünfte Zusammentreffen mit Sunak in ebenso vielen Monaten. Der US-affine frühere Investmentbanker hat die schweren Bedenken in der demokratischen Administration gegen den Brexit (Biden: ein „geostrategisches Desaster“) weitgehend ausgeräumt, indem er mit der EU den Windsor-Vertrag über Nordirland unterzeichnete. Aus Sicht des Präsidenten dürften diesmal aber die schönen TV-Bilder von seinem Zusammentreffen mit dem König in Windsor wichtiger sein, schließlich steht ihm im kommenden Jahr der Kampf um die zweite Amtszeit bevor.