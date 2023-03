In Brief an Biden: Demokraten fordern Wende in amerikanischer Israel-Politik

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Demokratische Kongressabgeordnete mahnen eine zunehmend antidemokratische Politik in Israel an. Präsident Biden fordern sie auf, seine Israel-Politik zu ändern.

Washington - Der US-Präsident bekommt Gegenwind aus seiner eigenen Partei. Neun demokratische Kongressabgeordnete haben sich in einem Brief an Joe Biden gewandt. Darin äußerten sie sich besorgt über die politischen Entwicklungen in Israel. In dem Schreiben, das dem US-amerikanischen Portal Newsweek vorliegt, prangerten die Abgeordneten eine „repressive, antidemokratische Politik“ der rechts-religiösen Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu an. Die USA sind traditionell Israels engster Verbündeter. Doch angesichts der jüngsten Entwicklungen forderten die Kongressabgeordnete Biden dazu auf, die amerikanische Israel-Politik zu ändern.

In Brief an Biden: Neun demokratische Kongressabgeordnete kritisierten Netanjahus geplante Justizreform

Unterzeichnet haben den Brief unter anderem die demokratischen Abgeordneten aus dem US-Kongress Jamaal Bowman, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Cori Bush, Summer Lee, Andre Carson und Betty McCollum sowie der Senator Bernie Sanders. Bowman hat das Schreiben verfasst. Ein Sprecher Bowmans bestätigte gegenüber Newsweek den Inhalt des Briefes an Biden.

Die Kongressmitglieder kritisierten in dem Schreiben unter anderem Netanjahus geplante Justizreform. „Dieser Schritt würde die Rechte aller Bürger Israels bedrohen, mehr Korruption durch Premierminister ermöglichen und den Weg für eine weitere Annexion palästinensischer Länder ebnen“, erklärten die demokratischen Kongressabgeordneten in ihrem Schreiben an Biden.

118. US-Kongress: Wer sind die neuen linken Demokraten in D.C.? Fotostrecke ansehen

Demokraten kritisierten Israels geplante Justizreform: „Mehr Korruption“, „Rechte aller Bürger Israels bedroht“

Die Justizreform sähe etwa vor, dass das israelische Parlament künftig mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des Höchsten Gerichts des Landes kippen könnte. Das würde der Regierung mehr Einfluss verleihen und die Macht des höchsten Gerichts beschneiden. Netanjahus Koalition wirft dem Höchsten Gericht übermäßige Einmischung in politische Entscheidungen vor. Außerdem würde die Reform dem Parlament ermöglichen, die Zusammensetzung des Gremiums zur Ernennung von Richtern zu ändern.

Das Vorhaben sorgte in Israel für Proteste. Die Regierung verschob die Pläne zunächst. Auch das Weiße Haus erklärte in einer Mittelung laut dpa, „tief besorgt“ über die Entwicklungen zu sein. Biden rief Netanjahu vor Pressereporten dann zu einem Umsteuern bei der Justizreform auf. „Ich hoffe, dass er davon abrückt.“ Netanjahu ließ Biden abblitzen. Israel sei ein souveränes Land, wird der Premierminister im Guardian zitiert. Israel treffe seine Entscheidungen aufgrund des Willens des Volkes „und nicht aufgrund von Druck aus dem Ausland, auch nicht von den besten Freunden“.

Sie fordern US-Präsident Joe Biden (M.) auf, seine Israel-Politik zu ändern: Demokratische Kongressabgeordnete haben einen Brief an den US-Präsidenten geschrieben. Verfasst hat das Schreiben Jamaal Bowman (l.) © ZUMA Wire/imago; Avi Ohaon/Handout/dpa (Archivbilder)

Kongressabgeordnete forderten Biden zum Handeln auf: Israels Regierung treibt „eskalierende Gewalt“ gegen Palästinenser voran

Die demokratischen Kongressmitglieder, die den Brief an den US-Präsidenten unterzeichneten, forderten Biden zum „sofortigen Handeln“ auf. „Je länger wir warten, um Maßnahmen zu ergreifen, desto weiter weg rückt die Realität einer Zwei-Staaten-Lösung – und desto näher kommt die Realität einer tief verwurzelten extremistischen Regierung und zunehmender Gewalt in der Region“, erklärte der Abgeordnete Bowman laut Newsweek. Biden solle sicher stellen, dass US-Hilfe für Israel nicht „zur Unterstützung grober Menschenrechtsverletzungen“, etwa für illegale Siedlungsprojekte im Palästinensergebiet verwendet wird, zitierte das US-Portal aus dem Schreiben.

Die Kongressmitglieder mahnten in dem Brief an, dass Netanjahus Kabinettsmitglieder nicht nur eine zunehmend autoritäre Politik sondern auch „eine eskalierende Gewalt gegen die palästinensische Bevölkerung vorantreiben“. Das mache umgehende Maßnahmen notwendig. „Nur durch den Schutz der Demokratie, der Menschenrechte und der Selbstbestimmung aller Palästinenser und Israelis können wir einen dauerhaften Frieden erreichen.“ Amerikanische Organisationen, unter anderem die Americans for Peace Now und die Jewish Voice for Peace Action, befürworteten, so schreibt Newsweek, diese Bemühungen der Demokraten um einen Kurswechsel in der amerikanischen Israel-Politik. (kb)