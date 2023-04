Leak-Urheber soll gelangweilter Waffen-Freak sein - „Definitiv kein Whistleblower“

Skandal um US-Geheimdokumente

Von Stephanie Munk schließen

Ein streng gläubiger Waffennarr, der nach Aufmerksamkeit sucht - so beschreiben angebliche Bekannte den Mann, der hunderte US-Geheiminformationen geleakt haben soll.

Washington - Ein Riesen-Skandal um geleakte US-Geheimdienst-Dokumente - ausgelöst durch einen während des Corona-Lockdowns gelangweilten und nach Aufmerksamkeit suchenden jungen Mannes? Laut zwei Informanten der Washington Post soll es so gewesen sein. In ausführlichen Interviews schilderten sie dem US-Blatt, dass der Angestellte einer US-Militärbasis sie in einem Online-Netzwerk regelmäßig mit Geheiminformationen der US-Regierung versorgte. Bis die ganze Sache aufflog und nun immer mehr Details aus den geleakten Papieren an die Öffentlichkeit dringen.

US-Leaks: Militärmitarbeiter schmuggelte wohl Dokumente vom Arbeitsplatz

Der Urheber der Leaks soll die Geheiminformationen von seinem Arbeitsplatz geschmuggelt haben und sie seit vergangenem Winter auf der Gaming-Plattform „Discord“ veröffentlicht haben. Rund 20 Jugendliche und junge Männer aus unterschiedlichen Ländern hätten sich dort in einer privaten Gruppe zusammengetan.

Ihre Gemeinsamkeiten: Eine Vorliebe für Waffen und militärische Ausrüstung, ein starker Glaube an Gott und die Suche nach Gleichgesinnten während des Corona-Lockdowns. Auch Rassismus und Antisemitismus soll in der Gruppe eine gewisse Rolle gespielt haben.

Der inoffizielle Anführer der Gruppe sei ein Mitglied namens OG gewesen, schreibt das US-Blatt, etwa 25 Jahre alt. „Er ist fit. Er ist stark. Er ist bewaffnet. Er ist trainiert. So ziemlich alles, was man in einem verrückten Film erwarten würde“, beschreibt ihn einer der Informanten der Washington Post, ein 18-Jähriger. OG hätte angegeben, auf einer US-Militärbasis zu arbeiten und Teile seiner Tage in einer gesicherten Anlage zu sein, in der Handys und elektronische Geräte verboten waren.

+ Unruhe im Pentagon wegen geleakten Dokumenten: Der Urheber des Datenlecks soll auf einer Militärbasis gearbeitet haben. © Patrick Semansky/AP/dpa

Geheimdokumente fanden nur wenig Beachtung bei „Discord“

Eines Tages habe OG begonnen, Nachrichten mit seltsamen Fachbegriffen zu posten - offenbar wortgetreue Anschriften von Geheimdienst-Papieren, die er mit den anderen Mitgliedern der Discord-Gruppe teilte. Hunderte solcher Botschaften soll er in den kommenden Monaten veröffentlicht haben.

Die komplizierten Texte, die der Mann offenbar abgetippt und mit erklärenden Hinweisen versehen hatte, lasen nur wenige in der Gruppe genau. OG soll frustriert darüber gewesen sein, dass er so wenig Beachtung damit fand. Nach einer Weile war ihm das Abtippen wohl zu mühsam: Er schmuggelte die Dokumente offenbar von seinem Arbeitsplatz und fotografierte sie in seinem Zimmer, was der Hintergrund einiger Bilder belegen soll.

„Definitiv kein Whistleblower“: Leak soll nicht politisch motiviert gewesen sein

Ein Whistleblower also, der mit seinen Nachrichten die Öffentlichkeit wachrütteln wollte? Einer wie Edward Snowden? Mitnichten, berichtete der 18-jährige Bekannte der Washington Post: „Ich würde ihn definitiv nicht als Whistleblower bezeichnen.“

Das Motiv von OG sei „ein bisschen Angeben vor Freunden“ gewesen, „aber auch den Wunsch, uns auf dem Laufenden zu halten“. Er hätte die jüngeren Mitglieder belehren und sich als Anführer profilieren wollen. Der US-Regierung sei er aber „nicht feindlich gesinnt“ gewesen und habe auch darauf bestanden, „nicht für die Interessen irgendeines Landes“ zu arbeiten. Auch im Ukraine-Krieg habe er wohl eine neutrale Position eingenommen.

US-Geheimdokumente sollten innerhalb der Gruppe bleiben - doch das ging schief

OG soll die rund zwei Dutzend Mitglieder, die die abfotografierten Dokumente sehen konnten, zudem streng angewiesen haben, die Sache geheimzuhalten. Dies schien einige Zeit zu funktionieren, bis am 28. Februar 2023 ein Mitglied offenbar mehrere von OG veröffentlichten Fotos auf einem anderen Server der Gaming-Plattform „Discord“ veröffentlichte.

Der Weg der Dokumente verselbständigte sich. Sie landeten auf russischen Telegram-Kanälen, dem Message-Board 4chan und schließlich auf Twitter. Dort wurden US-Medien darauf aufmerksam wurden und mit ihrer Berichterstattung das ganze Ausmaß des Leak-Skandals aufmerksam machten.

Urheber des US-Leaks: Informanten verheimlichen Namen und Aufenthaltsland

Inzwischen fahnden US-Beamten auf Hochtouren nach dem Mann, der verbotenerweise geheime Dokumente zum Ukraine-Krieg und andere politisch hochsensible Themen veröffentlicht haben soll. Die beiden jungen Männer, mit denen die Washington Post sprach, sollen Namen und Aufenthaltsort des angeblichen Urhebers des Skandals kennen, wollen ihn aber nicht verraten. Ihre Überzeugung: OG werde ohne rechtmäßiges Verfahren in Guantanamo oder woanders verschwinden, wenn er gefunden werde.

Der angebliche Urheber der Leaks soll nicht gewollt haben, dass die von ihm geposteten Papiere den Weg in die breite Öffentlichkeit finden, schildern seine Bekannten: Als die von ihm geposteten Dokumente auf Twitter erschienen, soll er sehr hektisch und nervös reagiert haben. „Er sagte, dass etwas passiert sei, und er betete zu Gott, dass dieses Ereignis nicht passieren würde“, schildert der 18-Jährige. Doch da war es bereits zu spät. (smu)

Rubriklistenbild: © Patrick Semansky/AP/dpa