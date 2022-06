Sturm auf US-Kapitol: Ausschuss gibt Trump Mitschuld an Erstürmung

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Der Untersuchungsausschuss zum US-Kapitol legt die ersten Ergebnisse vor – und belastet die „Proud Boys“, die „Oath Keepers“ und den damaligen Präsidenten Donald Trump.

Washington D.C. – Das Gremium des Ausschusses zur Erstürmung des US-Kapitols hat die ersten Ermittlungsergebnisse vorgestellt.

Demnach waren zwei rechte Milizen entscheidend an der Erstürmung des Kapitols in den USA beteiligt. 250 bis 300 Mitglieder der „Proud Boys“ seien damals zum Kapitol marschiert, um ihren „koordinierten und geplanten“ Angriff durchzuführen, erklärte der Vorsitzende des Gremiums, Bennie Thomson, am Donnerstag (9. Juni).

Sturm auf US-Kapitol: Rechte Gruppen bereiteten sich auf Erstürmung vor

Daneben seien auch die „Oath Keepers“, deren Mitglieder teils in voller Kampfausrüstung gekommen seien, für die Erstürmung des Kapitols entscheidend gewesen, sagte Thompson. Beide rechtsradikale Gruppen hätten im Vorfeld Pläne geschmiedet, die friedliche Machtübergabe an Joe Biden in Washington zu verhindern. Mit Blick auf den 6. Januar seien dabei Anhängerinnen und Anhänger sowie Waffen zusammengeschoben worden. Führende Mitglieder beider Gruppen, inklusive deren damaliger Anführer:innen wurden nach der Erstürmung verhaftet und unter anderem wegen aufrührerischer Verschwörung angeklagt.

Anhänger des damaligen US-Präsidenten Trump stürmen das US-Kapitolgebäude © Essdras M. Suarez / AP / dpa

USA: Donald Trump stand im Zentrum der Verschwörung – „Höhepunkt eines Putschversuchs“

Der Untersuchungsausschuss gab dem ehemaligen US-Präsident Donald Trump eine Mitschuld an der Erstürmung. So habe Trump nach Ansicht des Ausschussvorsitzenden die Demonstrierenden zu Ausschreitungen „angestachelt“. Die Kapitol-Erstürmung sei „der Höhepunkt eines Putschversuchs“ gewesen, „eines dreisten Versuchs, die Regierung zu stürzen“. „Donald Trump stand im Zentrum dieser Verschwörung“, fuhr Thompson in der Vorstellung der ersten Ermittlungsergebnisse fort.

„Donald Trump stand im Zentrum dieser Verschwörung“, fuhr Thompson fort. „Die Gewalt war kein Zufall“. Der damals scheidende Präsident habe „den Mob herbeigerufen, den Mob versammelt und die Flamme dieses Angriffs entzündet“, sagte auch die stellvertretende Ausschussvorsitzende, die Republikanerin Liz Cheney.

USA: Wahlsieg von Joe Biden sollte verhindert werden

Die Anhängerinnen und Anhänger des damaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington erstürmt. Damit wollten sie verhindern, dass der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden vom November 2020 bestätigt wird. Bei der Attacke kamen mehrere Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Der Angriff auf das Herz der US-Demokratie erschütterte das Land. Auch anderthalb Jahre nach dem Sturm auf das Kapitol sind Millionen von Trumps Anhängern immer noch fest davon überzeugt, dass die Wahl im Jahr 2020 von Wahlbetrug geprägt war. Beweise dafür wurden bislang nicht vorgelegt. (ep mit dpa/AFP)