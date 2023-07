US-Bundesgericht kippt Bidens Asylpolitik

Von: Ulrike Hagen

Ein Richter kassiert die seit zwei Monaten geltende Einschränkung des Asylrechts der Biden-Regierung ein. Das US-Justizministerium kündigt an, in Berufung zu gehen.

San Francisco – Ein US-Gericht hat am Dienstag (25. Juli) eine bedeutende Einwanderungsregelung der Regierung von Joe Biden aufgehoben. Nach dieser Regelung hatten Migranten kein Anrecht auf US-Asyl, wenn sie die Grenze illegal überquert hatten oder auf ihrem Weg in die USA kein Asylgesuch in einem anderen Land gestellt hatten. Bundesrichter Jon Tigar hatte während der Verhandlung die Frage gestellt, ob es zwischen Bidens Politik und der von Bidens Vorgänger Donald Trump überhaupt einen Unterschied gebe.

Joe Biden muss seine Asylpolitik wohl neu ausrichten.

US-Bundesgericht kippt Bidens Asylpolitik

Bei den Vorschriften handelt es sich um eine zwei Monaten geltende Migrationsregelung für Asylbewerber, die von der Biden-Administration nach dem am 11. Mai erfolgten Auslaufen des sogenannten „Title 42“ eingeführt wurde. Mehr als drei Jahre lang konnten US-Behörden danach unter Verweis auf die Corona-Pandemie Einwanderer abschieben, ohne dass diese Asyl beantragen konnten. Bereits vor dem Ende der von Trump verabschiedeten US-Abschieberegelung zeigte Biden Härte und kündigte an, weiter unnachgiebig gegen illegale Grenzübertritte vorzugehen.

Bürgerrechtler klagten: Folgeregelung des „Title 42“ sind Verstoß gegen Recht auf Asyl

In Abkehr von jahrzehntelang geltenden Verfahren schränkte auch die von der Biden-Regierung verabschiedete Folgeregelung die Möglichkeit für Migranten, in den USA Asyl zu beantragen, stark ein. Sie schrieb fest, dass Migranten kein Recht auf US-Asyl haben, wenn sie die Grenze illegal überquert oder auf der Durchreise durch ein anderes Land keinen Asylantrag stellten. Die meisten Menschen aus Ländern südlich von Mexiko konnten so praktisch kein Asyl beantragen.

Richter Jon Tigar vom nördlichen Bezirksgericht in Kalifornien kippte nun im Rahmen einer laufenden Klage der Bürgerrechtsorganisation „American Civil Liberties Union“ (ACLU) die Regelung.

Gericht blockt Migrationsregelung – Justizministerium kündigt Berufung an

„Das Urteil ist ein Sieg, aber mit jedem Tag, an dem die Biden-Administration den Kampf um ihr illegales Verbot verlängert, sind viele Menschen, die vor Verfolgung fliehen und einen sicheren Hafen für ihre Familien suchen, stattdessen in großer Gefahr“, kommentierte Katrina Eiland, stellvertretende Direktorin des ACLU-Projekts für Einwandererrechte, das Urteil gegenüber CNN.

Die Regierung hat nun 14 Tage Zeit, um gegen Tigars Entscheidung Berufung einzulegen, und kündigte dies auch bereits an: „Das Justizministerium ist mit der heutigen Entscheidung des Bezirksgerichts im Fall East Bay nicht einverstanden und beabsichtigt, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen und einen Aufschub bis zur Berufung zu beantragen“, sagte ein Beamter der Regierung in einer Erklärung gegenüber CNN. Die Regelung sei „eine rechtmäßige Ausübung der weitreichenden Befugnisse“.

Umstrittene Grenzpolitik: Republikaner wie Demokraten hadern mit der Migrationsregelung

Die Einwanderungspolitik von Präsident Joe Biden ist umstritten – und wird einerseits von den Republikanern als „Politik der offenen Grenzen“ stark angegriffen, stieß aber auch bei den Verbündeten des Präsidenten in der Demokratischen Partei und bei Einwanderungsbefürwortern auf erheblichen Widerstand.

Noch im Wahlkampf 2020 versprach Biden, die Asylpolitik humaner zu gestalten. Dennoch wurden 1500 Soldaten an die Grenze verlegt, um den Grenzschutz zu unterstützen. Die Situation an der Grenze zu Mexiko war in den vergangenen Jahren ein bedeutendes Wahlkampfthema und wird es absehbar auch bei der US-Wahl 2024 bleiben.