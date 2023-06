Urlaub an der Ostsee: Warum ein „Hitze-Knigge“ nicht ausreicht

Von: Jörg Staude

Eher Schatten als pralle Sonne: Menschen am Strand von Travemünde. © dpa

Kaum einer der Urlaubsorte an der Ostsee verfügt über einen Hitzeaktionsplan, das Umdenken beginnt erst langsam.

Früher gab es am Ostseestrand den Sturmball, heute warnen an den Rettungstürmen Flaggen vor zu starken Winden. Flattert eine gelbe Fahne, heißt das: Achtung! Gefahr! Wird die rote Flagge gehisst, bedeutet das bei Gewitter, hohen Wellen und starker Strömung: Lebensgefahr! Verlassen Sie das Wasser!

Stürmische Winde sind nur eines der Wetterextreme, die an Stränden drohen. Das Wetterereignis mit den nachweislich stärksten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit ist die Hitze, erklärt Hans-Guido Mücke vom Fachgebiet „Umweltmedizin und gesundheitliche Bewertung“ des Umweltbundesamtes (UBA).

Der Experte hält Hitze für ein bislang unterschätztes Gesundheitsrisiko. Für den Sommer 2022, den viertwärmsten seit 1881, veranschlagt das Robert-Koch-Institut (RKI), dass etwa 4500 Menschen infolge von Hitze in Deutschland gestorben sind.

Erstmals untersuchte das RKI im vergangenen Jahr auch sogenannte Expositionsunterschiede zwischen den Regionen Süd, West, Ost und Nord. So verzeichnete der Süden im Hitzejahr 2018 laut RKI die meisten Hitzewochen und auch die höchsten Wochenmitteltemperaturen. Dennoch liege im Süden die hitzebedingte Mortalität niedriger als in den anderen drei Regionen, stellte das RKI fest. Die Wirkung der Hitze auf die Mortalität steige von Süden nach Norden an.

Anders gesagt: Zwar ist die Hitze im Norden meist etwas weniger stark, dennoch sterben dort relativ gesehen mehr Menschen an den Hitzefolgen. Als einen Grund dafür vermutet das RKI eine bessere Hitzeanpassung in den Regionen, in denen auch in der Vergangenheit heißere Sommer auftraten.

Diese Sicht scheint im Norden, vor allem in den Urlaubsregionen der Ostsee, noch nicht angekommen zu sein. Nachfragen zur Klimaanpassung, speziell zu Hitzeaktionsplänen, verlaufen in Mecklenburg-Vorpommern – Slogan „MV tut gut“ – vielfach im Sand. Tatsächlich verfügt offenbar keiner der Urlaubsorte an der Ostsee über einen Hitzeaktionsplan oder etwa Ähnliches. Einzige Ausnahme: die Stadt Rostock. Sie begann, sich von 2020 an mit einem Hitzeaktionsplan gegen immer heißere Sommer zu wappnen. Dieses Jahr will die Stadt fünf weitere öffentliche Trinkbrunnen aufstellen.

Schutz vor Hitze: Hartnäckig hält sich die Vorstellung, der Klimawandel hätte auch Vorteile

Es gebe zwar Pioniere wie das Land Niedersachsen und einige besonders von Sommerhitze betroffene Städte. Die ernsthafte Beschäftigung mit Klimafragen und Anpassungsstrategien beginne aber in den meisten Kommunen erst, räumt Tobias Woitendorf ein, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Woitendorf geht davon aus, dass Hitzeaktionspläne, die heute noch eher selten seien, bald zum normalen Rüstzeug von Tourismusregionen zählen. Dazu braucht es seiner Auffassung nach eine engere Vernetzung der Tourismusbranche, um Expertise zu gewinnen.

Für den Tourismusmanager steht die Branche vor einer Art „Langstreckenlauf“, bei dem die Route nicht klar vorgegeben sei. Beispielsweise sei früher als Idee für Anpassungsstrategien in der Hotellerie an der Ostsee auch der Bau von Pools erwogen worden, um sich vom Meer unabhängiger zu machen. „Dies würde man im Zusammenhang mit Energie- und Wassermangel so heute sicher nicht mehr denken“, sagt Woitendorf.

Hartnäckig hält sich zudem die Vorstellung, der Klimawandel habe doch auch Vorteile. So wird in Niedersachsen in einschlägigen Konzepten behauptet, der Klimawandel bringe auch „positive Effekte“ mit sich. Denn wärmere Temperaturen sorgten für eine verlängerte Tourismus-Saison.

Das Narrativ ist alt und findet sich schon 2007 in einem Grünbuch der EU-Kommission mit dem Titel „Anpassung an den Klimawandel in Europa – Optionen für Maßnahmen der EU“. Das nur 30 Seiten starke Diskussionspapier gilt gemeinhin als Startpunkt für die Klimaanpassungs-Politik auch in Deutschland. Die Kommission weist darin der Anpassung ausdrücklich einen doppelten Sinn zu. Zum einen seien Risiken und Schäden „negativer Auswirkungen“ zu verringern, zum anderen aber auch „potenzielle Vorteile“ zu nutzen.

Schutz vor Hitze: Das Umdenken beginnt gerade

Das Umdenken kommt erst jetzt in Gang. Vergangene Woche fand erstmals in Deutschland ein „Hitzeaktionstag“ statt, veranstaltet von der Bundesärztekammer, dem Pflegerat und der Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Vorbild für die Ärzteschaft beim Umgang mit Hitze ist Frankreich. Das Land legte schon nach der Hitzewelle des Jahres 2003 einen nationalen Hitzeplan auf. An dem solle sich Deutschland ausrichten, verlangen die Mediziner:innen.

Weil Freiwilligkeit bisher so gut wie nichts brachte, verlangt die Ärzteschaft auch eine gesetzliche Pflicht für Kommunen, Hitzeaktionspläne aufzustellen. Eine entsprechende Vorschrift müsse ins Klimaanpassungsgesetz aufgenommen werden. Das befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung, antwortet das Bundesumweltministerium auf Nachfrage.

An der Ostsee wälzen Tourismusbranche und Kommunen das Problem bisher allerdings meist auf die Urlauber ab. Auf den kommunalen Webseiten findet sich fast immer ein Link zu einem sogenannten „Hitze-Knigge“. Den hat das Umweltbundesamt verfasst und bietet den Gemeinden an, den „Knigge“ selbstständig um das jeweilige Logo, die Ansprechpersonen und auch eigene Inhalte zu erweitern.

Da finden sich dann in den „Knigges“ jede Menge guter Ratschläge wie: „Sorgen Sie für frischen Wind – durch luftige Kleidung!“ oder „Wappnen Sie sich von innen: Essen Sie leichte Kost und trinken Sie regelmäßig Wasser!“ – und vor allem „Meiden Sie jegliche Hitzebelastung!“

In Wahrheit ist bereits das Wort „Hitze-Knigge“ ein sprachlicher Euphemismus. Als ob sich der Klimawandel durch „gutes Benehmen“ besänftigen ließe.