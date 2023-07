Unterstützung für Klimabewegung in Deutschland sinkt drastisch - und das ist der Grund

Warnung vor Kulturkampf

Die Unterstützung für die Klimabewegung in Deutschland sinkt über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg drastisch, zeigt eine neue Studie. Klimaschutz bleibt den Menschen zwar wichtig. Doch Forschende warnen vor einem Kulturkampf.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Climate.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Climate.Table am 27. Juli 2023.

Die Klima- und Umweltbewegung genießt in der deutschen Bevölkerung derzeit deutlich weniger Unterstützung als noch vor zwei Jahren. Zu dem Schluss kommt die gemeinnützige Organisation „More in Common“ in einer aktuellen Befragung.

Die Kritik der Befragten scheint sich dabei jedoch vor allem gegen konkrete Protestformen zu richten, etwa gegen die Aktionen der Letzten Generation – und (noch) nicht gegen die Notwendigkeit von Klimaschutz an sich. In zusätzlich zur Befragung durchgeführten Interviews hätten viele „die grundsätzliche Notwendigkeit von starken Aktionen für den Klimaschutz durchaus anerkannt“ und die Straßenblockaden „auf dieser Ebene teils verteidigt“, schreibt „More in Common“. Daraus zieht die Organisation den Schluss: „Es ist vielen Menschen möglich, die konkreten Proteste in ihrer Machart abzulehnen und dennoch um die Bedeutung von Klimaengagement zu wissen.“

Um die Ergebnisse zu diskutieren, lädt „More in Common“ Interessierte für den 27. Juli zu einem Webinar. In einer ersten eigenen Interpretation der Daten warnt die Organisation davor, dass die Klimadebatte zum Kulturkampf werden könne, etwa entlang der „vermeintlichen Trennlinie zwischen Aktivistinnen einerseits und pendelnden Arbeitnehmern andererseits“. Das könne das positive Potenzial für den Klimaschutz beschädigen, das es in den Köpfen der Menschen gebe.

Schon jetzt nähmen viele die Klimapolitik als gegen die „einfachen Leute“ gerichtete „Verlust- und Sanktionierungspolitik“ wahr und sähen nicht die positiven Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Organisation sieht verschiedene Wege, einen Kulturkampf zu vermeiden: zum Beispiel, wenn die Klimapolitik den „Glauben an die kollektive Handlungsfähigkeit“ vermittle und daran, dass „wirklich alle ihren fairen Beitrag leisten“. Gerade in Zeiten der Krise und steigender Preise sei es sehr wichtig, dass Klimaschutz positive Vorstellungen von der Zukunft vermitteln könne. „Dabei geht es nicht um Schönfärberei“, denn die meisten Menschen wüssten bereits, „dass sich Dinge an unserer Lebensweise ändern werden“. Gerade deshalb bräuchten sie „positive, Zuversicht stiftende Zielbilder“.

Unterstützung sinkt in allen gesellschaftlichen Gruppen

Die Ergebnisse der Befragung im Detail:

Nur noch 34 Prozent der Befragten sagen, dass die Klima- und Umweltbewegung in Deutschland „grundsätzlich meine Unterstützung hat“. Das ist halb so viel wie vor zwei Jahren.

Auffällig ist dabei: Die Unterstützung sinkt recht gleichmäßig über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg – also auch in Bevölkerungsgruppen, die der Bewegung generell eher nahestehen. „More in Common“ unterscheidet in seiner Forschung zwischen sechs gesellschaftlichen Typen anhand ihrer Werte und Grundüberzeugungen.

Der Aussage „Die Klima- und Umweltbewegung in Deutschland hat das Wohl der gesamten Gesellschaft im Blick“ stimmen nur noch 25 Prozent zu. Vor zwei Jahren waren es noch 60 Prozent.

Offenbar wirkt die Klimabewegung nicht mehr so einladend auf die Menschen wie noch vor zwei Jahren, und ihre Fähigkeit zum Dialog wird stärker angezweifelt. Der Anteil derer, die finden, dass die Klima- und Umweltbewegung „offen dafür ist, dass Leute wie ich bei ihr mitmachen“, ist seit 2021 um mehr als die Hälfte gefallen. Ebenso stark ging der Anteil jener zurück, die der Ansicht sind, dass die Bewegung eine „verständliche Sprache“ spreche.

Aktuell finden 85 Prozent der Befragten, dass die Klima- und Umweltbewegung „häufig mit ihren Protestaktionen zu weit“ gehe. Vor zwei Jahren war es noch rund die Hälfte. Auch hier gibt es, anders als noch 2021, über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg eine breite Mehrheit. Es herrsche „eine neue Einhelligkeit beim Negativurteil“, schreibt „More in Common“.

Nur acht Prozent äußerten Verständnis für die Aktionen der Letzten Generation.

In den zusätzlich zur Befragung durchgeführten persönlichen Interviews sehen viele besonders kritisch, dass die „Aktionen die Bürgerinnen und Bürger direkt in ihrem Alltag treffen“ sollen.

Weitere Studien bestätigen Befunde

„More in Common“ kommt damit zu ähnlichen Ergebnissen wie andere kürzlich vorgelegte Studien. Das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) berichtete beispielsweise Ende Juni: Radikale Klimaproteste, also Straßenblockaden oder Angriffe auf Kunstwerke, fänden bei der Mehrheit der Menschen in Deutschland keine Unterstützung. Doch auf die Zustimmung zu klimapolitischen Maßnahmen an sich wirkten sich die radikalen Aktionen „kurzfristig“ nicht aus.

Auch im Anfang Juli veröffentlichten Sozialen Nachhaltigkeitsbarometer sah mit 59 Prozent eine Mehrheit der Befragten die Klimaproteste eher kritisch. Zwei Drittel fürchteten, die Proteste könnten die gesellschaftliche Unterstützung für Klimaschutz gefährden. Fast die Hälfte glaubte eher nicht an ihre politische Wirksamkeit.

„More in Common“: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

„More in Common“ arbeitet in den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich. In Deutschland ist die Organisation in Form eines von Stiftungen finanzierten, gemeinnützigen Vereins aktiv. Die Organisation versteht sich als parteipolitisch unabhängig. Ihr Ziel ist es, Polarisierung und Spaltung zu bekämpfen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Dazu führt sie auch eigene Forschung durch.

Für die aktuelle Erhebung befragte „More in Common“ gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Kantar Public vom 9. bis 24. Mai 2023 rund zweitausend Menschen ab 18 Jahren in einem Online-Verfahren, das die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppe möglichst zuverlässig abbilden soll, nach ihrem Blick auf die Klimabewegung. Vor zwei Jahren hatte die Organisation ihre erste Studie zum Blick der Deutschen auf den Klimaschutz vorgelegt.