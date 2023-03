Unterdrücktes Erinnern

Von: Stefan Scholl

Teilen

Dem Vorsitzenden von Memorial, Oleg Orlow, droht ein Strafverfahren. © AFP

Wie russische Behörden weiter gegen die Menschenrechtsorganisation Memorial vorgehen

Die Beamten hätten bei der Durchsuchung ihrer Wohnung sämtliche Computer und Handys beschlagnahmt, selbst alte Telefonapparate. „Und alles, was mit dem Wort ,Memorial‘ zu tun hatte“, erzählt Alexandra Poliwanowa, Kulturkuratorin der Gesellschaft Memorial, nachdem sie am Dienstag im Moskauer Ermittlungskomitee verhört wurde. Danach habe sie um eine Kopie des Verhörprotokolls gebeten. „Wollen Sie Angeklagte werden?“, hätte man ihr geantwortet. „Dann bekommen Sie eine Kopie.“

Am Vormittag hatten Beamte des Ermittlungskomitees und des „Extremismus-Zentrums“ der Polizei die Wohnungen von neun zum Teil führenden Figuren der Ende 2021 zwangsweise aufgelösten Menschenrechtsorganisation Memorial durchsucht. Die Mehrzahl von ihnen wurde festgenommen und als Zeug:innen in einem Ermittlungsverfahren gegen „noch unbekannte“ Memorial-Historiker verhört, denen „Rehabilitierung des Nazismus“ zur Last gelegt wird.

Anklage gegen Vorsitzenden von Memorial

Danach kamen sie wieder auf freien Fuß. Auch Oleg Orlow, der Vorsitzende des Menschenrechtszentrums Memorial. Er musste sich allerdings verpflichten, seinen Wohnort nicht zu verlassen, gegen ihn wurde ein Strafverfahren „wegen Diskreditierung“ der Armee eröffnet.

Auch das Moskauer Memorial-Büro wurde durchsucht. Die Menschenrechts- und Historikerorganisation war 2021 in Russland wegen umstrittener Verstößen gegen ihre Meldepflicht als „Auslandsagent“ aufgelöst worden, arbeitete aber als informelle Gruppe weiter und erhielt 2022 den Friedensnobelpreis. Das hinderte die russischen Behörden nicht, Anfang März das Verfahren wegen mutmaßlicher Rehabilitierung des Nazismus zu eröffnen. Anlass dafür gaben drei Namen, die sich in der Memorial-Datenbank der „Opfer des politischen Terrors“ unter Stalin finden. Laut dem Kanal TV Doschd hält man im Ermittlungskomitee alle drei für Kriegsverbrecher, die zwischen 1941 und 1945 gemeinsame Sache mit Hitlers Besatzungstruppen machten.

Schon 2021 warf Wladimir Putin persönlich Memorial vor, in ihrer Opfer-Datei Leute zu führen, die in Lettland Jüdinnen und Juden ermordet hätten. Allerdings wurden die drei jetzt diskutierten Männer wie Millionen andere Sowjetbürger:innen unter Stalin nach dem berüchtigten und politischen Paragrafen 58 verurteilt, als „Vaterlandsverräter“ oder „Konterrevolutionäre“. Sergei Dawidis, im Exil arbeitendes Ratsmitglied von Memorial, sagte der Frankfurter Rundschau, bei einer Liste von über drei Millionen Opfern seien Fehler eine statistische Unvermeidbarkeit. „Aber vor allem sind die Archive der Staatsorgane geschlossen, für unsere Forscher ist es unmöglich, nachzuprüfen, wer damals auf welcher Grundlage welcher Vergehen angeklagt worden ist.“

Kritik an Putins „Spezialoperation“

Dawidis glaubt, es missfalle die Staatsmacht enorm, dass Memorial trotz allem weiter in Russland arbeitet. Deshalb versuche sie, seine Tätigkeit mit dem Verfahren endgültig zu unterdrücken. „Aber sie wollen auf diese Weise auch jede Alternative zum Monopol des Staates auf das russische Geschichtsbild und seine propagandistische Nutzung beseitigen.“

Es gilt als fraglich, dass die Behörden irgendwann die konkreten Leute ermitteln, die vor Jahrzehnten die drei strittigen Namen in die Opferlisten Memorials eingetragen haben. Aber dafür droht dem Vorsitzenden der Organisation, Oleg Orlow, ein Strafprozess. Er veröffentlichte auf Facebook die russische Übersetzung eines Artikels, den er für das französische Portal „Mediapart“ geschrieben hatte. Darin bezeichnet Orlow Russland als faschistisch und kritisiert offen Putins „Spezialoperation“ in der Ukraine. Das könnte nach Russlands neuen Zensurgesetzen eine Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis zur Folge haben. „Allein dass ein bekannter Mann wie Orlow seine Meinung öffentlich äußert, reicht jetzt als Anlass für ein Strafverfahren“, sagt Dawidis. „Aber es eignet sich für die Behörden natürlich auch bestens, um ihr Bedürfnis nach Repressalien gegen Memorial zu befriedigen.“

Und die Repressalien dürften mehr werden – nicht nur gegen Memorial. Am Dienstag forderte Putin im Innenministerium die Polizei dazu auf, Versuche, „die Gesellschaft aufzuschaukeln, oder extremistische Ideologien zu verbreiten, sofort zu unterbinden“.