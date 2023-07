Unter Terrorverdacht stehender „Reichsbürger“ suchte für Fluthilfe die Nähe zu „Querdenkern“

Von: Pitt v. Bebenburg

Polizisten in München sichern 2022 eine Demo von „Querdenkern“ und „Reichsbürgern“. Foto: Imago Images. © Imago

Im Dezember 2022 wurde der ehemalige Bundeswehr-Oberst Maximilian Eder bei der „Reichsbürger“-Razzia festgenommen. Eine Schrift zeigt seine Vernetzung über die Szene hinaus.

Der ehemalige Bundeswehr-Oberst Maximilian Eder sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, am Umsturzplan der „Reichsbürger“-Gruppe um den Frankfurter Immobilienunternehmer Heinrich XIII. Reuß beteiligt gewesen zu sein, als Teil der militärischen Führung.

Vor zwei Jahren war Eder noch an anderer Stelle tätig – und befand sich ebenfalls im Konflikt mit den Behörden. Denn der Ex-Soldat war nach der Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 ins Ahrtal gefahren, um zu helfen. Eder hat darüber in einem Video berichtet und eine 179 Seiten lange Schrift im Internet veröffentlicht, die der Frankfurter Rundschau vorliegt. Sie heißt „Endstation Ahrweiler. Nach der Katastrophe war vor der Katastrophe“.

Köpfe der damaligen „Querdenken“-Proteste finden sich im Verteiler

Es ist eine Zusammenstellung von Tagebuch-Notizen, dem Abdruck von E-Mails und Eindrücken anderer Helferinnen und Helfer. Bemerkenswert sind die Verflechtungen, die dabei sichtbar werden. Im E-Mail-Verteiler der eigenmächtigen Hilfsorganisation Eders befindet sich nicht nur ein weiterer mutmaßlicher Verschwörer der „Reichsbürger“-Szene, Peter Wörner, der wie Eder früher im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr (KSK) gedient hat. Auch führende Köpfe der damaligen „Querdenken“-Proteste gegen die Corona-Schutzpolitik finden sich im Verteiler, darunter Michael Ballweg, Bodo Schiffmann und Alexander Ehrlich.

Über Schiffmann notiert Eder: „Bodo sagte das Zur-Verfügung-Stellen ausreichender Geldmittel und mittels seines Netzwerkes entsprechende Unterstützung zu, um rasch Hilfsgüter heranzuschaffen. Er wollte parallel einen Spendenaufruf starten, was er auch überaus erfolgreich gemacht hat.“

Auftritt bei Veranstaltungen gegen die Corona-Politik

Ballweg und Ehrlich gehörten augenscheinlich ebenfalls von Anfang an zum engeren Kreis um Ex-Bundeswehrler Eder. Sie erhielten am 16. Juli 2021, also kurz nach der Flut, Eders „Vorbefehl im Entwurf zum eventuellen Einsatz in Unterstützung der Hochwasserkatastrophe“.

Vor dem Einsatz im Ahrtal war Eder bei Veranstaltungen gegen die Corona-Politik aufgetreten, etwa „auf Demos der Initiative ,Bayern steht zusammen‘“, wie aus einer in seinem Buch abgedruckten E-Mail hervorgeht. Eder versichert darin: „Unsere politische Einstellung hatte nichts, rein gar nix mit unserem humanitären Einsatz im Ahrtal zu tun.“

Mehrere Ermittlungsverfahren stehen aus

In seinen Texten geht der ehemalige Oberst in scharfen Worten auf die seiner Ansicht nach mangelhafte Soforthilfe nach der Flut ein und beklagt, dass seine Gruppe und er von Offiziellen behindert worden seien. Die Staatsanwaltschaft Passau beantragte ein Strafgeld gegen den Ex-Oberst, weil er bei seiner Aktion Uniform trug. Das Amtsgericht Freyung verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 7000 Euro. „Die Geldstrafe wird derzeit vollstreckt“, teilte die Staatsanwaltschaft jetzt auf Anfrage der Frankfurter Rundschau mit. In Passau seien außerdem noch Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche, des Verdachts der Entziehung Minderjähriger und des Verdachts des unerlaubten Besitz von Schusswaffen anhängig.

Eder selbst schrieb: „Mir wurde eine disziplinargerichtliche Pensionskürzung von 30 Prozent angedroht, es läuft eine Klage wegen Amtsanmaßung gegen mich, da mir der Reservisten-Status am 1. Juli 2021 wegen diverser angelasteter Vergehen im Sinne der Wehrdisziplinarordnung und anderer mutmaßlicher Verstöße gegen das Soldatengesetz entzogen worden ist.“ Das Verteidigungsministerium wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern.

Festnahme bei der „Reichsbürger“-Razzia

Die Stadt Ahrweiler zog seinerzeit Konsequenzen. Sie forderte Eder und seine Leute auf, die von ihnen als Zentrale eingenommene stark zerstörte Aloisius-Schule in der Stadt rasch zu räumen. Das war aus Sicht von Eder „völlig unangemessen, bezogen auf die damals gegebene Lage in Ahrweiler vor Ort“.

Anderthalb Jahre später, im Dezember 2022, wurde Eder – scheinbar unabhängig von der Ahrtal-Aktion – bei der „Reichsbürger“-Razzia festgenommen: unter Terrorverdacht. Es dauerte einige Wochen, bis Eder im Februar von Italien, wo er gefasst worden war, nach Deutschland ausgeliefert wurde. Hier trat er wegen der Haftbedingungen für 35 Tage in den Hungerstreik, den er inzwischen beendet hat.