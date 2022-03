Ungeimpfte halten Ukraine-Krieg für Ablenkung

Von: Thomas Kaspar

Teilen

Die Cosmo-Studie untersucht den Zusammenhang von Einstellungen der Menschen zur Pandemie-Abwehr und dem Krieg in der Ukraine.

Es gibt einen direkten statistischen Zusammenhang zwischen dem Impfstatus und der Einstellung zum Ukraine-Krieg. Das geht aus der gerade veröffentlichten 61. Ausgabe der Cosmo-Studie der Universität Erfurt hervor. Ungeimpfte sind demnach wesentlich empfänglicher für Verschwörungstheorien.

43 Prozent der nicht geimpften Befragten stimmen der Aussage zu „Der Krieg in der Ukraine dient nur der Ablenkung von der Corona-Pandemie“. 15 Prozent sind dabei unentschlossen. Die geimpften Teilnehmenden lehnen diese Aussage zu 81 Prozent ab, nur elf Prozent stimmen zu.

Deutlich unterscheiden sich die beiden Gruppen auch bei der Behauptung „Der Krieg in der Ukraine wird genauso künstlich dramatisiert wie die Corona-Pandemie“. Während diese These 86 Prozent der Geimpften ablehnen, stimmen auch hier mehr als die Hälfte der Ungeimpften zu oder sind unentschlossen.

Psychologische Lage

Die Cosmo-Studie ist die Abkürzung für das Covid-19 Snapshot Monitoring, in dem Professorin Cornelia Betsch an der Universität Erfurt regelmäßig die „psychologische Lage“ in Bezug auf die Pandemie erforscht.

Die Quotenstichprobe untersucht repräsentativ die Einstellungen von Erwachsenen, unterschieden nach Alter, Bundesland und Impfstatus.

Ausgewählte Ergebnisse sind kostenlos im Internet abrufbar unter: www.corona-monitor.de