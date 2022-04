Parlamentswahl in Ungarn: Für Viktor Orbán könnte es eng werden

Von: Lukas Rogalla

Seit zwölf Jahren steht Viktor Orbán als Ministerpräsident an der Spitze Ungarns. Bei der diesjährigen Parlamentswahl könnte er jedoch die Macht verlieren.

Für Viktor Orbán * wird es bei der Ungarn-Wahl eng.

* wird es bei der eng. Umfragen zur Ungarn-Wahl 2022 machen dem Oppositionsführer Péter Márki-Zay Hoffnung.

Hoffnung. Alle Entwicklungen zur Parlamentswahl in Ungarn finden Sie hier im News-Ticker.

Budapest – Am Sonntag, 03. April 2022, findet in Ungarn die Parlamentswahl statt. Vor vier Jahren wurde das Regierungsbündnis aus Fidesz und KDNP, das bereits seit 2010 an der Macht ist, mit einer Zweidrittelmehrheit der Mandate im Amt bestätigt. Auch in diesem Jahr tritt das Bündnis um Regierungschef Viktor Orbán an. Diesmal wird allerdings ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

Seit zwölf Jahren ist Viktor Orbán Ministerpräsident von Ungarn. Der Rechtspopulist ist damit der dienstälteste Regierungschef eines Mitgliedstaats der EU*. Bei der diesjährigen Parlamentswahl könnte er die Macht verlieren. Hoffnungsträger der Opposition ist Péter Márki-Zay. Der pro-europäisch und konservativ eingestellte Bürgermeister der Stadt Hódmezővásárhely galt bei den Vorwahlen zunächst als Außenseiter, wurde im Oktober 2021 jedoch zum Spitzenkandidaten eines Bündnisses gewählt, das linke, rechte und zentristische Parteien unter dem Namen „Vereint für Ungarn“ (Egységben Magyarországért - EM) zusammenbringt. Márki-Zay sagte damals, der „Ausweg ist weder rechts noch links, sondern aufwärts“.

Wahl Parlamentswahl in Ungarn Datum Sonntag, 03. April 2022 Aktueller Ministerpräsident Viktor Orbán Stärkster Gegenkandidat Péter Márki-Zay Sitze im Parlament 199 Wahlkreise 106 Wahlperiode 4 Jahre Wahlsystem Mischung aus Mehrheitswahl und Verhältniswahl

Ungarn-Wahl 2022: Péter Márki-Zay fordert Viktor Orbán heraus

Orbán könnte tatsächlich in Schwierigkeiten geraten. Sein freundschaftliches Verhältnis zu Russlands Wladimir Putin* und die Forderung, Ungarn solle sich aus dem Ukraine-Konflikt* heraushalten, kommt nicht bei vielen Wahlberechtigten im Land nicht gut an. Das Verhältnis zur EU ist zudem seit Jahren schwer angeschlagen: Orbán zieht stets über Brüssel her. Der amtierende Ministerpräsident gilt als autoritär und antiliberal.

Das Parlament in der Hauptstadt Budapest: Am 03. April 2022 steht Ungarn vor der Wahl. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Auch die Rechtsextremen in Ungarn stehen im Fokus. Nach der Abspaltung von der rechten Partei Jobbik im Anschluss an die Wahl 2018 tritt nun die neue Partei „Mi Hazánk Mozgalom“ („Bewegung Unsere Heimat“) mit Spitzenkandidat László Toroczkai an. Seit 2013 ist der ultranationalistische Toroczkai Bürgermeister von Ásotthalom, einer Kleinstadt an der Grenze zu Serbien. Die Abspaltung der Partei von Toroczkai ebnete für Jobbik den Weg für eine Zusammenarbeit mit anderen Oppositionsparteien.

Erste Hochrechnungen und Ergebnisse zur Ungarn-Wahl* werden nach Schließung der Wahllokale um 19 Uhr am Abend erwartet. Aus Sorge vor Manipulation entsendet die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) rund 200 Beobachterinnen und Beobachter nach Ungarn. In der EU kommen sie erst zum zweiten Mal überhaupt bei einer Wahl zum Einsatz. Neben der Partlamentswahl sind auch vier von der Regierung beantragte Referenden zum zur angeblichen „LGBTQ-Propaganda“ angesetzt. Die Fragen zum betreffen das Kinderschutzgesetz und lauten:

Sind Sie dafür, dass Kinder in öffentlichen Schulen ohne elterliche Zustimmung an einem Unterricht über sexuelle Orientierungen teilnehmen?

Sind Sie dafür, dass Kindern Informationen über geschlechtsangleichende Behandlungen gegeben werden?

Sind Sie dafür, dass Medieninhalte sexueller Natur, die sich auf die Entwicklung von Kindern auswirken, ihnen ohne Einschränkungen präsentiert werden dürfen?

Sind Sie dafür, dass Medieninhalte, die Geschlechtsumwandlungen darstellen, Kindern gezeigt werden?

Quelle: ungarnheute.hu

