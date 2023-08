Orban und Erdogan wollen Partnerschaft „auf eine neue Stufe heben“

Von: Robert Wagner

Die zunehmende Isolation Ungarns treibt Viktor Orbán in die Arme Erdoğans. Den habe der Ungar sich zum Vorbild genommen, sagen Beobachter.

Budapest – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist laut Medienberichten für diplomatische Gespräche mit diversen Staats- und Regierungschefs am Sonntag (20. August) nach Budapest gereist. Im Mittelpunkt seines eintägigen Besuchs stand der bilaterale Austausch mit seinem ungarischen Amtskollegen und Gastgeber Viktor Orbán, der ihn in die ungarische Hauptstadt eingeladen hatte. Das Treffen fand in dessen offiziellen Amtssitz hinter verschlossenen Türen statt, wie Hürriyet Daily News und Euronews berichteten.

Nato-Partner Erdoğan und Orbán wollen strategische Partnerschaft festigen

Die beiden Staatschefs besprachen demnach die Beziehungen zwischen ihren beiden Ländern, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf beide Staaten, die Politik der jüngsten Nato-Erweiterung mit Blick auf Schweden und Finnland und die Bemühungen der Türkei um eine Vollmitgliedschaft in der EU. Ein besonderer Anlass für das Treffen war der bevorstehende 100. Jahrestag der Aufnahme bilateraler diplomatischer Beziehungen zwischen Ungarn und der Türkei, wie die Berliner Zeitung berichtete.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan (l.) und Ungarns Premierminister Viktor Orbán (r.) wollen ihre strategische Zusammenarbeit intensivieren. © IMAGO/APAimages

Bereits seit 2013 besteht zwischen den beiden Nato-Staaten eine strategische Partnerschaft, die in den letzten Jahren an „in allen Bereichen an Dynamik gewonnen“ habe, wie die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag berichtete. Bei dem Treffen vom Sonntag gehe es darum, diese strategische Partnerschaft „auf eine neue Stufe zu heben“, berichtete Anadolu im Vorfeld der Gespräche. Da der 20. August zugleich Nationalfeiertag in Ungarn ist, nahm Erdoğan auch an Feierlichkeiten zum Gedenken an den Gründungstag des ungarischen Staates teil.

Erdoğan in Budapest: Weitere Treffen mit asiatischen Staatschefs

Anlässlich der in Ungarn ausgetragenen Leichtathletik-WM (19. bis 27. August) hatte Orbán eine Reihe von Staats- und Regierungschefs aus Ländern auf dem Balkan und Asien eingeladen, darunter seine Amtskollegen aus der Türkei, Serbien, Aserbaidschan, Kirgisistan, Turkmenistan, Serbien, Usbekistan, Kirgisien und Katar. Mit einigen von ihnen führte Erdoğan ebenfalls Gespräche, so etwa mit dem Präsidenten von Aserbaidschan, dem Emir von Katar, dem serbischen Präsidenten und dem Präsidenten von Usbekistan.

Anders als viele andere westliche Staats- und Regierungschefs sieht Orbán in seinem türkischen Amtskollegen Erdoğan keinen unbequemen, aufgrund seiner autoritären Anwandlungen schwierigen Verbündeten, sondern einen politischen Freund, für dessen Sieg bei der letzten Türkei-Wahl er gebetet hat, wie die Welt berichtete.

Beobachter über türkisch-ungarisches Verhältnis: „Erdoğan dient Orbán als Vorbild“

Beobachter sehen in dieser Annäherung eine Reaktion Orbáns auf seine zunehmende Isolation in der EU und der Nato, wie der österreichische Standard und die Welt berichteten. Mit Erdoğan verbinde ihn hingegen eine ähnliche, westlichen Werten abgeneigte Sicht der Weltordnung und das Streben nach strategischer Autonomie.

„Das undemokratische Regieren hat sie einander näher gebracht, zwischen den beiden besteht eine besondere Beziehung“, sagte der ehemalige ungarische Außenminister Péter Balázs dem Standard. „Erdoğan dient Orbán als Vorbild“, sagte Péter Krekó, der Direktor des Budapester Political Capital Institute, der Welt.

Im Gegensatz zur Türkei sei Ungarn aber kein „zentraler Akteur in der globalen Politik“ und somit der Junior-Partner, der nachzieht. Das werde an der Diskussion um die Nato-Erweiterung deutlich. Dem US-Magazin Politico sagte im April 2023 ein hoher ungarischer Beamter, dass die ungarische Position „maßgeblich von den türkischen Präferenzen geprägt“ werde. Ändere sich Ankaras Standpunkt, „ändere das auch Ungarns Haltung.“