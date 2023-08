Unechter Querschuss vom Umweltbundesamt

Von: Jörg Staude

Der jüngste Projektionsbericht der Bundesbehörde zum Klimaschutz staudehilft der Ampel nicht sonderlich weiter: Zu viele Klimaziele werden auf Dauer verfehlt

Seit Wochen warten die Medien auf den sogenannten Projektionsbericht 2023. Alle zwei Jahre – und von jetzt an jedes Jahr – muss die Bundesregierung anhand einer Prognose klären, ob Deutschland mit der aktuellen Politik seine Klimaziele erreicht.

Mitte Juli gab es erste Berichte über einen Entwurf der Projektion. Zuletzt soll das Papier in der Ressortabstimmung zwischen den Ministerien geschmort haben. An diesem Dienstag konnte das Umweltbundesamt sich positionieren. Wohl kaum ein Zufall, da der „Expertenrat für Klimafragen“ (ERK) seinerseits an diesem Tag seine Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023 sowie seinen Prüfbericht zu den Problemsektoren Gebäude und Verkehr vorgelegt hat (siehe nebenstehenden Bericht).

Es steht zu vermuten, dass so der befürchteten Kritik durch den ERK die Spitze genommen werden sollte. Dazu passen die jüngst verstärkten Bemühungen besonders von Wirtschaftsminister Robert Habeck, die ins Abseits geratene Klimapolitik der Ampel in ein besseres Licht zu rücken.

Der amtliche Bericht bestätigt denn auch bisherige Angaben aus Habecks Haus: Mit den derzeitigen klimapolitischen Schutzregelungen lässt sich die Emissionslücke zum Klimaziel für 2030 nur zu 70 Prozent schließen. 80 Prozent könnten es durch weitere Aktionen noch werden – mehr aber auch nicht.

Was hatte Habeck am 21. Juni anlässlich des Kabinettsbeschlusses zum Klimaschutz gesagt? „Wir schließen die Klimaschutzlücke, die die Vorgängerregierung uns hinterlassen hat, um bis zu 80 Prozent.“ Damit rücke das 2030er Klimaziel in Reichweite – also die Reduktion der CO2-Emissionen um 65 Prozent zu 1990.

Dass der, wie das Umweltbundesamt betont, von einem „unabhängigen Forschungskonsortium“ erarbeitete Bericht jetzt Habecks zwei Monate alte Aussage bestätigt, ist sicher ganz im Sinne der Regierung. Das Problem dabei: Das Klimaschutzgesetz beruht auf dem „Budgetansatz“: Das Klimaziel muss nicht nur 2030 eingehalten sein, sondern in jedem Jahr bis dahin muss der CO2-Minderungspfad stimmen.

Auch die von Habeck angeführte Emissionslücke bezieht sich nicht aufs Zieljahr 2030, sondern geht auf den Projektionsbericht 2021 zurück. Und der beziffert die Lücke für den gesamten Zeitraum von 2021 bis 2030 auf 1,1 Milliarden Tonnen. Und ob nun 70 oder 80 Prozent – es bleiben mehrere Hundert Millionen Tonnen an Emissionen „übrig“.

Laut Projektionsbericht werden die problematischen Bereiche ihre Vorgaben deutlich verfehlen: Der Verkehr überzieht bis 2030 um bis zu 210 Millionen Tonnen, der Gebäudesektor um bis zu 96 Millionen und die Industrie um bis zu 83 Millionen Tonnen.

Dass gerade der Verkehr klimapolitisch auf Abwegen ist, zeitigt ein weiteres Desaster: Laut Projektionsbericht wird Deutschland seine Klimapflichten auf europäischer Ebene möglicherweise um bis 299 Millionen Tonnen verletzen. Dann müsste man für einen Großteil dieser Emissionen freie Emissionsrechte bei anderen Ländern oder auf dem freien Markt kaufen. Das kann sehr teuer werden.

In Europa hilft es nicht, dass Energie-, Land- und Abfallwirtschaft ihre jeweiligen Ziele hierzulande wohl übererfüllen. Die von der Ampel beschlossene Reform des Klimaschutzgesetzes, dass diese Sektoren künftig das Versagen in anderen Sektoren teilweise kompensieren, gilt nur in Deutschland. Und so projiziert das Umweltbundesamt ein deutsches Überziehen bis 2030 um bis zu 331 Millionen Tonnen. Das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045 würde klar verfehlt.

Der Projektionsbericht zeige deutlich, dass zusätzliche Maßnahmen nötig seien, um die Klimaziele noch zu erreichen, betonte Amtschef Dirk Messner am Dienstag. In den nächsten sechs Jahren müssten Treibhausgasemissionen in einem Umfang zusätzlich reduziert werden, die etwa 40 Prozent der Emissionen Deutschlands 2022 entsprächen. Das Amt zitiert aus anderen Studien, wonach unter anderem mehr Schienenverkehr, eine Reform der Kfz-Steuer sowie die Beschränkung fossiler Heizungen nötig wären, um die Lücke bis 2030 zu schließen.