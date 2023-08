Unaufgeregt am Limit

Von: Fabian Scheuermann

Teilen

DRK-Ehrenamtliche Cornelia Schuh mit Aboutaleb E. aus dem Iran: Helfen, wo es nur geht. © Fabian Scheuermann

Anfang des Jahres schreckte ein Brandbrief aus Rheinland-Pfalz die Bundespolitik auf: zu viele Geflüchtete, zu wenige Wohnungen. Was ist seitdem geschehen? Ein Besuch in Alzey.

Wie es ihm geht? Wie soll man das erklären, wenn man kaum Deutsch spricht und das Gegenüber kein Arabisch? „Laut“, sagt Abdurrahman aus Syrien nach einer kurzen Pause. Es sei laut in der Halle, wo er seit einigen Tagen mit anderen Männern in einer abgetrennten Parzelle wohnt. Aber besser als in der Erstaufnahme, wo er in einer Art großem Zelt geschlafen habe, sei es. Der 21-Jährige lacht verlegen und geht weiter.

Abdurrahman ist einer von 101 meist jungen Männern, die in Alzey, etwa 40 Zugminuten südlich von Mainz, in einer Katastrophenschutzhalle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) leben. Die Halle wurde kurz nach dem Bau zum Impfzentrum und im Februar dieses Jahres fast im nahtlosen Übergang zur Notunterkunft für Geflüchtete. Die weißen Trennwände, die die Halle in Wohneinheiten für je vier Personen zerteilen, erinnern an die Pandemie. In der Nähe der Halle gibt es Autohändler, ein Straßenbauunternehmen, ein Zementwerk. Und am Horizont, hinter der Autobahn, lugen die rheinhessischen Weinberge hervor.

Zwei Kilometer entfernt sitzt im Alzeyer Ortskern Heiko Sippel in seinem Büro im Gebäude der Kreisverwaltung. An den Wänden auch hier: Bilder von Weinbergen. Der Landrat des Kreises Alzey-Worms, im kurzärmeligen apricotfarbenen Hemd, nimmt einen Schluck Wasser, es ist heiß an diesem Augusttag. Sechs Monate zuvor, im Februar, hatte der SPD-Politiker mit den Bürgermeistern der Gemeinden seines 131 000-Personen-Kreises einen offenen Brief an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Parteikollegin Malu Dreyer geschrieben. „Das ist ein Hilferuf an die Landesregierung, weil wir sehen, dass wir die Kapazitäten nicht mehr schaffen können, um noch mehr Geflüchtete unterzubringen“, hatte Sippel damals dem SWR gesagt. Und: „Wir haben die Erwartung, dass Land, Bund und die Europäische Union uns jetzt helfen“. Man sei „am Limit, vielleicht schon drüber“.

Derlei Warnrufe hört man derzeit vielerorts, sei es in Mecklenburg, Bayern oder eben Rheinhessen. Von Januar bis Juli haben laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Deutschland etwa 175 000 Menschen Asylerstanträge gestellt – mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum mit 98 000 Anträgen, aber weniger als 2016, als es 469 000 waren.

Doch seit Kriegsbeginn in der Ukraine kommt noch eine Million Menschen von dort hinzu. Alle müssen irgendwo wohnen und gesundheitlich versorgt werden, hunderttausende Kinder besuchen zusätzlich Kitas und Schulen. Und die Geldzusage von einer Milliarde Euro, die Bundeskanzler Olaf Scholz beim „Flüchtlingsgipfel“ im Mai gemacht hat, haben die Kommunen postwendend als nicht ausreichend kritisiert. Landauf, landab wird mit dem Thema zudem von Konservativen und Rechten Stimmung gemacht.

Aber was passiert, wenn man über dem Limit ist? Was sagt dazu Landrat Sippel, sechs Monate nach seinem offenen Brief? „Wir sind immer noch am Limit“, entgegnet der Sozialdemokrat und zuckt mit den Schultern. Wie zu Beginn des Jahres bekomme der Kreis weiterhin rund 50 Geflüchtete pro Monat zugewiesen, für die man mit den Gemeinden Wohnungen suchen müsse. „Das gelingt uns nur mit allergrößter Mühe und unter größtem Einsatz unseres Personals“, sagt der 58-Jährige. „Wir leben von der Hand in den Mund“, sagt ein Mitarbeiter der Verwaltung mit Blick auf die Wohnungssuche. Aber: Es gelingt. Und zwar ohne dass Turnhallen belegt werden müssen. Obwohl es im Februar noch hieß, dass man bald nicht mehr könne. Wie kann das sein?

Die Spurensuche führt wieder ins Alzeyer Gewerbegebiet, ein paar Grundstücke von der Halle des DRK entfernt. Auf einem nicht mehr genutzten Grundstück des Technischen Hilfswerks (THW) hat Sippels Kreisverwaltung Container aufgestellt, ein Bestandsgebäude wurde hergerichtet. Die Unterkunft soll im September bezogen werden und 120 Menschen Platz bieten. Auch die Bewohner der DRK-Halle, die offiziell eine Notunterkunft ist und somit keine Dauerlösung sein kann, sollen dort einziehen – die Männer haben dann mehr Privatsphäre und eigene Kochmöglichkeiten. In Wörrstadt, zwölf Kilometer nördlich, entsteht eine weitere Containeranlage für 150 Leute, auch auf einem Ex-THW-Gelände, das der Bund zur Verfügung stellt. Und dann? Vielleicht kaufe man das Grundstück, um langfristig gewappnet zu sein, sagt der Landrat. Und vielleicht müsse man irgendwo noch ein Containerdorf errichten. Auf jeden Fall werde man sich an derlei Wohnanlagen gewöhnen müssen.

Tatsächlich gelingt es im Kreis Alzey-Worms immer noch, zumindest für Familien und Frauen Wohnungen anzumieten, wo die Integration besser gelingen kann als im Container im Gewerbegebiet. Zudem hat der Kreis inzwischen mehrere größere Gebäude angemietet, in denen je rund 20 Geflüchtete leben, etwa in alten Pensionen. „Aber nur in den etwas größeren Orten“, erklärt Sozialamtsleiterin Andrea Maurer. „In einem 300-Einwohner-Dorf würden wir so eine Unterkunft nicht einrichten“. Damit die Stimmung nicht kippt. Sippel sagt: „Es kommen da weiterhin immer wieder Angebote“. Gerade bekam er eine Lagerhalle angeboten. Die müsste man umbauen. Man werde nun prüfen, ob das geht. Annika Kristeit vom Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz lobt die Kreisverwaltung: Sie sei stets bemüht „eine dezentrale Unterbringung zu ermöglichen“.

Sieht es so aus, das Limit, das Sippel vor sechs Monaten beschrieben hat? Tatsächlich scheint in dem Kreis südlich von Mainz einiges besser zu laufen als andernorts. Es mussten bisher keine Turnhallen geräumt werden, wie in der benachbarten kreisfreien Stadt Worms. Auch Petitionen wie im südhessischen Biblis, wo mit angeblicher Gefahr für Schulkinder Stimmung gegen eine Unterkunft gemacht wurde, gibt es nicht. Geschweige denn Angriffe wie vor kurzem im sächsischen Sebnitz. In Alzey setzt Landrat Heiko Sippel zur Erklärung an: Dass man noch vergleichsweise gut dastehe liege auch daran, dass es in vielen kleinen Gemeinden Ortsbürgermeister:innen gebe, die mitkoordinieren, ebenso wie immer noch ein Netz aus Vereinen und Feuerwehren. „Man kennt sich“, sagt Sippel. Und wisse eben auch, wenn irgendwo eine Wohnung frei werde. Die Zivilgesellschaft sei aktiv. Aber: Das ehrenamtliche Engagement gehe zurück.

„Das Ehrenamt ist müde“, bestätigt die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Alzey, Alik Owassapian, die auch die Notunterkunft in Alzeys Gewerbegebiet leitet. Müde – vermutlich auch, weil Ehrenamtliche „integraler Bestandteil“ im Bereich der Flüchtlingshilfe seien. So arbeiten in der DRK-Halle sieben Angestellte und zehn Ehrenamtliche, die meist DRK-Mitglieder sind. Eine davon ist Cornelia Schuh. Doch müde wirkt die 67-Jährige mit den kurzen, dunkelrot gefärbten Haaren überhaupt nicht. „Einmal DRK, immer DRK“, sagt sie und lacht. In Vollzeit hilft die Rentnerin in der Notunterkunft aus. Sie unterstützt bei Anträgen oder bei der Versorgung schlecht heilender Wunden.

Schuh ist so präsent und menschlich unterwegs, dass sie von manchen Bewohnern augenzwinkernd „Mama“ genannt wird. Läuft man mit ihr durch die Halle, gibt es ein Schulterklopfen hier, ein Lachen dort. Doch bei einem Thema wird ihr Blick in Sekundenschnelle ernst: Wenn man sie auf die Stimmung im Land anspricht, wo die Berichte über Flüchtlingshass und -hetze wieder zunehmen.

Sie möge die Zusammenarbeit mit den geflüchteten „Herren“ sehr, sagt Schuh. Und es sei wichtig, dass man das auch mal aufschreibe. Uwe Dörwald nickt. Der Germanist, wie Schuh in Rente, hilft viel in der DRK-Unterkunft, unter anderem beim Deutschlernen. Sowieso stimmen Schuh bei dieser Bemerkung viele im Team, die sich wegen des Journalisten aus Frankfurt mit Kuchen und Filterkaffee in der Teeküche versammelt haben, lautstark zu. „Schreiben Sie, dass das Bamf die Anträge der Jungs schneller bearbeiten soll“, sagt einer. „Und dass das hier ganz normale Menschen sind, die ein Leben in Würde führen wollen“.

Man merkt: Da hat sich eine gewisse Frustration angestaut bei den Ehrenamtlichen. Frust darüber, dass sich wieder mal ein „Das Boot ist voll“-Narrativ durchsetzt, während gleichzeitig ständig Menschen im Mittelmeer ertrinken. Tatsächlich sagt auch SPD-Landrat Sippel: „Wir können nicht alle aufnehmen.“ Dass er damit auf CDU-Linie ist, sei ihm egal. Er appelliert an den Bund, dafür zu sorgen, dass andere EU-Länder mehr Flüchtlinge aufnehmen und Deutschland weniger. Auch größere Erstaufnahmen der Länder könne er sich vorstellen. Hauptsache, Leute „mit schlechter Bleibeperspektive“ würden nicht so schnell auf die Kommunen verteilt.

Ein Problem seien die Kosten: Die 848 Euro, die das Land pro Person im Asylverfahren zahle, reichten nicht – etwa, weil oft hohe Krankenkosten anfielen. Ein Millionenbetrag bleibe dieses Jahr am Kreis hängen. Beim Integrationsministerium in Mainz heißt es auf Nachfrage, dass das Land die Basisfinanzierung „durch erhebliche Sonderzahlungen“ an die Kommunen aufstocke. Zudem habe man die Kapazität in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes 2022 „mehr als verdoppelt“. Die Unterbringung könne man aber „nur im engen Schulterschluss“ mit den Kommunen bewältigen. Und der Bund müsse ein neues Finanzierungssystem schaffen: „Um den Kommunen den Aufbau nachhaltiger Strukturen zu ermöglichen“.

Ein Knackpunkt ist der Wohnungsmangel: in Alzey-Worms verschärft durch die Nähe zu Rhein-Main. Sippel erzählt von jungen Familien, die deshalb aus Rheinhessen in die Pfalz wegzögen. Und: „Wir haben noch Leute in unseren Wohnungen wohnen, die sind seit 2015 hier.“ Also Geflüchtete, die längst eine Anerkennung haben und vielleicht arbeiten – aber keine andere Wohnung finden. „Das macht es in der gesellschaftlichen Diskussion schon schwierig“, sagt Sippel. Erst neulich habe ihn eine Erzieherin, die keine Wohnung finde, bei einer Veranstaltung gefragt, wer ihr denn wie den Flüchtlingen eine Wohnung anmiete. „Und dafür gab es viel Applaus“, sagt Sippel, der dann von den 43 neuen Kita-Gruppen erzählt, die der Kreis bis 2026 schaffen müsse –samt Personal, das gefunden werden und irgendwo wohnen muss.

Alzey hat eine Baugesellschaft. Bürgermeister Steffen Jung (SPD) zufolge könne diese in den „nächsten fünf, sechs Jahren dreißig bis fünfzig Wohnungen bauen“ – mehr nicht. Landrat Sippel lässt sich auf ein Gedankenspiel ein. Was wäre, wenn der Bund mit viel Geld dabei helfen würde, eine Kreis-Baugesellschaft zu gründen, samt Eigenkapital? „Das wäre eine gute Sache“, sagt Sippel. Dann könnte man auch mal ein leerstehendes Gehöft erwerben und dort Wohnungen einbauen, vielleicht auch neue Wohnformen. Ideen und Kreativität, so scheint es, sind da. Nur nicht das Geld.

In der Alzeyer DRK-Halle winkt die Vollzeit-Ehrenamtliche Cornelia Schuh Aboutaleb E. zu sich an eine Biertischgarnitur. Mit Handy und Google-Übersetzer beginnt sie ein Gespräch mit dem 41-jährigen Iraner, der seit März in der Halle lebt. Weil E. so viel hilft, trägt er ein DRK-T-Shirt. Er kümmert sich um den Müll, hilft bei der Essensausgabe und hat hinter der Halle einen Garten mit Tomaten und Gurken angelegt. „Und jetzt zieht er in eine Mietwohnung, die er selbst renoviert hat“, erzählt Schuh voller Freude. Er sei damit eine von etwa fünf Personen, die seit Öffnung der Unterkunft im Februar anderswo eine Bleibe gefunden hätten, sagt DRK-Chefin Owassapian. E. legt seinen Arm um Schuh. Ein bisschen Melancholie ist in der Luft. Denn mit der neuen Containerunterkunft hat das DRK gemäß Ausschreibungsergebnis nichts mehr zu tun. Doch Cornelia Schuh ist sich sicher: Die nächste Notunterkunft, wo man sie braucht, kommt bestimmt.

Der Landrat des Kreises Alzey-Worms, Heiko Sippel, in seinem Büro. © Fabian Scheuermann

Der Kreis Alzey setzt auch auf Containeranlagen. © Fabian Scheuermann