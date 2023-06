UN-Helfer zur Lage in Nahost: „Die Menschen in Gaza hungern“

Von: Martin Benninghoff

„Wir kümmern uns um die Ärmsten der Armen“, sagt der UN-Helfer Thomas White über den Einsatz im Gazastreifen. Foto:Mahmud Hams / AFP. © AFP

Thomas White vom UN-Hilfswerk UNRWA über die prekäre Lage im Gazastreifen, komplizierte Kontakte zur Hamas-Regierung und die internationale Kritik an der Arbeit seiner Organisation.

Herr White, Sie leiten das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) in Gaza. Was ist Ihre Aufgabe?

UNRWA sorgt für die Bildung vieler Tausend Kinder und Jugendlicher im Gazastreifen, im Westjordanland, in Syrien, Jordanien und im Libanon. Allein in Gaza betreuen wir mehr als 300 000 Kinder in unseren 290 Schulen. Wir leisten medizinische Hilfe für Palästina-Flüchtlinge. Im Gazastreifen beispielsweise bieten wir rund 1,2 Millionen Menschen Zugang zur medizinischen Grundversorgung. Wir kümmern uns um die Ärmsten der Armen, auch mit Nahrungsmittelhilfe, zumal sich die wirtschaftliche Lage der Menschen in Gaza in den letzten Jahren rapide verschlechtert hat.

Sie betonen, dass UNRWA politisch neutral ist. Aber wie kann ein Akteur in Gaza im Sturm des ungelösten Nahostkonflikts, in diesem Fall zwischen Israel und der Hamas, neutral sein? Zumal Ihre Mitarbeitenden zu einem großen Teil Palästinenserinnen und Palästinenser sind?

Zunächst einmal helfen wir Menschen in einem Konfliktgebiet. Es geht also um humanitäre Hilfe, nicht um Politik. Als Organisation sind wir von den Vereinten Nationen mit dieser humanitären Aufgabe betraut, aber wir sind nicht in den politischen Prozess eingebunden. Das müssen wir deutlich machen: Wir leisten Hilfe für die betroffenen Menschen.

2022 wurde Ihr Vorgänger, der Deutsche Matthias Schmale, abgesetzt, weil er bei der Hamas in Ungnade gefallen war – nach einem Interview, in dem er sich nach Ansicht der Hamas zu positiv über Israel geäußert hatte. Geraten Sie da nicht schnell zwischen die Stühle?

Natürlich ist es notwendig, mit allen Akteuren in Kontakt zu bleiben, auch mit denen, die mitten in der politischen Auseinandersetzung stehen, wie die Hamas im Gazastreifen. Wir als UNRWA müssen in der Lage sein, mit allen zu reden und zu verhandeln, um unsere Arbeit im Gazastreifen leisten zu können. Meine Aufgabe ist es, unsere Aktivitäten frei von politischer Einmischung zu entwickeln. Wir sind humanitäre Diplomaten. Ich sage nicht, dass das immer einfach ist – aber es ist notwendig für die Menschen, um die wir uns kümmern.

Wie ist Ihr derzeitiges Verhältnis zur Hamas-Regierung in Gaza?

Wir haben eine funktionierende und pragmatische Beziehung, um unser humanitäres Mandat umzusetzen. Wir mischen uns nicht in die Politik ein, aber wir sind uns natürlich bewusst, dass der Kern aller Probleme dort der ungelöste Nahostkonflikt ist. Die Folge davon ist ja die anhaltende Blockade des Gazastreifens mit allen Konsequenzen für die Lebensbedingungen der Menschen (siehe nebenstehender Text, d. Red.). Ich würde mir wünschen, dass der Zugang zum israelischen Arbeitsmarkt für die Menschen im Gazastreifen erleichtert und die Blockade beendet wird.

Das wird nicht passieren, solange die Hamas regiert. Was halten Sie von der Ansicht, dass der Gazastreifen nicht nur unter der Blockade, sondern auch unter der korrupten Regierung leidet?

Ich habe in vielen Konfliktländern gearbeitet, und Korruption und ineffiziente Regierungen sind typisch für Länder in Konfliktgebieten und Regionen, die sich im Krieg befinden oder erst kürzlich einen Krieg hinter sich gebracht haben. Als humanitäre Helfer arbeiten die Vereinten Nationen, wie auch in anderen Teilen der Welt mit allen Parteien und Seiten zusammen, wobei das Hauptziel darin besteht, Menschen zu erreichen, die Hilfe benötigen. UNRWA im Gazastreifen will jeden bedürftigen Palästina-Flüchtling erreichen und ihm die nötige Hilfe zukommen lassen.

Der Nahostkonflikt scheint unlösbar, eine Zwei-Staaten-Lösung immer unwahrscheinlicher. Nun ist die israelische Regierung stark nach rechts gerückt – welche Schwierigkeiten ergeben sich daraus für Ihre Arbeit?

Die Region will und braucht Frieden. Ich kann keine Vorhersagen darüber machen, wohin sich Israel und Palästina entwickeln werden. Aber die Menschen in Palästina haben natürlich das Gefühl, dass die Konfliktparteien weiter voneinander entfernt sind als je zuvor. Das macht mir Sorgen. Für viele gibt es in dieser Situation keinen Horizont, keine Hoffnung.

Die humanitäre Lage in Gaza ist extrem schwierig, vor allem im Süden des Gazastreifens…

Schwierige Mission Thomas White (53, Foto rechts) leitet die Dependance von UNRWA im Gazastreifen seit August 2021. Zuvor war der Australier in Afghanistan, Libyen und Irak tätig. White ist der Nachfolger des Deutschen Matthias Schmale, der 2021 nach einem Interview über Israels Luftschläge bei der in Gaza regierenden palästinensischen Terrororganisation Hamas in Ungnade gefallen war. UNRWA steht für „United Nations Relief and Works Agency“ und ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Die Organisation wurde 1949 gegründet und bietet humanitäre Hilfe und Bildung. Schwierig ist die Finanzierung, weil UNRWA auf freiwillige Geber angewiesen ist. Das Hilfswerk definiert sich als politisch neutral, Kritiker:innen werfen ihm propalästinensische Parteinahme vor. mben

Ja, mehr als 70 Prozent der Menschen in Gaza sind registrierte Palästina-Flüchtlinge. Sie sind verarmt und zunehmend isoliert. Sie können nicht reisen, nur wenige haben in ihrem Leben den Gazastreifen über einen Umkreis von zehn Kilometern hinaus verlassen. Viele sind traumatisiert, unter den Kindern etwa 38 Prozent. Allein im Mai 2021 haben mehr als 7000 Flüchtlingsfamilien ihr Zuhause verloren. Vor allem für die Jüngeren ist das nicht nur posttraumatischer Stress, denn der Stress kommt jeden Tag wieder, zum Beispiel, wenn abends eine Militärdrohne über dem Haus schwebt.

Wie ist die wirtschaftliche Situation der Menschen?

Mehr als 15 Jahre Blockade haben die Wirtschaft in Gaza praktisch zerstört. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt bei 45 Prozent. Viele Menschen haben ihre Möbel oder ihren Schmuck verkauft, um über die Runden zu kommen. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung sind stark ernährungsunsicher. Vor zwei Jahren wurden in der humanitären Bewertung der UN zehn Prozent der Bevölkerung in die schwerste Kategorie eingestuft, jetzt sind es 29 Prozent. Es wird immer deutlicher, dass die Menschen in Gaza jetzt hungern.

Wenn man mit ihnen spricht, worum bitten sie dann zuerst?

Nach Arbeit. Die meisten Menschen im Gazastreifen sind jung, unternehmerisch denkend und gut ausgebildet. Wir haben kürzlich ein Jobprogramm gestartet, für das es eine lange Warteliste gibt. Wenn wir in diese Menschen investieren, wird es – bildlich gesprochen – eine große Dividende geben. Ich möchte mich auf die positiven Entwicklungen konzentrieren, aber aus der Sicht der jungen Menschen sieht das Leben in Gaza sehr düster aus. Der Gazastreifen hat eine der höchsten Arbeitslosenquoten der Welt: 70 Prozent der jungen Menschen sind arbeitslos. Aufgrund der Blockade ist es extrem schwierig, aus dem Gazastreifen herauszukommen, was die Aussichten auf eine bessere Zukunft und auf einen Arbeitsplatz für junge Menschen einschränkt.

Deutschland ist mit rund 180 Millionen Euro – Stand 2022 – nach den USA der zweitgrößte Geber des UNRWA. Sie waren gerade in Berlin: Was erhoffen Sie sich von der deutschen Regierung?

Deutschland ist ein sehr wichtiger Partner für UNRWA – nicht nur wegen der finanziellen Unterstützung. Deutschland tätigt strategische Investitionen in unsere Projekte, in die Digitalisierung und in den Kampf gegen den Klimawandel. Deutschland tut viel für die Nahrungsmittelhilfe, auch in Gaza. Aber es ist natürlich auch die politische Unterstützung, die enorm wichtig ist. Deutschland ist international sehr geachtet und hat Einfluss: UNRWA arbeitet in einem sehr schwierigen politischen Umfeld.

Ex-US-Präsident Donald Trump hatte die Unterstützung für UNRWA eingefroren. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu würde Ihre Organisation am liebsten abschaffen. Ist das ein weiterer Grund, warum Sie Unterstützung aus Deutschland brauchen?

Das Politische Büro der Vereinten Nationen tut alles, um eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts zu erreichen – und dafür zu sorgen, dass die Menschen eine Perspektive haben. Bis dahin braucht UNRWA finanzielle Mittel, und da spielt Deutschland eine wichtige Rolle. Leider verschlechtert sich die finanzielle Lage des Hilfswerks von Jahr zu Jahr, während die palästinensische Bevölkerung und der Bedarf zunehmen. UNRWA spielt eine Schlüsselrolle bei der Stabilisierung des Gazastreifens und der Region, und es liegt im Interesse aller Beteiligten, dass wir den humanitären Auftrag erfüllen können. Ohne UNRWA hätten die Menschen in Gaza nichts mehr.

Es gab aber auch Vorwürfe, an Schulen, die die UNRWA organisiert hat, werde Hass gegen Israel verbreitet. Das schreckt potenzielle Spender ab. Was sagen Sie zu dieser Kritik?

Ich sage Ihnen: Kommen Sie mit mir in eine unserer Schulen! Unsere Schulen sind wie ein Zufluchtsort mitten in Gaza, mit einer UN-Flagge – ein echter Ort des Lernens. Die Kinder und Jugendlichen lernen dort neben dem Lehrplan der Palästinensischen Autonomiebehörde auch die Bedeutung von Menschenrechten, Toleranz und Konfliktlösung. Wir lehren, wie man geschlechtsspezifische Gewalt verhindern kann. Kritisches Denken wird gefördert.

Und die Kritik?

Ja, es gibt Kritik an UNRWA, das ist wahr. Leider wird unsere Arbeit in einem stark politisierten Umfeld manchmal politisiert. Unser Kernauftrag besteht darin, in unseren Schulen ein ausgewogeneres Bild zu vermitteln, und wir haben einen sehr umfassenden Ansatz entwickelt, um ein neutraleres Lernumfeld zu schaffen. Kommen Sie in eine Schule und sprechen Sie mit den Kindern. Wir bereiten diese Kinder auf eine bessere Zukunft vor.

Thomas White beim Redaktionsbesuch in Frankfurt. Foto: Peter Jülich. © Peter Jülich