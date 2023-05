Wo die Demokratie bedroht ist, ist auch die Umwelt bedroht

Ostsee-Idyll in Gefahr: Nahe der deutschen Grenze soll in einem polnischen Naturschutzgebiet bei Swinemünde ein Hafen entstehen. Foto: Imago Images. © IMAGO/Panthermedia

In Polen und Ungarn steht die Zivilgesellschaft immer mehr unter Druck. Wer sich für die Umwelt einsetzen will, braucht Mut. Das zeigt sich auch an der Osteeküste nahe Deutschland. Von Anke Lübbert

Wenn man in Swinemünde, am Strand der polnischen Ostseeinsel Wollin steht, sieht man Strand, Dünen und Meer. Man hört die Wellen und die seltene Heidelerche. Hier, inmitten eines europäischen Natura-2000-Schutzgebiets, nur ein paar Kilometer Luftlinie von der Grenze zu Deutschland, soll das zweitgrößte Containerterminal der Ostsee entstehen. Der Bau und der zunehmende Schiffsverkehr wäre nach einem Gutachten, das im Auftrag von zwei deutschen Europaabgeordneten erstellt worden ist, eine Bedrohung für Pflanzen und Kleinstlebewesen, Vögel und Säugetiere wie Robben und Schweinswale.

Nachdem die Pläne bekannt wurden, gründete sich in Swinemünde eine Bürgerinitiative. 2018 reichte sie eine Petition beim EU-Parlament ein und knüpfte Kontakte nach Deutschland, zu der benachbarten Bürgerinitiative „Lebensraum Vorpommern“.

Privaten wie berufliche Nachteile befürchtet

Ein für diesen Artikel vereinbartes Interview sagen Vertreterinnen der polnischen Bürgerinitiative jedoch kurz vor dem Treffen wieder ab; der Druck auf sie sei zu groß. „Mittlerweile traut sich kaum noch jemand von der polnischen Seite, sich zu äußern“, sagt Rainer Sauerwein von „Lebensraum Vorpommern“. Denn das könne zu privaten wie beruflichen Nachteilen führen. Sauerwein widmet sein Ruhestandsleben dem Klima- und Umweltengagement. „Wir hier in Deutschland können Kritik äußern, unsere Partner in Polen nicht mehr. Darum unterstützen wir sie mit unserem Protest.“

Seit die rechtspopulistische PiS-Partei 2015 in Polen regiert, sind Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Justiz erodiert. In Polen gab es seit 2016 kein Verfassungsgerichtsurteil mehr, das den Interessen der Regierung widersprochen hätte. Polizei und Geheimdienste haben weitreichendere Kompetenzen erhalten. Die staatlichen Medien stehen unter der Kontrolle der PiS-Partei.

„Die Situation hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert“

Polen ist mit diesem Umbau seiner Demokratie kein Sonderfall, noch nicht einmal in Europa. Laut dem von Brot für die Welt und der Organisation Civicus Berlin veröffentlichten „Atlas der Zivilgesellschaft“ lebt mehr als die Hälfte der EU-Bürger:innen in Ländern, in denen Grundrechte als beeinträchtigt gelten.

Wie arbeitet man als Nichtregierungsorganisation (NGO) unter solchen Bedingungen? „Die Situation hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert“, sagt Katarzyna Bilewska, Pressesprecherin von Greenpeace Polen. Das erste Mal habe sie 2018 Bedrohungen durch den Staat mitbekommen. Damals wurde internationalen Aktivistinnen und Aktivisten die Einreise zur Klimakonferenz in Katowice verwehrt. Seitdem höre sie von immer mehr Menschen, die beschattet würden und in der Öffentlichkeit Hass ausgesetzt seien. „Neulich wurde ein Protestcamp in den Waldkarpaten von uniformierten Menschen, einer Art Bürgerwehr, die von der Polizei gedeckt wurde, überfallen“, sagt sie.

Jeder, der sich öffentlich gegen die Regierung positioniert, muss damit rechnen, eine Hasskampagne in den sozialen Medien auf sich zu ziehen.

Ein großes Problem seien auch Hassnachrichten im Internet, bei denen meist unklar bleibe, ob sie von Regierungsseite lanciert oder „nur“ auf dem Nährboden des von der Regierung geschürten Hasses entstanden seien. „Ich selber habe schon Anrufe bekommen, in denen ich beschimpft und bedroht wurde“, sagt Bilewska „Jeder, der sich öffentlich gegen die Regierung positioniert, muss damit rechnen, eine Hasskampagne in den sozialen Medien auf sich zu ziehen.“

Polen Regierung tauscht viele Führungskräfte aus

Katarzyna Bilewska erzählt davon, wie die Polizei in der Entstehungszeit von „Fridays for Future“ Hausbesuche bei zum Teil sehr jungen Mitgliedern machte. Wie Polizeikräfte damit gedroht hätten, dass man sie von ihren Eltern trennen werde, wenn sie weiterhin auf Demonstrationen gingen. „Das ist natürlich extrem einschüchternd“, sagt Bilewska. „Welcher junge Mensch hält sein Engagement unter solchen Umständen aufrecht?“ Zu Greenpeace Polen gehören ungefähr 150 Aktivistinnen und Aktivisten, dazu viele im erweiterten Umfeld. „Wenn man öffentlich angefeindet wird, braucht man professionelle Hilfe, auch psychologisch. Das kann eine kleine oder ehrenamtlich geführte Organisation niemals leisten.“

Seit die PiS-Regierung an der Macht ist, hat sie so gut wie alle Führungskräfte auf staatlichen Stellen ausgetauscht. Davon waren auch die Naturparks und andere Stellen im Naturschutz betroffen. Greenpeace Polen warnt etwa davor, dass sich das verheerende Fischsterben in der Oder von August 2022 diesen Sommer wiederholen könnte. Die Regierung hält dennoch daran fest, den Grenzfluss zu Deutschland für die Schifffahrt ausbauen zu wollen.

Naturschutzinitiativen gelten als Agentinnen ausländischer Mächte

Ein polnischer Naturschützer, der sich für die Oder und das Oderdelta einsetzt, schreibt auf die Anfrage zu einem Interview: „Ich muss sagen, dass die aktuelle Situation in Polen es nicht einfach macht, offen über viele Themen zu sprechen. Unglücklicherweise driftet mein Land in die gleiche Richtung wie Ungarn und ich kann nicht verschweigen, dass es riskant ist, die Aktionen der derzeitigen Regierung zu kritisieren.“

Peter Torkler vom deutschen Verein „Rewilding Oder Delta“ arbeitet seit über 20 Jahren im deutsch-polnischen Naturschutz. Grenzüberschreitender Naturschutz sei seit dem Regierungsantritt der PiS-Regierung 2015 schwierig geworden. „Für viele Projekte gibt es kaum noch staatliche Förderung“, sagt er. „Dazu kommen administrative Hürden bei der Abrechnung und Prüfung.“ Außerdem würden Naturschutzinitiativen in den polnischen Medien als wirtschaftsfeindlich oder als Agentinnen ausländischer Mächte dargestellt werden.

Ein großer Teil der Bevölkerung wehrt sich gegen den Abbau der Demokratie

Katarzyna Bilewska von Greenpeace Polen lacht, als sie gefragt wird, ob sie schon mal als Agentin ausländischer Mächte diffamiert worden sei. „Andauernd“, sagt sie. „Je nach politischer Einstellung wahlweise als Agentin Moskaus oder Berlins.“

In Polen gibt es immer wieder Proteste gegen die Regierung, Hunderttausende gingen gegen den Umbau des Rechtssystems, gegen das Abtreibungsverbot, für LGBTQ-Rechte und für Polens Verbleib in der EU auf die Straße. Das Land ist gespalten, aber ein großer Teil der Bevölkerung wehrt sich gegen den Abbau der Demokratie.

Ungarn: NGOs werden in ihrer Arbeit behindert. Kritiker:innen bloßgestellt.

Weniger Widerstand gibt es in Ungarn, wo Viktor Orbán seit 2010 regiert. Fast ohne Gegenwehr wurden alle öffentlich-rechtlichen Radiosender Ungarns in einer Medienholding zentralisiert. So gut wie alle lokalen Medien sind im Besitz von Orbán-freundlichen Unternehmen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen sendet hauptsächlich Propaganda. Die verbleibenden Inseln der Pressefreiheit sind immer wieder politischen Stürmen ausgesetzt und finden kaum noch Werbepartner.

Es gibt Unterschiede zwischen Polen und Ungarn, aber die Entmachtung der Zivilgesellschaft läuft ähnlich ab: Die öffentliche Meinung wird durch weitgehende Medienkontrolle beeinflusst. Gewaltenteilung wird abgeschafft. Die Justiz wird von einer Kontrollinstanz zur Gehilfin der Regierung degradiert. NGOs werden in ihrer Arbeit behindert. Kritiker:innen bloßgestellt.

„Zivilgesellschaft Orbán ihm ein Dorn im Auge“

Die ungarische Journalistin Réka Kinga Papp schreibt über Umwelt-, Menschenrechts- und Sozialthemen und lebt mittlerweile in Wien. Sie sagt: „Es ist Regieren nach Putins Rezept. Es geht Orbán darum, die liberalen Strukturen komplett zu zerstören. Darum ist es auch egal, um welche Art von NGO es geht, Umwelt-, Frauen- , LGBTQ- oder Menschenrechte – jede Art von kritischer Öffentlichkeit, von Zivilgesellschaft ist ihm ein Dorn im Auge, weil sie seine Macht in Frage stellt.“

Ellen Bos ist Professorin für Vergleichende Politikwissenschaft und Prorektorin der Andrássy-Universität in Budapest. Sie sagt: „Vertreter der kritischen Zivilgesellschaft werden als Feinde im eigenen Land und ausländische Agenten verunglimpft.“ Die Regierung nutze steuerliche und rechtliche Mittel, um sie einzuschüchtern. Ein Beispiel: NGOs, die sich um die Rechte von Migrantinnen und Migranten kümmern, müssten Sondersteuern zahlen. NGOs, die nennenswerte Mittel aus dem Ausland bekommen, müssten sich Sonderprüfungen des Rechnungshofes gefallen lassen.

Wahrscheinlich kennt sich kaum jemand in der ungarischen Zivilgesellschaft so gut aus wie Veronika Móra von Ökotárs, einer Stiftung, die Umwelt-NGOs in Ungarn unterstützt. Sie sagt, dass sich viele Gruppen wegen des großen Drucks mit „harmlosen“ Aktionen, wie zum Beispiel mit allgemeiner Umweltbildung begnügten. Und: Eine ganze Reihe einstmals aktiver NGOs bestehe nur noch auf dem Papier.

„Natürlich findet da Selbstzensur statt.“

In Ungarn gibt es kein Umweltministerium, so dass Umwelt-NGOs kein direktes Gegenüber haben, keine Verantwortlichen, die sie kritisieren könnten. Das heißt aber auch: So etwas wie Umweltpolitik gibt es im Grunde nicht.

Auf zwölf Anfragen an ungarische Umweltorganisationen für ein Gespräch zu diesem Artikel gab es vier Rückmeldungen. Nur zwei der Angefragten waren dann tatsächlich auch für ein Gespräch bereit. „Jeder, der sich in Ungarn öffentlich positionieren will, weiß um die Risiken, die damit einhergehen“, sagt Veronika Móra. „Natürlich findet da Selbstzensur statt.“

Lili Aschenbrenner hat entschieden, sich zu äußern. Sie ist 18 Jahre alt, eine Aktivistin von „Fridays for Future“ in Ungarn. „Die Regierung verbreitet in ihren Medien das Bild, dass wir unwissende, fehlgeleitete Kinder sind. Dass es so gut wie keine freie Presse in unserem Land gibt, ist ein sehr großes Problem“, sagt sie. „Natürlich kann man die Leute über das Internet erreichen, aber eben selten außerhalb ihrer eigenen Bubble. Und nur sehr wenige Menschen folgen uns.“

Gibt nicht auf: Die ungarische Klimaaktivistin Lili Aschenbrenner. Foto: Anke Lübbert. © Anke Lübbert.

Weder in Ungarn noch in Polen spielt die Klimabewegung eine große Rolle. Viele Initiativen sind lokal beschränkt und werden in den regierungsnahen Medien einfach ignoriert. Gefährlich droht die Umweltbewegung den Regierungen vor allem dann zu werden, wenn es um prestigeträchtige und wirtschaftspolitische Infrastruktur-, Energie- und Bauprojekte geht.

Widerstand gegen Polens Mammutprojekt

So wie in dem Fall des Containerterminals in Swinemünde. Das Terminal soll etwa eine halbe Milliarde Euro kosten und eine 1,4 Kilometer lange Pier umfassen, die weit in die Pommersche Bucht hineinragen würde. Daran schlösse sich eine Terminalfläche im Wasser an, 77 Hektar groß. Das Areal ist so groß, dass 100 000 Autos darauf Platz fänden. Der Schiffsverkehr von und nach Swinemünde würde um etwa 50 Prozent zunehmen. Das Terminal könnte von den größten Containerschiffen angelaufen werden, die die Ostsee befahren.

Der Widerstand gegen dieses Mammutprojekt, das Schutzgebiete in der Ostsee vermutlich stark beeinträchtigen würde, geht in Polen zur Zeit gegen null. (Von Anke Lübbert)