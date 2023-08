Umfrage-Abrechnung mit Scholz — auch Merz kassiert Schelte

„Eher schlecht“

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die Union die stärkste Kraft stellen. Die AfD bleibt weiterhin auf Platz zwei. Hoffnung gibt es für die SPD.

Berlin/Mannheim — Laut der aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen können sich die Sozialdemokraten wieder etwas freuen. Aus dem am Freitag (18. August) veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ geht hervor, dass 19 Prozent der Befragten die SPD wählen würden. Damit gewinnen sie zwei Prozentpunkte im Vergleich zum letzten Monat dazu. Weniger Grund zur Freude hat jedoch SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz. Mehr als die Hälfte der Befragten ist mit seiner Arbeit unzufrieden. Auch bei CDU-Chef Friedrich Merz läuft es nicht gut.

Umfrage: SPD gewinnt dazu — Regierungsarbeit „eher schlecht“

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die Union mit 26 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als im Vormonat, die stärkste Kraft bilden. Die AfD bleibt weiterhin weit vorne in den Umfragen und kommt auf unveränderte 20 Prozent. Dicht gefolgt von der SPD, die in anderen Umfragen zuletzt zwischen 17 und 19,5 Prozent erreichen konnte. Die Grünen verlieren einen Punkt und kommen auf 15 Prozent. Unverändert bleibt die FDP, die 7 Prozent der Befragten wählen würden.

Trotz des Führungschaos bei der Linken kann die Partei 5 Prozent für sich holen. Damit gewinnt sie einen Punkt und wäre im Vergleich zum letzten Politbarometer wieder im Bundestag. Andere Parteien haben zusammen 8 Prozent der Stimmen. Nach dieser Umfrage hätte die Ampel-Koalition keine Mehrheit im Parlament. Laut der Umfrage finden 58 Prozent, dass die Bundesregierung ihre Arbeit „eher schlecht“ mache. Bei der Lösung der anstehenden Probleme kommt die Regierung laut 83 Prozent der Befragten nicht voran. Eine CDU/CSU-Regierung würde für 52 Prozent der Befragten die Arbeit nicht besser machen.

Umfragen zeigen: Unzufriedenheit mit Scholz wächst — Merz als Bundeskanzler ungeeignet

Laut dem ZDF-Politbarometer ist es das erste Mal seit dem Amtsantritt von Olaf Scholz, dass mehr Befragte (51 Prozent) mit der Arbeit des Kanzlers unzufrieden sind als zufrieden (43 Prozent). Bei der Beurteilung der Politiker nach Sympathie und Leistung verliert Friedrich Merz bei einer Skala von minus fünf bis plus fünf 0,7 Punkte im Vergleich zum letzten Monat. Ganze 69 Prozent finden, dass der CDU-Chef sich nicht als Bundeskanzler eignen würde. Unter den CDU/CSU-Anhängern findet das die Hälfte. Laut einer Insa-Umfrage steht bei der Kanzler-Frage der Union CSU-Ministerpräsident Markus Söder ganz weit vorne.

Die Daten wurden zwischen dem 15. und 17. August 2023 bei 1288 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Festnetz- sowie Mobilfunknummern wurden berücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Umfrage gibt nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und ist keine Prognose für den Wahlausgang. Nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen erschweren den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Das Institut gibt eine statistische Fehlertoleranz von zwei bis drei Prozentpunkten an. (vk mit dpa)

