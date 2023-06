Ampel-Koalition aufgepasst: Neuste Umfrage sieht AfD als drittstärkste Partei in Deutschland

Von: Jacob von Sass

Laut der neusten Erhebung des ZDF-Politbarometers ist die AfD momentan die drittstärkste Partei in Deutschland. Noch vor den Grünen und der FDP.

Berlin – Das ZDF-Politbarometer wird in der Regel einmal im Monat ausgestrahlt und zeigt Trends zu politischen Themen in Deutschland. Die Statistiken ermittelt die Redaktion der Sendung zusammen mit der Forschungsgruppe Wahlen. Besonders interessant und aussagekräftig sind die Ergebnisse zu der Frage: „Was würden sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre?“ Im Juni 2023 sind die Resultate dazu zwar bedenklich, aber nicht sonderlich überraschend.

So kommt die rechtspopulistische AfD bei der aktuellen Umfrage auf einen neuen Höchstwert. Mit 18 Prozent aller ausgewerteten Stimmen ist sie nämlich momentan die drittstärkste Partei in der Bundesrepublik. Sie liegt damit sogar vor der FDP mit sechs Prozent und den Grünen mit 16 Prozent. Vor der AfD liegen nur die SPD mit 19 Prozent und CDU/CSU mit 28 Prozent. Auf dem letzten Platz des Rankings ist Die Linke mit fünf Prozent angesiedelt.

Neuste Umfragen des ZDF-Politbarometers sehen die AfD momentan als drittstärkste Partei in Deutschland. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Neuste Umfrage sieht AfD als drittstärkste Partei in Deutschland: Grünen-Chefin attackiert Ampel

Dass die Alternative für Deutschland so gut bei dem ZDF-Politbarometer abschneidet, hatte sich schon im vergangenen Monat angedeutet. So holte sie Anfang Mai 15 Prozent der Stimmen und am Ende sogar 17 Prozent. Auch hier war sie schon die drittstärkste Partei vor den Grünen, der FDP und den Linken. Für diese hohen Umfragewerte attackierte sogar Grünen-Chefin Lang kürzlich die Ampel-Koalition.

Weitere Ergebnisse der bekannten TV-Sendung zeigen, dass trotz des Höhenflugs der AfD, die meisten Wähler der CDU eine Zusammenarbeit mit der Partei ausschließen. Hinter dieser Meinung stehen ganze 83 Prozent der Befragten. Nur 14 Prozent dagegen können sich eine Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD generell vorstellen. (Jakob von Sass)