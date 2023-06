Ukrainische Offensive dient nicht Hollywood

Von: Stefan Scholl

Teilen

Ukrainische Truppen in der Nähe von Bachmut. © Imago

Wolodymyr Selenkyi verteidigt die ukrainischen Bemühungen gegen Kritik. Es gelinge, Russland einzudämmen.

Manche glaubten, sie säßen in einem Hollywoodfilm und wollten sofort Ergebnisse sehen, beschwerte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einigen Tagen bei der BBC. „Aber was immer da jemand gern möchte, deshalb auch politisch Druck macht, wir werden auf dem Schlachtfeld so handeln, wie wir es für richtig halten.“

Selenskyj wirkt inzwischen leicht genervt. Seit drei Wochen unternehmen seine Truppen an der Front gegen Russland zumindest lokale Gegenangriffe, bei Bachmut und vor allem im Raum Saporischschja. Sie haben acht Ortschaften und über hundert Quadratkilometer freigekämpft. Aber noch ist es ihnen nirgendwo gelungen, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Moskau feiert fabelhafte ukrainische Verluste, Wladimir Putin verkündet, der Feind habe bei seiner Offensive 245 Panzer und 678 Panzertransportwagen verloren. Dank des Heroismus der eigenen Kämpfer hätten die Ukrainer keine Chance. „Sie haben das begriffen, deshalb stehen sie jetzt still.“

Und das russische Portal topcor.ru zitiert die Agentur Bloomberg sehr frei und spöttisch: „Der ukrainische Gegenangriff wurde gestoppt, und überhaupt, er hat noch gar nicht richtig angefangen.“

Obwohl das unabhängige Projekt Ogyx im gleichen Zeitraum die ukrainischen Verluste mit nur 25 Panzern und 46 Panzertransportwagen beziffert, herrscht im Westen tatsächlich Verunsicherung. Ist die lange erwartete Offensive schon gescheitert? Oder kommt da noch was?

Auch in den vergangenen Tagen wurde an mehreren Frontabschnitten heftig gekämpft. Aber ohne nennenswerte ukrainische Bodengewinne. Die Hauptgefechtsfelder liegen vor allem südlich von Saporischschja im Raum Orichiw und weiter östlich bei Welyka Nowosilka. Dort erwarten die Russen die ukrainischen Hauptschläge in Richtung Asowsches Meer. Nordöstlich davon gehen die vergeblichen russischen Dauerversuche weiter, den Feind aus den Donezker Vorstädten Awdijiwka und Marjinka zu werfen. Bei Bachmut sind die Ukrainer in der Offensive, aber auch hier gibt es russische Gegenstöße. So wie umgekehrt im Raum Kreminna in der Region Lugansk. Dort antworten die Ukrainer mit Gegenangriffen auf eine Entlastungsoffensive der Russen. All diese Operationen sind lokal, und die Ukrainer keineswegs nur im Vorwärtsgang. „Der Feind ist keinen Meter vorankommen“, sagte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Anna Maljar am Donnerstag. Offensive klingt anders.

Allerdings sind sich westliche und russische Beobachter:innen einig, dass die Ukrainer bisher erst drei von zwölf Brigaden, die für die Gegenoffensive formiert wurden, zum Einsatz gebracht haben. Sie kämpfen nach Meinung vieler Expert:innen im Großraum Saporischschja darum, die russischen Minenfelder und Frontstellungen zu durchbrechen, um Korridore zur feindlichen Hauptverteidigungslinie zu schaffen. Durch die könnten ihnen später die Hauptkräfte folgen.

Außerdem sollen sie möglichst viele feindliche Reserven ins Gefecht „locken“ und dort zermürben. Aber das Ziel haben die russischen Verteidiger auch.

Angesichts oft betonierter russischer Abwehrstellungen und russischer Luftüberlegenheit scheinen die spärlichen Erfolge der Ukrainer nur logisch. „Wir sind lineare Entwicklungen gewohnt, wie im Zweiten Weltkrieg, wo militärischer Erfolg als sich bewegende Front sichtbar wurde“, sagt der Kiewer Militärexperte Oleksij Melnyk. „Aber das ist ein moderner Krieg, das ukrainische Oberkommando plant seine Angriffe nicht auf Grundlage eingenommener Quadratkilometer.“

Scheinbar zufällig häufen sich seit drei Wochen Meldungen von russischen Generälen oder Truppenansammlungen, die bei gegnerischen Raketenschlägen umkamen. Donnerstagnacht wurde bei Tschongar eine Brücke von der Krim zur ebenfalls russisch besetzten Region Cherson schwer beschädigt, offenbar durch eine Storm Shadow-Rakete der Ukrainer. Und wenn deren Truppen nach eigenen Angaben insgesamt 3985 russische Artilleriesysteme zerstört haben, meldeten sie allein gestern den Abschuss 44 feindlicher Geschütze. Ganz offensichtlich nutzen sie die modernen Waffensysteme, die sie vom Westen erhalten haben, zu einer Feueroffensive gegen Kommandopunkte, Infrastruktur und Artilleriestellungen der Russen.

Melnyk vergleicht die Lage mit den Kämpfen um die Gebietshauptstadt Cherson im Herbst. Erst gab es monatelange Artilleriegefechte, dann drangen ukrainische Vorhuten in Dörfer nördlich der Stadt ein. Kurz darauf zogen sich die russischen Truppen überraschend aus Cherson und aus ihrem Dnjepr-Brückenkopf zurück. Offenbar war ihnen das linke Ufer zu heiß geworden. Vielleicht arbeiten die Ukrainer jetzt an einem ähnlichen Szenario für die Landbrücke zur Krim.