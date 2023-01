Russischer Soldat verrät Position seiner Truppe auf Social Media – mit fatalen Folgen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein russischer Soldat postet Selfies in den sozialen Medien. Das ukrainische Militär bestimmt damit den genauen Standort des Soldaten – und greift an.

Charkiw – Ein Soldat Russlands im Einsatz in der Ukraine hat durch das Posten von Selfies in den sozialen Medien unwissentlich seine Position an das ukrainische Militär verraten. Im vergangenen Monat postete Rob Lee zufolge, ein ehemaliger amerikanischer Soldat, ein russischer Soldat Bilder und Videos von sich und Mitgliedern der 10. Speznas-Brigade auf VKontakte – dem russischen Äquivalent zu Facebook. Lee teilte den Bericht eines anderen russischen Social-Media-Nutzers über die Selfies auf Twitter.

Einige der Bilder und Videos, die der russische Soldat aus dem Ukraine-Krieg gepostet hatte, waren mit einem sogenannten Geolokalisierungs-Tag versehen. Daher war es für das ukrainische Militär ein Leichtes, den genauen Standort eines Country-Clubs zu bestimmen, in dem russische Truppen zu dieser Zeit untergebracht waren, so Lee.

Am 20. Dezember zerstörte das ukrainische Militär diesen Country-Club. Der russische Soldat veröffentlichte danach ein Video des zerstörten Gebäudes. Das zeigte den Ukrainern, dass ihre Angriffe erfolgreich waren, so Lee. „Er hinterließ eine Reihe von Hinweisen, mit denen man leicht herausfinden konnte, wo er sich aufhielt, und veröffentlichte sie offen auf seiner VKontakte-Seite.“

Ukrainische Soldaten feuern eine Haubitze in der Ostukraine ab. © Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: „Die aktive Nutzung von Mobiltelefonen“ hat den Ukrainern geholfen

Es ist unklar, ob solche Fehler es dem ukrainischen Militär ermöglichten, die russischen Truppen in Makijiwka in der Ostukraine anzugreifen, in dem am Neujahrstag (1. Januar) russische Soldaten untergebracht waren. Die Ukrainer haben behauptet, dass bei dem Angriff Hunderte russischer Soldaten getötet worden seien. Russland hat die Zahl der Todesopfer in einem seltenen Eingeständnis seiner Verluste mit 63 Soldaten angegeben.

Russische Staatsmedien berichteten, dass „die aktive Nutzung von Mobiltelefonen durch die neu eingetroffenen Soldaten“ den Verteidigern im Ukraine-Konflikt geholfen habe, die russischen Truppen in Makijiwka ins Visier zu nehmen, berichtete die New York Times.

Solche Aussagen staatlicher Medien sind wahrscheinlich Teil der Bemühungen des russischen Verteidigungsministeriums, die Schuld für solche Fehler auf die russischen Truppen selbst abzuwälzen, so der amerikanische Think-Tank Institute for the Study of War (ISW). (cas)