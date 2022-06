„Für einige wird dieser Sommer der letzte sein“: Ukraine kündigt massive Gegenschläge an

Von: Christian Stör

Die US-Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS sind mittlerweile in der Ukraine eingetroffen und können eingesetzt werden. (Symbolbild) © U.S. Marines/imago-images

Die ersten US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesysteme sind in der Ukraine eingetroffen.

Kiew – Die Ukraine gibt sich weiter optimistisch. Und das, obwohl die Lage im Krieg derzeit nicht allzu rosig aussieht. Die russischen Truppen rücken im Gebiet von Luhansk weiter vor, die Schlacht um Sjewjerodonezk ist so gut wie verloren, die Schlacht die Stadt Lyssytschansk läuft schon. Dennoch ist das von Russland angegriffene Land weiter fest davon überzeugt, am Ende als Sieger aus dem Ukraine-Krieg hervorzugehen.

Grund für den Optimismus ist die Lieferung der ersten US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesysteme HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Verteidigungsminister Olexij Resnikow bedankte sich auf Twitter bei seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin für „diese mächtigen Werkzeuge“. Resnikow nutzte die Gelegenheit, um die Streitkräfte des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einem heißen Sommer zu warnen. „Für einige wird dieser Sommer der letzte sein.“ Resnikow fügte dann noch ein Foto eines Raketenstarts hinzu.

Krieg gegen Russland: USA schicken Waffen in die Ukraine

Die vier HIMARS waren Teil eines 1-Milliarden-Dollar-Hilfspakets, das Anfang Juni vom Weißen Haus angekündigt worden war. CBS News berichtete am 22. Juni, die Biden-Regierung Haus plane, weitere HIMARS in die Ukraine zu schicken. Seit Februar haben die USA dem Land bereits Hilfen in Höhe von rund 5,6 Milliarden US-Dollar zugesagt.

„Wir werden unsere Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte im Kampf von heute vertiefen und ihre dauerhafte Stärke für die Gefahren von morgen aufbauen“, hatte Austin am 15. Juni in Belgien gesagt. „Indem wir zusammenarbeiten, können wir der Ukraine helfen, sich gegen Russlands grausamen Angriff zu verteidigen.“

Allerdings gaben die USA auch bekannt, dass sie mit den HIMARS-Raketenwerfern an die Ukraine nur Geschosse liefern, die eine Reichweite von 70 Kilometern haben. Das System kann auch Flugkörper mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern verschießen. Die Ukraine hatte um diese Munition gebeten. (Christian Stör)