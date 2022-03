Ukraine-Verhandlungen: USA planen empfindliche Sanktionen gegen Russland

Die Nato beschließt wegen des Ukraine-Kriegs neue Sanktionen gegen Russland. Die USA wollen zusätzliche Maßnahmen ergreifen – der News-Ticker am Samstag.

Auf dem Nato*-Gipfel beratschlagen die Mitgliedsländer über weitere Maßnahmen, um eine Lösung im Ukraine-Konflikt* zu finden.

Neben der Nato beschäftigen sich auch die EU* und G7 in Brüsse mit dem Ukraine-Krieg*. Es werden neue Hilfen für die Ukraine* und weitere Sanktionen gegen Russland* beschlossen.

US-Präsident Joe Biden* sieht eine geeinte Nato. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* aber übt Kritik. Statt Sanktionen gegen Wladimir Putin* fordert Selenskyj Waffen für die Ukraine.

Update vom Samstag, 26.03.2022, 05.00 Uhr: Die USA planen Berichten zufolge neue Sanktionen gegen Unternehmen, die Russlands Armee versorgen, zu erlassen. Das berichtet das Wall Street Journal – und beruft sich auf Informationen aus hohen Beamtenkreisen. Dafür sei eine Liste an Firmen erstellt worden, worauf sich unter anderem der Ausrüstungshersteller Sertal und Serniya Engineering befinden sollen.

US-Präsident Joe Biden bei einer Rede in Brüssel. © Zheng Huansong/Imago Images

+++ 22.20 Uhr: Frankreich plant mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion, um kurzfristig Menschen aus der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol zu evakuieren. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend (25.03.2022) nach dem EU-Gipfel in Brüssel an. Es gebe bereits konkrete Gespräche mit dem Bürgermeister von Mariupol sowie eine Abstimmung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Eine Absprache sei auch mit Russland erforderlich, dessen Truppen die Stadt seit Wochen belagern.

Wie es aus dem Élyséepalast hieß, stehe Frankreich derzeit in Kontakt mit den ukrainischen Behörden, den Griechen, den Türken und den zuständigen internationalen Organisationen, um die Bedürfnisse zu präzisieren, auf die reagiert werden muss. Die Grundlage dafür sei, dass Frankreich von Russland verlange, die Belagerung der Stadt aufzuheben. Zudem müsse eine angemessene, an den Grundbedürfnissen ausgerichtete humanitäre Hilfe unter den Bedingungen des humanitären Völkerrechts bereitgestellt werden können. Über die humanitäre Aktion in Mariupol hatte Macron sich bereits am Vortag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Brüssel beraten. Die Aktion solle in den nächsten Tagen losgehen, hieß es aus Paris.

Ukraine-Verhandlungen: Zieht Kiew die Gespräche absichtlich in die Länge?

+++ 19.30 Uhr: Russland hat der Ukraine vorgeworfen, die Verhandlungen über ein Kriegsende weiter absichtlich in die Länge zu ziehen. „Sie haben es nicht eilig, sie glauben, dass die Zeit auf ihrer Seite ist“, sagte der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski am Freitag der Agentur Tass zufolge. Die ukrainische Seite handle darüber hinaus nicht unabhängig, behauptete Medinski. „Deshalb stimmt der aktuelle Stand der Dinge nicht optimistisch.“ Moskau wirft Kiew vor, auf Anweisung Washingtons zu handeln.

+++ 16.40 Uhr: Bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ist nach Angaben des russischen Chefunterhändlers in den zentralen Fragen kein Fortschritt zu erkennen. „In zweitrangigen Punkten stimmen die Positionen überein. Aber in den politischen Hauptfragen kommen wir nicht voran“, sagte Wladimir Medinski laut Angaben russischer Nachrichtenagenturen.

Moskau bestehe auf der Unterzeichnung eines „vollständigen Abkommens“, das seine Forderungen nach einer Neutralität, Demilitarisierung und „Entnazifizierung“ der Ukraine berücksichtige sowie auf Anerkennung einer russischen Souveränität der von Russland besetzten Krim und der Unabhängigkeit der beiden prorussischen „Republiken“ in der Ostukraine, sagte Medinski weiter. Kiew gehe es vor allem darum, „Sicherheitsgarantien von Dritten zu erhalten, wenn die Ukraine kein Mitglied der Nato werden kann“, sagte Medinski. Diese Haltung sei „völlig verständlich“.

„Der Verhandlungsprozess ist sehr schwer“, sagte auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Die ukrainische Delegation habe „eine starke Position eingenommen und gibt ihre Forderungen nicht auf“, sagte Kuleba. „Wir beharren zuallererst auf einer Waffenruhe, Sicherheitsgarantien und territorialer Integrität der Ukraine“, fügte der ukrainische Außenminister hinzu.

Ukraine-Verhandlungen: Orban lässt Selenskyj auflaufen

+++ 16.00 Uhr: Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, hat erneut Forderungen des Nachbarlands Ukraine nach einer Transiterlaubnis für Waffenlieferungen sowie eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland zurückgewiesen. Beide Forderungen würden ungarischen Interessen widersprechen, erklärte Orbans Sprecher Bertalan Havasi nach Angaben der staatlichen ungarischen Nachrichtenagentur MTI vom Freitag (25.03.2022).

Am Vorabend hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache beim EU-Gipfeltreffen speziell an Orban gewandt. Er forderte den Ungarn auf, im Krieg zwischen Russland und der Ukraine eine eindeutige Position zu beziehen.

Ukraine-Verhandlungen: Lawrow spricht vom „totalen Krieg“ – Erdogan appelliert an Putin

+++ 12.30 Uhr: Sergej Lawrow, Russlands Außenminister, hat der Ukraine einen „hybriden Krieg“ vorgeworfen. „Heute haben sie uns einen echten hybriden Krieg erklärt, den totalen Krieg“, sagte Lawrow am Freitag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. „Diesen Begriff, der in Hitler-Deutschland verwendet wurde, sprechen jetzt europäische Politiker aus, wenn sie davon sprechen, was sie mit der Russischen Föderation tun wollen“, so Lawrow bei einer Sitzung einer diplomatischen Stiftung.

+++ 12.00 Uhr: Der türkische Präsident Erdogan hat seine Einschätzungen zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland abgegeben. Demnach könnten sich die beiden Staaten in vier von sechs Fragen einigen. Umstritten werden laut Erdogan jedoch die Fragen nach territorialen Ansprüchen bleiben. Das berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend. Erdogan äußerte sich demnach auf der Rückreise des Nato-Gipfels am Donnerstag.

Erdogan forderte zudem den russischen Präsident Putin auf, einen „ehrenvollen Abzug“ einzuläuten. „Wir müssen jetzt sagen ‚Jetzt musst du der Architekt des Schrittes sein, der zum Frieden getan werden muss‘“, so Erdogan. Sanktionen gegenüber Russland verneinte der türkische Präsident erneut. Zu groß sei die wirtschaftliche Abhängigkeit.

Update vom Freitag, 25.03.2022, 10.30 Uhr: Die USA und Europa haben sich am Rande des Nato-Gipfels auf eine erhöhte Lieferung von Flüssiggas nach Europa geeinigt. In diesem Jahr sollen 15 Milliarden Kubikmeter zusätzlich geliefert werden, wie es in einer am Freitag in Brüssel veröffentlichten Erklärung heißt. Die USA und die EU einigten sich demnach zudem auf die Einrichtung einer europäisch-amerikanischen Arbeitsgruppe, um die Abhängigkeit der EU von russischen Gaslieferungen weiter zu reduzieren.

Die EU-Kommission wolle mit den Mitgliedsstaaten auf das Ziel hinarbeiten, bis mindestens 2030 etwa 50 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas zusätzlich aus den USA zu beziehen. Zugleich solle die Nachfrage nach Gas reduziert werden. „Dies kann durch Energieeffizienz erreicht werden, etwa durch moderne Thermostate und Wärmepumpen“, heißt es in der Erklärung.

Erstmeldung vom Freitag, 25.03.2022, 06.15 Uhr: Bezogen auf den Ukraine-Krieg hat die Nato sich nach dem Gipfel in Brüssel mit einer deutlichen Warnung an China* gewandt. In einem gemeinsamen Statement forderten die Staatschefs China auf, „die internationale Ordnung zu respektieren“, was „die Prinzipien der Souveränität und der territorialen Integrität, wie sie in der UN-Charta stehen“, beinhalten würde.

