Weltwirtschaftsforum in Davos: Selenskyj und Klitschko äußern sich

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Wolodymyr Selenskyj wird sich in einer Rede an das Weltwirtschaftsforum in der Schweiz richten, Kanzler Scholz will am Donnerstag anreisen: der News-Ticker.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Die Gespräche zwischen den Konfliktparteien Russland und der Ukraine liegen derzeit auf Eis.

Die Gespräche zwischen den Konfliktparteien Russland und der Ukraine liegen derzeit auf Eis. Weltwirtschaftsforum in Davos: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll als Auftaktredner zugeschaltet werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll als Auftaktredner zugeschaltet werden. Diplomatie-Neuigkeiten im Ukraine-Konflikt finden Sie in unserem News-Ticker. Dieser wird fortlaufend aktualisiert.

+++ 11.51 Uhr: Auf eine Frage des Weltwirtschaftsforums-Vorsitzenden Klaus Schwab erklärt Wolodymyr Selenskyj, dass er jeden Morgen über die neusten Opferzahlen informiert wird. Jeden Tag gebe es Verluste, doch dieser „Blutzoll“ stärke die Ukraine nur weiter. Die Zukunft seines Landes, nach dem Krieg gegen Russland, soll eine friedliche sein. Korruption müsse ausgerottet werden, künftige Konflikte durch gemeinsame Prävention gänzlich verhindert werden.

Wolodymyr Selenskyj während der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. © Laurent Gillieron/dpa

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj schlägt Partnerschaften für zerstörte Städte vor

Update vom Montag, 23. Mai, 11.42 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert in seiner Rede erneut den zögerlichen Kurs der internationalen Gemeinschaft: „Wir haben die russische Armee gestoppt, die größte Armee der Welt. Aber hätten wir das tun müssen, wenn man im vergangenen Jahr auf uns gehört hätte? Ich bin sicher, die Antwort lautet Nein.“

Weiter schlägt das Staatsoberhaupt anderen Ländern und Unternehmen eine Art Partnerschaft für ukrainische Städte vor. So könnten zerstörte Städte nach dem Krieg wieder aufgebaut werden. Selenskyj bedankt sich zudem bei den europäischen Partnern für ihre bisherigen Anstrengungen.

Ukraine-Verhandlungen: Weltwirtschaftsforum im Zeichen des Kriegs – Selenskyj als Auftaktredner

Erstmeldung vom Montag, 23. Mai: Davos/Kiew – Auf der diesjährigen Tagung des Weltwirtschaftsforums dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs den Diskurs dominieren. Schließlich werden steigende Preise und auch die Schuldenproblematik derzeit durch den russischen Krieg in der Ukraine befeuert – die dritte globale Krise neben der Corona-Pandemie und dem Klimawandel. Thematisiert werden unter anderem die Auswirkungen auf Lieferketten, Energieversorgung und Nahrungsmittelsicherheit.

Die Auftaktrede in den Schweizer Bergen hält am Montag (23. Mai) der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der digital zugeschaltet wird. Später sind der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir zu Gast. Am Morgen sprach bereits Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in einer Diskussionsrunde darüber, wie Deutschland unabhängiger von russischer Energie werden will.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag (26. Mai) in Davos erwartet. Er ist bisher der einzige der G7-Regierungschefs, der eine Teilnahme zugesagt hat. Ebenfalls angekündigt sind Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EZB-Präsidentin Christine Lagarde. (nak/dpa)