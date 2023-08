USA haben längst Truppen in der Ukraine stationiert – und versprechen ihnen nun mehr Geld

Von: Stefan Schmid

Airborne Spezialeinheiten der US-Army bereiten sich auf einen Fallschirmsprung vor. Leaks zeigen, dass auch in der Ukraine US-Spezialeinheiten stationiert sein könnten. © IMAGO/U.S. Army Staff Sgt. Thurman Sny

Eine Verordnung von Joe Biden lässt in der Ukraine stationierten US-Truppen mehr Geld zukommen. Deren Truppenstärke ist umstritten, doch es gibt Hinweise.

Kiew - Knapp eineinhalb Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine erlässt US-Präsident Joe Biden eine Verordnung, die es möglich macht, in der Ukraine stationierte Dienstangehörige des Militärs eine Gefahrenzulage zu zahlen. Dass die USA eine kleine Zahl von Militärangehörigen in der Ukraine unterhält, ist dabei keineswegs als militärischer Eingriff zu sehen. Allerdings widersprechen Leaks den offiziellen Meldungen, nach denen es sich nur um die reguläre Botschaftsbesetzung handeln soll.

Geleaktes internes Memo zeigt Sonderzahlung für US-Truppen

Fragen nach der Zahl von US-Soldaten im Hoheitsgebiet der Ukraine kamen auf, als ein zunächst geleaktes und mittlerweile von einem Verteidigungsbeamten bestätigtes, internes Memo öffentlich wurde. Dies berichtet das US-amerikanische Militär- und Verteidigungsnachrichtenmagazin Task & Purpose, das den Inhalt des Dokuments beleuchtet. Dem Memo zu entnehmen ist der bis zum 24. April 2022 rückwirkend zu machende Anspruch von Angehörigen des US-Militärs, die sich in der Ukraine aufhalten.

Im am 13. Juli 2023 abgestempelten Dokument ist zu lesen, dass „das Landgebiet und den Luftraum über der Ukraine mit Wirkung vom 24. April 2022 als Gebiet für unmittelbare Gefahrenzulage“ ausgewiesen sei. Diese Zulage besteht aus 225 Dollar pro Monat, zusätzlich kommen weitere 100 Dollar Erschwerniszulage pro Aufenthaltsmonat in der Ukraine hinzu.

US-Spezialeinheiten könnten sich in der Ukraine aufhalten

Wie viel Personen von dieser erst jetzt festgelegten Zahlung schlussendlich profitieren werden, ist nicht ganz klar. Wie Task & Purpose berichtet, sind im März veröffentlichten Bericht des Defense Manpower Data Center keine aktiven Bodentruppen oder Reserveeinheiten des US-Militärs in der Ukraine geführt. So sollen zwar ein Matrose, zwei Marines sowie ein Angehöriger des Luftwaffenministeriums in der US-Botschaft stationiert sein, diese wären aber nur für diverse Sicherheitsdienste des Botschaftspersonals vor Ort.

Pentagon-Sprecher Garron Garn bestätigt „eine begrenzte Präsenz in der Ukraine für missionskritische Funktionen in der Botschaft, einschließlich der Bereitstellung von Sicherheitsunterstützung für die Botschaft auf Ersuchen des US-Außenministeriums“. Da dies aber auch in allen anderen US-Botschaften der Fall sei, wäre das Vorgehen in der Ukraine „kein Einzelfall“. Die durch das Data Center bekanntgegebene Zahl vermeintlicher Militärangehöriger in der Ukraine, wollte Garn „aus Gründen der operativen Sicherheit“ weder bestätigen noch dementieren.

Dass neben dem Sicherheitsservice der Botschaft weitere US-Spezialeinheiten in der Ukraine waren oder immer noch sein könnten, geht aus den Dokumenten des aufsehenerregenden Datenlecks Anfang des Jahres hervor. Diesen ist zu entnehmen, dass – stand Februar 2023 – insgesamt 97 Spezialtruppen aus den Nato-Ländern in der Ukraine stationiert sind, davon 14 aus den Vereinigten Staaten. Diese sollen jedoch, so berichten US-Beamte unter anderem gegenüber Task & Purpose und ABC News, nicht aktiv an Kriegshandlungen beteiligt sein.

US-Sonderzahlungen Teil der Operation „Atlantic Resolve“

Während sich die US-Offiziellen wohl mindestens bis zum Ende des Krieges ob der stationierten Truppen bedeckt halten werden, bleibt die Frage, warum erst im Juli 2023 die Ukraine als entsprechendes Gebiet zur Zahlung einer Gefahrenzulage deklariert wurde. Dies hängt allen Anschein nach mit einer Präsidentenverfügung vom 13. Juli 2023 bezüglich der schon seit 2014 laufenden US-Operation „Atlantic Resolve“ zusammen, in der diese als sogenannte „contingancy operation“ eingestuft wurde. In einer Pressekonferenz sagte Generalleutnant Douglas A. Sims: „Diese neue Bezeichnung kommt den Truppen und ihren Familien zugute, da sie mehr Befugnisse, mehr Rechte und mehr Zugang zu den Reservekräften und dem Personal erhalten.“

Die Kernpunkte der Verfügung sind, das US-Verteidigungsministerium zu ermächtigen, bis zu 3.000 Reservisten für den Einsatz in Europa zu mobilisieren und diese mit dem Sold der aktiven Truppen zu unterstützen. Dass damit wohl auch die rechtliche Grundlage für eine entsprechende Bezahlung der bereits in der Ukraine stationierten Truppen gelegt wurde, bestätigte Katherine Kuzminski, Direktorin bei der Denkfabrik „Center for a New American Security“, gegenüber Task & Purpose. (sch)