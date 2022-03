Verhandlungen im Krieg: Putin will Ukraine laut Scholz „als Puffer“

Diplomatische Gespräche

Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland wegen des Krieges laufen. Während zuletzt Optimismus herrschte, zeigt sich Bundeskanzler Scholz zurückhaltend.

Im Ukraine-Konflikt* laufen die Verhandlungen zwischen Russland* und der Ukraine*.

Wolodymyr Selenskyj*, Präsident der Ukraine, ist optimistisch. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin* spricht von Fortschritten.

Zahlreiche Länder bieten sich als Vermittler in den Verhandlungen im Ukraine-Krieg* an - darunter die Volksrepublik China* und die Türkei*.

+++ 14.00 Uhr: Olaf Scholz und Wladimir Putin haben am Freitag erneut ein Telefonat geführt. Laut Angaben des Kreml war dieses „hart“. Darin bekräftigte Putin abermals, dass der Westen Völkerrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen der Ukraine ignoriere. Kanzler Scholz stellte drei Forderungen.

Update vom Freitag, 18.03.2022, 08.30 Uhr: Die Ukraine-Russland-Verhandlungen scheinen nur stockend voran zu gehen ‒ wenn überhaupt. Nun äußerte sich Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) zu den Friedensbemühungen. Er warf Putin vor, die Uhren zurückdrehen zu wollen „in eine Zeit, in der Großmächte die Landkarte unter sich aufteilen“. Er wolle die Länder Mittel- und Osteuropas als „bloße Puffer und Einflusszonen behandeln“.

Scholz führte weiter aus, dass niemand wisse, „ob Russland die Gespräche, die jetzt in Belarus stattfinden, nur führt, um den eigenen Vormarsch zu begleiten“. Trotzdem unterstütze er die Verhandlungen. Man sei dabei jedoch nicht naiv, betonte Scholz. „Dialog ist ja kein Selbstzweck. Dialog, in diesem Fall gerade mit Russland, setzt eigene Stärke voraus.“ Das sagte Scholz am Donnerstagabend (17.03.2022) auf einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung zu Ehren des SPD-Politikers* Egon Bahr, der am Freitag 100 Jahre alt geworden wäre.

+ Bundeskanzler Olaf Scholz sprach bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung zu Ehren des SPD-Politikers Egon Bahr unter anderem über die Ukraine-Verhandlungen und den Krieg. © Political-Moments/Imago Images

Ukraine-Verhandlungen: Russland zieht UN-Abstimmung zu Ukraine-Resolution zurück

+++ 22.15 Uhr: Russland nimmt wegen mangelnder Unterstützung im UN-Sicherheitsrat Abstand von einer angepeilten Abstimmung zu einer Resolution zur humanitären Lage in der Ukraine. Stattdessen soll das mächtigste UN-Gremium am Freitagmorgen (18.03.2022) US-Ostküstenzeit (wahrscheinlich 15.00 Uhr MEZ) erneut zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.

Grund sind angebliche US-Labore zur Produktion von Biowaffen in der Ukraine. Das kündigte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja am Donnerstag (17.03.2022) in New York an. Der Rat hatte sich schon einmal auf Anfrage Moskaus mit dem Thema beschäftigt. Die Vorwürfe werden weithin als Falschinformation und haltlose Propaganda bezeichnet.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: „Nicht naiv sein“ - Scholz hält Aussichten der Gespräche für ungewiss

+++ 20.30 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält die Aussichten der Verhandlungen mit Russland wegen des Ukraine-Krieges für ungewiss. „Niemand weiß, ob Russland die Gespräche, die jetzt in Belarus stattfinden, nur führt, um den eigenen Vormarsch zu begleiten“, sagte Scholz am Donnerstagabend in Berlin. „Oder ob tatsächlich Verhandlungen stattfinden, die auch zu Ergebnissen führen, die die ukrainische Regierung, der ukrainische Präsident und das ukrainische Volk akzeptieren können.“

Russlands Präsident Wladimir Putin gehe es darum, „die Uhren zurückdrehen in eine Zeit, in der die Großmächte die Landkarte unter sich aufteilten“, sagte Scholz. Gewaltsame Grenzverschiebungen öffneten aber „die Büchse der Pandora“. Deshalb habe Deutschland der Ukraine Waffen zur Selbstverteidigung geliefert und mit seinen Partnern harte Sanktionen gegen Russland beschlossen.

Dennoch halte er weiter alle Gesprächskanäle offen, um jede Möglichkeit der Vermittlung zu nutzen, sagte Scholz. Deutschland sei dabei aber „nicht naiv“. Es sei klar, dass gerade der Dialog mit Russland eigene Stärke voraussetze.

Ukraine-Verhandlungen: Kreml-Sprecher wirft ukrainischen Unterhändlern mangelnden „Eifer“ vor

+++ 18.21 Uhr: Die Ukraine will nach türkischen Angaben, dass Deutschland und die Türkei als Garanten für ein mögliches Sicherheitsabkommen mit Russland einstehen. Die Ukraine habe vorgeschlagen, dass die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sowie die Türkei und Deutschland als Garanten für ein Sicherheitsabkommen zwischen Moskau und Kiew fungierten, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba in Lwiw.

Bei einem Besuch am Vortag in Moskau habe er „gesehen, dass die Russische Föderation darin kein Hindernis sieht und ein solches Angebot akzeptieren könnte“, sagte Cavusoglu, der am Mittwoch den russischen Außenminister Sergej Lawrow getroffen hatte. „Die Hoffnungen auf eine Waffenruhe sind gestiegen“, sagte Cavusoglu.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Erdogan will Treffen ermöglichen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bekräftigte derweil in einem Telefonat mit Russlands Staatschef Wladimir Putin sein Angebot, ein Gipfeltreffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Türkei zu ermöglichen.

Erdogan schlug demnach auch vor, türkische Beobachter zur Überwachung einer Waffenruhe für die seit Wochen belagerte Hafenstadt Mariupol zu entsenden, damit die dort festsitzenden Menschen die Stadt verlassen können.

Außenminister Cavusoglu erklärte, unter den in Mariupol festsitzenden Menschen seien auch mehr als hundert Türken. Die Türkei schlage eine 24-stündige Waffenruhe und humanitäre Korridore vor, die vom Roten Kreuz, dem UN-Büro für humanitäre Fragen (Ocha) und dem türkischen Roten Halbmond überwacht werden könnten.

Ukraine-Verhandlungen: Kreml-Sprecher spricht von „Kompromiss“

Der russische Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte derweil in Moskau, die russische Delegation bei den Verhandlungen mit der Ukraine gebe sich „große Mühe“ und sei „bereit, Tag und Nacht zu arbeiten“. Die ukrainische Seite beschuldigte er, nicht „den gleiche Eifer“ zu zeigen.

Peskow hatte am Vortag gesagt, beide Seiten verhandelten über einen „Kompromiss“, der der Ukraine einen neutralen Status ähnlich dem Schwedens oder Österreichs verleihen würde. Der ukrainische Chefunterhändler Mychailo Podoljak hatte dies zurückgewiesen und betont, Neutralität wäre nur im Gegenzug für „absolute Sicherheitsgarantien“ möglich.

Ukraine-Krieg: Frankreich vermutet Schein-Verhandlungen – Russland will „weiter Waffen sprechen lassen“

+++ 15.00 Uhr: Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hat Russland vorgeworfen, nur zum Schein mit der Ukraine zu verhandeln. Russland verfolge dieselbe Strategie wie bereits in Grosny in Tschetschenien und im syrischen Aleppo. „Erst bombardieren, dann sogenannte humanitäre Korridore einrichten, um dem Gegner vorzuwerfen, sie nicht zu respektieren, und schließlich verhandeln, nur um den Eindruck zu erwecken, dass verhandelt wird“, sagte Le Drian der Zeitung Le Parisien vom Donnerstag.

„Russland will weiter die Waffen sprechen lassen“, hob Le Drian hervor. Die Drohung mit Atomwaffen nannte er eine „rhetorische Eskalation“, die für den russischen Präsidenten Wladimir Putin typisch sei. „Dies ist unangemessen und unverantwortlich in der aktuellen Situation“, fügte er hinzu.

Mit Deutschland und den übrigen Partnern stehe Frankreich in Kontakt, um über weitere Sanktionen zu beraten. Ein Einsatz biologischer oder chemischer Waffen wäre eine „inakzeptable Eskalation“, die „absolut massive, radikale wirtschaftliche Sanktionen ohne Tabu“ nach sich ziehen würde, betonte Le Drian. Er warf Putin vor, „Geschichtsklitterung“ zu betreiben, um die Invasion der Ukraine zu rechtfertigen.

Ukraine-Verhandlungen: Bidens Äußerungen über Putin sind für Kreml „unverzeihlich“

+++ 13.30 Uhr: Der Kreml hat die „Kriegsverbrecher“-Äußerung von US-Präsident Joe Biden über seinen russischen Kollegen Wladimir Putin als „inakzeptabel und unverzeihlich“ kritisiert. „Unser Präsident ist eine sehr weise, weitsichtige und kultivierte internationale Persönlichkeit“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Biden hatte Putin am Mittwoch erstmals öffentlich einen „Kriegsverbrecher“ genannt. Die US-Regierung hatte zuvor stets vermieden, direkt von russischen Kriegsverbrechen zu sprechen.

Präsident Biden habe nicht das Recht, so etwas zu sagen, sagte Peskow. Solche Worte kämen von dem Präsident eines Landes, „das seit Jahren Menschen auf der ganzen Welt bombardiert“ und eine Atombombe auf ein Land abgeworfen habe, das bereits besiegt gewesen sei. „Ich spreche von Hiroshima und Nagasaki“, sagte Peskow. Die USA hatten im August 1945 jeweils eine Atombombe auf die beiden japanischen Städte abgeworfen.

Ukraine-Verhandlungen: Putin wirft mit wilden Verschwörungstheorien um sich

+++ 12.00 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in einer vom russischen Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung am Donnerstag erbost präsentiert und die Aussicht auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg zerschlagen. Den Krieg in der Ukraine nannte er erneut eine „Sonderoperation zur Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine“, die sich „erfolgreich entwickeln“ würde.

Während sowohl ukrainische als auch russische Stimmen in den vergangenen Tagen positiv über die laufenden Ukraine-Verhandlungen sprachen, stellte Putin klar, dass die Operation „bis zum Ende durchgeführt“ werde. Ziel sei, „einen Schlussstrich unter die globale Dominanz des Westens“ zu ziehen.

Trotz Ukraine-Verhandlungen: Putin zerschlägt Hoffnung auf schnelle Lösung

Um den Krieg in der Ukraine weiter zu legitimieren, warf der russische Präsident der Ukraine zudem vor, gemeinsam mit der USA „mit der afrikanischen Schweinepest, Cholera und dem Coronavirus“ zu experimentieren. Man plane, biologische Waffen herzustellen, um Russland besiegen und anschließend in ein „schwaches, abhängiges Land“ zu verwandeln. Russland werde sich „niemals“ in einem „erbärmlichem und gedemütigtem Zustand befinden“, sagte Putin.

Dmitri Medwedew, ehemaliger Präsident Russlands und enger Vetrauter von Wladimir Putin, warf dem Westen ebenfalls vor, das Land auseinander reißen zu wollen. Wurzel der Pläne sei eine von den USA geschürte Russophobie. „Das wird nicht funktionieren. Russland hat die Macht, all unsere dreisten Feinde in die Schranken zu weisen“, sagte Medwedew einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge.

Russland-Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj bezieht deutliche Stellung

Update von Donnerstag, 17.03.2022, 06.40 Uhr: Wie geht es bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine weiter? Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, machte in einer Videoansprache in der Nacht zum Donnerstag deutlich, was er sich erwartet: „Meine Prioritäten bei den Verhandlungen sind absolut klar: Das Ende des Krieges, Sicherheitsgarantien, Souveränität und Wiederherstellung der territorialen Integrität.“ Die Verhandlungen liefen weiter.

Vom Westen forderte Selenskyj erneut die Durchsetzung einer Flugverbotszone sowie ein neues Sanktionspaket gegen Russland, da die russische Wirtschaft weiter in der Lage sei, ihre Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Außerdem forderte er abermals Luftverteidigungssysteme, Flugzeuge, tödliche Waffen und Munition für die ukrainischen Streitkräfte.

Ukraine-Krieg: Selenskyj kündigt weitere Verhandlungen an

Erstmeldung vom 15.03.2022: Kiew - Der Ukraine-Krieg dauert nun bereits fast drei Wochen. Auch am 20. Tag der russischen Invasion halten die Kämpfe und Angriffe weiter unvermindert an. Doch die Menschen geben die Hoffnung nicht auf, dass die bisher fruchtlosen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine soch noch zu einer Waffenruhe führen werden.

Am gestrigen Montag (14.03.2022) begannen die Unterhändler beider Seiten neue Gespräche per Video. Zwar wurden die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland wegen einer „technischen Pause“ ohne greifbare Ergebnisse unterbrochen, doch wie jetzt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte sollen die Verhandlungen heute fortgesetzt werden. Das könnte ein Lichtblick im bisher so dunklen Ukraine-Krieg sein.

Ukraine-Krieg: Selenskyj gibt sich vor Verhandlungen zuversichtlich

Tatsächlich verspricht sich Selenskyj von den heutigen Verhandlungen mit Russland offenbar ernsthafte Fortschritte. Russland habe „bereits begonnen zu verstehen, dass es mit Krieg nichts erreichen wird“, sagte Selenskyj in einer in der Nacht zum Dienstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Videobotschaft.

Auch die jüngste Verhandlungsrunde am Montag bewertete Selenskyj schon positiv. Ihm sei gesagt worden, dass die Gespräche „ziemlich gut“ verlaufen seien. „Aber warten wir ab“, schränkte Selenskyj mit Blick auf die neuen Ukraine-Russland-Verhandlungen am heutigen Dienstag. Trotzdem macht Selenskyjs Aussage Hoffnung. Dies auch angesichts der Tatsache, dass Kreml-Chef Wladimir Putin bereits am Freitag (11.03.2022) von „positiven Fortschritten“ bei den laufenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gesprochen hatte.

Ukraine-Krieg: Russland setzt trotz Verhandlungen Angriffe fort

Parallel zu den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine setzte die russische Armee ihre Angriffe allerdings unbeirrt fort. „Die Besatzungstruppen greifen weiterhin die Infrastruktur und Wohngebiete mit Raketen und Bomben, Artillerie und Panzern an“, sagte der Generalstabschef der ukrainischen Armee.

Am frühen Dienstagmorgen wurde Kiew von einer Reihe heftiger Explosionen erschüttert. Die russische Armee versucht derzeit, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln.

