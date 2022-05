Ukraine-Verhandlungen: Energiekonzerne wollen in Rubel zahlen – EU erbost

Von: Nail Akkoyun

Gespräche zwischen Russland und der Ukraine sind ausgesetzt, trotz Sanktionen wollen einige Energiekonzerne in Rubel zahlen: der News-Ticker.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Die Gespräche zwischen den Konfliktparteien Russland und der Ukraine liegen vorerst auf Eis.

Die Gespräche zwischen den Konfliktparteien Russland und der Ukraine liegen vorerst auf Eis. Öl- und Gaslieferungen: Moskau pocht weiterhin auf Zahlungen in Rubel.

Moskau pocht weiterhin auf Zahlungen in Rubel. Diplomatie-Neuigkeiten im Ukraine-Konflikt finden Sie in unserem News-Ticker.

Brüssel – Trotz der westlichen Sanktionen aufgrund des Ukraine-Kriegs beharrt der Kreml weiterhin darauf, dass Öl- und Gaslieferungen in Rubel gezahlt werden. Da sich die europäischen Energieunternehmen jedoch an die EU-Vereinbarungen halten müssen, dürfen sie dem russischen Wunsch nicht Folge leisten – zumindest theoretisch. Praktisch sieht die Situation offenbar anders aus: So hat etwa der italienische Energieversorger Eni jüngst erklärt, auch ein Rubelkonto bei der Gazprombank eröffnet zu haben.

Das Chayanda-Öl- und -Gaskondensatfeld von Gazprom, eines der größten in ganz Russland. (Symbolfoto) © Kirill Kukhmar/Imago Images

Andere Konzerne setzen anscheinend auf vage Erklärungen, wie das französische Energieunternehmen Engie. Konzernchefin Catherine MacGregor sagte diese Woche, dass man sich auf eine „Lösung geeinigt“ habe, „die offensichtlich sowohl den Erwartungen von Gazprom als auch unseren eigenen Erwartungen“ entspreche. EU-Kommissionssprecher Eric Mamer sprach bereits eine Warnung aus, die Unternehmen hätten sich an die Leitlinien zu halten. „Alles andere betrachten wir nicht als ratsam“, sagte Mamer.

Wie die Konsequenz für das Missachten der Sanktionen aussehen könnte, ist unklar. „Die EU-Mitgliedstaaten müssen die Sanktionen umsetzen und sicherstellen, dass sie von den Energieunternehmen korrekt befolgt werden“, sagte Mamer gegenüber der Zeitung Welt. Dass nationale Regierungen heimische Unternehmen in der aktuellen Situationen belangen würden, scheint jedoch recht unwahrscheinlich. (nak)