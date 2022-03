Ukraine-Krieg: Leichter Optimismus vor Verhandlungen – „Werden Fortschritte feststellen“

Neue Gespräche

Die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew im Ukraine-Krieg sollen am Montag weitergehen. Auch ein baldiges Treffen zwischen Putin und Selenskyj sei möglich.

Am 24.02.2022 fielen russische Truppen in die Ukraine* ein.

Bisherige Verhandlungen waren überwiegend erfolglos. Russland* stellt mehrere Forderungen – Kiew* lehnt bislang ab.

Der Kreml-Sprecher schließt ein Treffen zwischen Wladimir Putin* und Wolodymyr Selenskyj* nicht aus.

Der News-Ticker zu aktuellen Verhandlungen im Ukraine-Konflikt*.

Kiew/Moskau – Im Ringen um eine diplomatische Lösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben sich beide Seiten zurückhaltend optimistisch geäußert. „Wenn wir die Positionen der beiden Delegationen heute mit denen zu Beginn vergleichen, werden wir deutliche Fortschritte feststellen“, sagte der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki am Sonntag (13.03.2022) im Staatsfernsehen. Er gehört der Delegation an, die mit der Ukraine seit zwei Wochen verhandelt, bislang aber ohne Durchbruch. Nach Auffassung Sluzkis könnten sich beide Seiten „schon in den nächsten Tagen“ auf eine gemeinsame Position verständigen und dies in entsprechenden Dokumenten unterzeichnen.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak rechnete ebenfalls „in wenigen Tagen mit konkreten Ergebnissen“. Er sagte in einem bei Twitter veröffentlichten Video, Russland stelle bei den Verhandlungen keine Ultimaten, sondern höre den ukrainischen Vorschlägen zu.

Ukraine-Krieg: Verhandlungen mit Russland am Montag

Am Abend bestätigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow geplante Gespräche im Online-Format für diesen Montag. Die russische Delegation solle dabei wie bislang vom früheren Kulturminister Wladimir Medinski angeführt werden, sagte Peskow der Staatsagentur Tass zufolge. Moskau fordert, dass Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch anerkennt sowie die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängige „Volksrepubliken“. Das lehnt die Ukraine ab. Kiew werde keine seiner Positionen aufgeben, sagte Podoljak. Ihm zufolge fordert die Ukraine ein Ende des Kriegs und den Abzug russischer Truppen. „Es gibt einen Dialog“, sagte Podoljak.

+ Die Flaggen von Russland und der Ukraine werden auf die Mauer der Altstadt von Jerusalem projiziert: Moskau und Kiew wollen am Montag (14.03.2022) ihre Verhandlungen im Konflikt fortsetzen. (Symbolbild) © Mahmoud Illean/dpa

Dmitri Peskow schloss am Sonntag im Staatsfernsehen erneut ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nicht aus. „Wir müssen aber verstehen, was das Ergebnis dieses Treffens sein soll und was dort besprochen wird.“ Die Bedingungen für direkte Gespräche auf höchster Ebene würden bei den Treffen der Delegationen besprochen. (lrg/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Mahmoud Illean/dpa