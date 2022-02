Ukraine-Krise: Lindner warnt Russland

News-Ticker

Nach Ansicht der USA sind 70 Prozent der für einen Einmarsch in die Ukraine nötigen russischen Truppen bereits vor Ort. Der News-Ticker zur Ukraine-Krise.

Im Konflikt zwischen Russland* und der Ukraine gehen die diplomatische Bemühungen weiter.

Russlands Präsident Wladimir Putin* und die USA* werfen sich gegenseitig Provokation vor.

Alle Informationen zur Lage in der Ukraine in unserem News-Ticker.

Update. 11.05 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner* (FDP*) hat Russland für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht. „Der Kreml muss sich darüber im Klaren sein, dass das Überschreiten von politischen und territorialen Grenzen einen hohen Preis für Russland bedeuten würde“, sagte Linder in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit ntv.de. Er sprach von „eiserner Konsequenz“.

Zu möglichen Strafmaßnahmen gegen Russland wollte sich Lindner nicht äußern. „Wo wir im Einzelnen die russische Führung und diejenigen, die sie unterstützen, treffen würden, sollte man nicht öffentlich diskutieren“, sagte er. Öffentliche Aussagen zu einzelnen Sanktionsmöglichkeiten würden es dem Gegenüber erlauben, „sich taktisch vorzubereiten auf das, was kommt“. Dabei sollten doch Sanktionen „gerade eine empfindliche Wirkung entfalten“.

Ukraine-Krise: Russische Truppenaufstockung an der Grenze schreitet rasch voran

Erstmeldung vom Sonntag, 06.02.2022, 09.00 Uhr: Kiew/Washington, DC - Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland bleiben wegen der Ukraine-Krise äußerst angespannt. Während sich nun die beiden Literatur-Nobelpreisträgerinnen Herta Müller (68) und Swetlana Alexijewitsch (73) für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen haben, gehen die US-Geheimdienste davon aus, dass Russland bereits 70 Prozent der für einen groß angelegten Einmarsch in die Ukraine benötigten Truppen an die Grenze verlegt hat. Von 110.000 Soldaten ist die Rede, die an der Grenze zur Ukraine stationiert sein sollen.

Die Aufstockung der russischen Truppen schreitet nach Angaben der USA derzeit so schnell voran, dass bis Mitte Februar die volle Truppenstärke von 150.000 Soldaten für einen Einmarsch bereitstehen könnten. Doch die US-Geheimdienste wissen nicht alles. Ob der russische Präsident Wladimir Putin tatsächlich eine Invasion in das Nachbarland plant, ist demnach nach wie vor völlig unklar. Putin wolle sich alle Optionen offenhalten, erklärten die US-Fachleute nun. Denkbar sei eine auf die Separatisten-Region Donbass begrenzte Invasion, aber auch ein groß angelegter, umfassender Einmarsch. Russland selbst bestreitet jegliche Angriffspläne.

Ukraine-Krise: USA gehen von vielen Opfern in möglichem Krieg aus

Im Falle eines Großangriffs könnte Russland nach Ansicht der US-Geheimdienste binnen 48 Stunden die ukrainische Hauptstadt Kiew einnehmen und Präsident Wolodymyr Selenskyj stürzen. Außerdem sei mit hohen zivilen und militärischen Opferzahlen im Falle eines Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine zu rechnen.

Allein in der ukrainischen Zivilbevölkerung könnten zwischen 25.000 und 50.000 Menschen sterben, berichtete die New York Times unter Berufung auf nicht genannte hohe US-Regierungsbeamte. Nach deren Einschätzung müsste das ukrainische Militär mit bis zu 25.000 Toten rechnen, während auf russischer Seite bis zu 10.000 Gefallenen zu erwarten seien. Zudem könnte ein solcher Angriff bis zu fünf Millionen Menschen in die Flucht treiben, die meisten würden ins Nachbarland Polen ausweichen.

Als möglicher Zeitpunkt für den Einmarsch wurde die zweite Februar-Hälfte angesehen – nach dem Ende von Olympia 2022* in Peking*. Bis dahin wäre der Boden in der Ukraine durch Frost gehärtet, hieß es weiter. Ob der Olympische Friede, an den sich die Mächte dieser Welt ohnehin kaum gebunden fühlen, in den Überlegungen von Wladimir Putin eine Rolle spielt, wussten die US-Geheimdienste allerdings nicht zu sagen. (cs/dpa/afp) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

