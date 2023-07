Weißrussische Träume

Von: Stefan Scholl

Die exilierte „Wagner“-Truppe rekrutiert wieder in Belarus, nimmt Afrika in den Fokus – und Polen.

Die „Wagner“-Leute machten ihm Sorgen, sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, sie seien aufgebracht und wollten Richtung Westen. „Wir möchten einen Ausflug nach Warschau machen“, hätten sie ihm gesagt. „Ich behalte sie im Zentrum, wie vereinbart. Belarus will sie nicht dorthin verlegen, weil sie schlechter Laune sind“, erzählte Lukaschenko am Sonntag Wladimir Putin in Strelnja bei Sankt Petersburg bei ihrem ersten Treffen seit der „Wagner“-Meuterei.

Polen sieht Gefahr für Nato-Ostflanke

Einen Monat nach dem gescheiterten „Marsch für Gerechtigkeit“ auf Moskau bleibt die Söldnertruppe in den Schlagzeilen. Der als Schwadroneur bekannte Lukaschenko versucht sehr demonstrativ, dem polnischen Nachbarn Angst zu machen mit jenen Einheiten, die ihrem Chef Jewgeni Prigoschin nach Belarus gefolgt sind. Und wirklich weckt die Kombination aus „Wagner“-Soldateska und „Europas letzter Diktatur“ Belarus ungute Gefühle.

Ihre Basis im Dorf Zel 80 Kilometer südöstlich von Minsk steht im Fokus der Weltöffentlichkeit. Die Wiesen des Lagers hätten sich mit Kraftwagen gefüllt, meldete die „Washington Post“ am Samstag mit Verweis auf Satellitenfotos. Laut Radio Swoboda parken dort etwa 500 Fahrzeuge. Das weißrussische Verteidigungsministerium berichtet von gemeinsamen Übungen bei Brest an der Grenze zu Polen. Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki sprach von einer ernsthaften Gefahr für die Nato-Ostflanke, Polen verlegte Truppen an die Grenze, Putin konterte mit der Drohung, man werde eine Aggression gegen Belarus „mit allen verfügbaren Mitteln“ beantworten.

Wagner wirbt aktiv Weißrussen an

Prigoschin tat am Donnerstag bei einer Rede vor seinen angetretenen Soldaten, als habe er nichts damit zu tun. Was an der Front in der Ukraine passiere, sei eine Schande, man bleibe also zuerst mal in Belarus und trainiere, mache nebenher aus den Weißrussen „die zweitstärkste Armee der Welt“, danach gehe es nach Afrika, vielleicht aber auch zurück, in den Ukrainekrieg ... Von Polen kein Wort. Dann überließ er Dmitrij Uktin, dem militärischen „Wagner“-Kommandeur das Wort: „Das ist nur der Beginn der größten Arbeit der Welt, die in Kürze getan werden wird. Also: Welcome to hell!“

Mit Hölle sei Polen gemeint, sagte der russische Menschenrechtler Wladimir Ossetschkin dem Youtube-Kanal „I Granjul Grem“ am Samstag. Er habe aus einer glaubwürdigen Quelle in den Regierungsorganen die Information, Prigoschin setze die Anwerbung von Lohnkriegern fort und erkläre diesen offen, ihre Mission sei ein Einfall in Polen. Dafür spreche auch Uktins „Welcome to Hell“ und Putins jüngste Vorwürfe gegen Polen, das in seinem Revanchismus vergessen habe, dass ihre westlichen Gebiete „ein Geschenk Stalins“ waren.

Tatsächlich wirbt der Telegramkanal „Wagner Group“ aktiv russische wie weißrussische Staatsbürger mit Reisepass an. Dabei ist von Afrika als Einsatzregion die Rede. Nach Einschätzung des ukrainischen Grenzschutzes sind in Belarus keine 5000 Söldner und laut der Monitoring-Gruppe Belaruski Gajun sind sie ohne schwere Waffen. Eine Invasion des Nato-Mitglieds Polen wäre also Irrsinn. Daran ändert auch eine Rekrutierungskampagne nichts. Und der Kreml würde den Dritten Weltkrieg riskieren.

Traut Putin Wagner und seinen Söldnern?

Aus Moskauer Sicht wäre es logischer, im Baltikum mit seinen russischsprachigen Minderheiten lokale prorussische Proteste zu provozieren und dann „Freiwillige“ – wie in der Ukraine 2014 – eingreifen zu lassen, vielleicht auch „Wagneristen“. „Das würde dem Kreml erlauben, zu versichern, er habe damit nichts zu tun“, warnte der litauische Präsidentenberater Kestutis Budrys schon im Februar. Nur gilt im Gegensatz zum Donbass 2014 die Unterstützung der Bevölkerung im Baltikum für solch eine hybride Aggression als fraglich.

Der weißrussische Exiloffizier Walerij Sachatschik aber befürchtet, der Kreml habe Belarus Prigoschin „geschenkt“, der agiere bereits ohne Rücksicht auf Lukaschenko. Womöglich werde Prigoschin auch die Kontrolle über die in Belarus gelagerten Atomwaffen übernehmen. Das sei für Putin auch interessant, sagte Sachatschik der Deutschen Welle: „Nach ihrem Einsatz hat er wieder die Option, zu behaupten, er habe damit nichts zu tun.“

Allerdings ist fraglich, ob Putin Prigoschin und seinen Söldnern so weit trauen würde. Der Konflikt zwischen Präsident und Putschist sei keineswegs beigelegt, sagt der frühere Duma-Abgeordnete Igor Jakowenko der ukrainischen Agentur Unian. „Wenn es Prigoschin gelingt, eine Symbiose mit der weißrussischen Armee einzugehen, dann könnte sich bei neuen Unruhen in Russland der ,Marsch der Gerechtigkeit‘ auf Moskau wiederholen, nur aus Richtung Belarus.“