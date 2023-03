„Vertraut wie eine XBox oder PlayStation“: USA planen den Kriegskampf via Konsole

Teilen

Kriegssteuerung per Videokonsole? Bald könnte es Realität sein. © Libkos/AP/dpa/Andy Rain/dpa (Montage)

Das US-Militär benutzt bereits Xbox-ähnliche Controller für den Kriegseinsatz. Bald könnte sich die Strategie ausweiten, vermuten Experten.

Washington, D. C. – Schon jetzt spielen technische Hilfsmittel aus dem Freizeitmarkt eine Rolle in der Kriegsführung. So wurden Drohnen ursprünglich fürs Private konzipiert, ehe man auch beim Militär Nutzen in ihnen sah. Jetzt denkt US-Militär offenbar über die Nutzung von Xbox-Controller-ähnlichen Konsolen für den nächsten Einsatz nach.

Ausbildung an Videospielkonsolen: US-Militär rüstet sich für „nächsten großen Krieg“

Laut dem auf Militärfragen spezialisierten US-Magazin Task & Purpose investiert das US-Militär in mindestens zwei Waffensysteme, die mit Videospielcontrollern im XBox-Stil bedient werden sollen. Das Militär teste die Funktionen „im Vorfeld des nächsten großen Krieges“.

Konkret geht es um eine maritime Abschusswaffe zur Vernichtung von Schiffen (NMESIS) sowie ein Luftabwehrsystem zur mobilen Luftverteidigung gegen Drohnen sowie Raketen-, Artillerie- und Mörserbeschuss (M-SHORAD). Die Gemeinsamkeit: „Beide werden mit zweigleisigen Steuerungssystemen betrieben, die aussehen, als wären sie einer kommerziellen Videospielkonsole entnommen.“

Über die Ähnlichkeiten zur Konsole berichteten zuletzt mehrere Militärblogs und Experten. So schrieb die Zeitung Stars and Stripes, die speziell an US-Truppen gerichtet ist: „Während der Ausbildung lernten die Soldaten den Umgang mit einem Gerät, das wie ein Xbox-Controller aussieht.“ Die US-Marine veröffentlichte ebenfalls entsprechende Bilder.

Kampfausbildung im Xbox-Stil ergibt laut Magazin „absolut Sinn“

Das Konsolen-Training ist für das US-Militär laut Task & Purpose schon länger relevant. Die Marine habe in den letzten Jahren den handelsüblichen Xbox 360-Controller für den Einsatz auf ihren U-Booten der Virginia-Klasse übernommen. Die Armee erforsche seit mehr als 15 Jahren die Verwendung derselben Controller für den Betrieb kleiner unbemannter Bodenfahrzeuge, die für die Beseitigung von Kampfmitteln eingesetzt werden.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Das habe Vorteile, kommentiert das Militärmagazin: „Dass das Pentagon sein eigenes Steuersystem auf der Grundlage von Videospielkonsolen entwickelt hat, ergibt absolut Sinn, wenn man bedenkt, wie viele derzeitige (und künftige) US-Soldaten damit aufgewachsen sind, sich stundenlang an das vertraute Handgerät einer Xbox oder PlayStation zu gewöhnen.“

Auch andere Länder setzen derweil auf neue Methoden. Die britische Armee stellte 2017 einen Geländewagen vor, der mit einem Controller im Stil der Xbox gesteuert wurde. (as)