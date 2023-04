Video einer Enthauptung: Warum Soldaten im Krieg grausam vorgehen – „Wie bei den Nazis“

Von: Christoph Gschoßmann

Ein grausames Video zeigt wieder einmal, mit welcher Brutalität Russland im Krieg vorgeht. Ein Kriegshistoriker ordnet das Vorgehen ein.

München - Ein Enthauptungsvideo zeigt die ganze Brutalität des Ukraine-Kriegs: Russische Soldaten der Wagner-Gruppe schneiden einem ukrainischen Kriegsgefangenen, der um sein Leben fleht, mit einem Messer den Kopf ab. Die Mörder feuern sich gegenseitig an und lachen über das hilflose Opfer.

Das Video sorgt international für Bestürzung. Darin ist zu hören, wie der Ukrainer unmittelbar vor seinem grausamen Tod sagt: „Tut es nicht, tut es nicht“. Die anderen mutmaßlich russischen Kämpfer rufen ihrem Kameraden zu: „Schneid‘ ihn ab, verdammt ... brich ihm die Wirbelsäule.“

Russland: Video ist wohl echt - Ex-Söldner erkennt Stimmen von früheren Kameraden

Das Video soll echt sein, wie auch Quellen in Russland bestätigten. Der für russische Kriegspropaganda genutzte Telegram-Kanal „Grey Zone“ mit einer halben Million Abonnenten erklärte, dass dies eindeutig die Tat russischer Soldaten sei. Es sei „nicht das letzte Video“ mit einer Tötung eines Kriegsgefangenen. Auch hat laut dem Journalisten und im Exil lebenden Menschenrechtsaktivisten Wladimir Osechkin (von der NGO „Gulagu-net“) der russische Ex-Söldner Andrej Medwedew frühere Kameraden der Wagner-Gruppe in dem Video anhand der Stimmen eindeutig identifiziert. An der Echtheit also bestehen kaum Zweifel.

Über ein Jahr schon dauert der Angriffskrieg Russlands und die Tat ist ein weiteres Beispiel, mit welcher Grausamkeit Wladimir Putins Armee vorgeht. Für einen Experten aber kommen diese Bilder nicht überraschend. „Als Militärhistoriker, der sich seit so vielen Jahren mit der Kulturgeschichte der Gewalt befasst, können mich diese Aufnahmen leider nicht verwundern“, sagte Sönke Neitzel von der Uni Potsdam zu Bild. Er forschte auch zu den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg über die Frage, wie Männer zu barbarischen Mördern werden. Neitzel: „Im Krieg tun Menschen Dinge, die im Frieden unvorstellbar scheinen.“

Spontane Rache oder Befehl? Kriegshistoriker ordnet Russen-Schandtat ein

Er liefert Erklärungsversuche: So könne es sich um spontane Rache für einen getöteten Kameraden handeln, wie es auch im Falle von Scharfschützen in vergangenen Kriegen vorkam. Diese wurden demnach auch „nicht gefangen genommen, sondern bestialisch getötet“.

Die Tat der Russen könne aber auch an der spezifischen Gruppenkultur der Einheit liegen, oder befohlen worden sein: „Es kann sich aber auch um eine gezielte Tat handeln, etwa weil ein Offizier den Befehl gegeben hat, Ukrainern keinen Pardon zu gewähren und durch besonders grausame Hinrichtung die eigene Macht zu demonstrieren.“

Ukraine-Krieg: Nur russische Gewaltkultur? „Vorsicht geboten“

Russland sei nicht die einzige Kriegspartei, bei der es solche Grausamkeiten gegeben habe, erklärt der Historiker. Es gebe „viele Belege dafür, dass Wehrmachtsoldaten sowjetische Gefangene grausam hingerichtet“ haben. Es sei also „Vorsicht geboten“, ausschließlich von russischer Gewaltkultur zu sprechen.

Auch nachweisbare Fälle, in der Amerikaner Nazis in der Normandie das Geschlechtsteil abgeschnitten hätten, oder wie Briten deutsche Gefangene „mit einer Schaufel enthaupteten“, nennt er für seine These. Für ihn gilt der bittere Schluss: „Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Ukrainer in diesem Krieg nicht weniger gewaltsam mit russischen Gefangenen umgehen.“ (cgsc)