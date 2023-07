Sieg der Ukraine über Russland gelingt „dieses Jahr – oder niemals“

Von: Andreas Schmid

Teilen

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede an die Nation in Moskau am 26. Juni (Archivbild). Wie lang dauert die in Russland genannte „Militäroperation“. © IMAGO/Adrien Fillon/ ZUMA Wire

Wann endet der Ukraine-Krieg? Militärexperten sind sich uneins, ein deutscher Ökonom nannte bereits den 23. Juni als Enddatum.

Moskau – Statistisch gesehen dauert es 15 Monate, bis ein Krieg zwischen zwei Staaten endet. Im Ukraine-Krieg ist derzeit nicht absehbar, wann und wie ein Kriegsende herbeigeführt werden könne. Nach einer Attacke auf die Krimbrücke verlängerte Russland zuletzt das Getreideabkommen nicht. Eine weitere Episode der Eskalation seit der Invasion im Februar 2022. Wann endet also der Krieg?

Seriös zu beantworten ist diese Frage nicht. Politische Entscheider weichen dieser Frage aus, der Diplomatie wegen. Militärexperten hingegen wagen eine Prognose: Eine Auswahl an Einschätzungen nationaler und internationaler Militärstimmen.

Ukraine-Sieg über Russland gelingt „dieses Jahr – oder niemals“

Auf dem Nato-Gipfel vergangene Woche sagte der tschechische Präsident Petr Pavel, dass sich Kiews „Fenster der Gelegenheit“ zur Befreiung der Ukraine bis Ende 2023 schließen könnte. Schlechteres Wetter und politische Bedingungen würden bis dahin den Druck für Verhandlungen mit Moskau erhöhen.

Der ehemalige US-Veteran Erik Kramer, Direktor und Mitbegründer der in Kiew ansässigen Ukraine Defense Support Group, befürchtet „einen dieser ewigen Kriege“. Er sagt dem Portal Newsweek: „Ich stimme der Aussage zu, dass es dieses Jahr oder nie heißt.“ Der US-Militärexperte und Pentagon-Berater John Spencer sagte dem Stern, Russland werde aufgrund von Problemen mit der Mobilisierung den Krieg nicht mehr lange weiterführen können. Konkreter äußerte sich Spencer allerdings nicht.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg endet am 23. Juni 2023? Experten-These schon passé

Vor einigen Monaten, noch vor der ukrainischen Gegenoffensive, berechnete der deutsche Militärökonom Marcus Keupp: Der Krieg endet am 23. Juni. Dann seien die russischen Reserven erschöpft, sagte er im März der Neuen Zürcher Zeitung.

Nach Ansicht verschiedener westlicher Diplomaten steht die Phase der Entscheidung kurz bevor, wie unter anderem die dpa berichtete. In diesem Sommer liefen teils brutale Schlachten, denen eine allgemeine Ermüdung folge. Die Rede ist von Ende Oktober. Dann, wenn der Winter naht, gehe erneut wenig voran. Je nach Ausgang der geplanten ukrainischen Gegenoffensive wird sich dann im Herbst und Winter entscheiden, wie es weitergeht. „Alles hängt an dieser Gegenoffensive“, sagte der frühere Nato-Vizechef Alexander Vershbow laut Welt.

Mathieu Droin vom Center for Strategic and International Studies meint derweil, dass der Krieg zumindest in der unmittelbaren Zukunft „hier bleibt“, wie er Euronews sagte. (as)