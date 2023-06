Russlands nächster Präsident: Wird Michail Mischustin Putins Nachfolger?

Von: Jacob von Sass

Teilen

Xi Jinping empfängt den russischen Ministerpräsidenten in Peking. Dieser könnte schon bald dem Kremlchef Putin seinen Posten streitig machen.

Moskau – Eigentlich steht der russische Ministerpräsident Michail Mischustin im Schatten von Präsident Wladimir Putin und zieht im Hintergrund die Fäden. So gilt er als ein perfekter Beamter, der sich loyal gegenüber dem Kreml verhält und außerdem effizient arbeitet. Auch solle er laut dem Nachrichtenportal t-online keinen persönlichen Machtinteressen haben. Das könnte sich allerdings jetzt ändern. Kürzlich war der russische Ministerpräsident nämlich zu Besuch in China.

Michail Mischustin hält mit seinem Amt die formaljuristische Macht in Russland. Im März war der chinesische Staatschef Xi Jinping zu Gast in Moskau und traf sich nicht nur mit Putin, sondern auch mit seinem Ministerpräsidenten. So ein Termin ist nach dem strengen chinesischen Protokoll normalerweise nicht vorgesehen. Ende Mai reiste Mischustin dann wiederum als höchster russischer Beamter seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach China.

Russland Präsident Wladimir Putin (m) gemeinsam mit Ministerpräsident Michail Mischustin (l) auf einer Sitzung des Kabinetts im Jahr 2020. © Dmitry Astakhov/dpa

Potenzieller Nachfolger von Putin: Michail Mischustin wird in China empfangen

Hier empfing ihn der chinesische Präsident in der „Großen Halle des Volkes“ in Peking. Auch dieses Privileg ist normalerweise nur Staatsgästen desselben Ranges vorenthalten und nicht im chinesischen Protokoll vorgesehen. So soll laut t-online alleine die Tatsache Putin Angst machen, dass der russische Ministerpräsident und nicht er nach China eingeladen wurde. Für den Krieg gegen die Ukraine ist die Regierung in Moskau dringend auf Ressourcen aus dem Nachbarland angewiesen.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Falls Putin sterben sollte, würde laut russischer Verfassung der Ministerpräsident, also Michail Mischustin, als Übergänger die Staatsgeschäfte leiten. Doch nicht nur er wird momentan als potenzieller Nachfolger gehandelt. So schreibt die Bild, dass auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an dem russischen Präsidentenposten interessiert sei. Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow, der selbst eine eigene Privatarmee aufbauen möchte, wird ebenfalls als möglicher Putin-Erbe angesehen. (Jakob von Sass)