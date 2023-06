„Patriot-Koalition“ für die Ukraine? 50 Flugabwehrsysteme ein „realistisches Ziel“

Von: Christian Stör

Noch gibt es nur wenige Patriot-Systeme in der Ukraine. (Archivfoto) © Pawel Supernak/dpa

Die Ukraine leidet unter massiven russischen Luftangriffen. Nun will Kiew eine „Patriot-Koalition“ schaffen, um eine Vielzahl dieser US-Flugabwehrsysteme zu erhalten.

Kiew - Seit mehreren Wochen setzt Russland im Ukraine-Krieg vor allem auf Luftschläge. Immer wieder greift das russische Militär die Ukraine massiv mit Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern an. Zuletzt hatten russische Luftangriffe die ukrainische Hauptstadt Kiew sogar am helllichten Tag erschüttert. Bis dahin ereigneten sich die meisten Attacken meist nachts oder in den frühen Morgenstunden. Einmal registrierte die Ukraine die Zahl von 54 abgefeuerten Kamikaze-Drohnen. Es gab Tote und Verletzte - darunter auch Kinder.

Um sich gegen diese Angriffe zu verteidigen, versucht die Ukraine derzeit, analog zur „Kampfjet-Koalition“, auch eine sogenannte „Patriot-Koalition“ zu schmieden. So bat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Verbündeten beim Europa-Gipfel in Moldau Anfang Juni eindringlich um Unterstützung mit Patriot-Abwehrraketen. Bei der militärischen Unterstützung der Ukraine komme es nun außer auf moderne Kampfflugzeuge auch auf eine Patriot-Koalition an, die der russischen Erpressung durch ballistische Raketen ein Ende setze, sagte Selenskyj bei dem Treffen vor fast 50 Staats- und Regierungschefs auf Schloss Mimi in Bulboaca.

Verteidigung gegen Russland: Ukraine strebt „Patriot-Koalition“ an

In einer Videobotschaft am 5. Juni bekräftigte Selenskyj dann noch einmal sein Ziel, eine „Patriot-Koalition“ zu schaffen, um mit Hilfe mehrerer Staaten einer Vielzahl dieser US-Flugabwehrsysteme zu erhalten. So könnten Leben und Freiheit in der Ukraine effektiv gegen die Angriffe aus Russland geschützt werden. In einem Interview mit dem Wall Street Journal hatte Selenskyj zuletzt 50 dieser Systeme gefordert. Bisher gibt es dem US-Fernsehsender CNN zufolge erst zwei Patriot-Systeme in dem Land. Sie waren erfolgreich gegen die massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffe eingesetzt worden.

„Das ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel“, sagte nun Oberst Jurij Ihnat, der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe laut der ukrainischen Online-Zeitung Ukrajinska Prawda. „Aber wir werden es auf jeden Fall anstreben.“ Die Patriot-Flugabwehrsysteme sollen demnach langfristig die alten sowjetischen Waffen ersetzen. „Wir werden unsere Luftverteidigung schrittweise verstärken.“

Patriot bekämpft Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper

Das Patriot-System („Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target“) zählt zu den modernsten Flugabwehrsystemen der Welt. Feindliche Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper werden damit bekämpft. Auf eine Entfernung von etwa 100 Kilometern und bis in Höhen von 30 Kilometern können die Abwehrraketen in einer gedachten Glocke um die Stellung Ziele treffen - abhängig vom eingesetzten Lenkflugkörper. Die mobile Startstation erinnert an große Lastwagen und enthält bis zu vier Startbehälter. Nach US-Militärangaben können damit insgesamt je nach Konfiguration bis zu 16 Abwehrraketen geladen werden.

Mit einem Radar stuft das Patriot-System zunächst Flugobjekte am Himmel in die Kategorien Freund und Feind ein. Im Bedrohungsfall feuern Soldaten im Leitstand die Lenkflugkörper ab, um die Objekte der Angreifer unschädlich zu machen. Überwacht werden können gleichzeitig bis zu 50 mögliche Ziele, aktiv bekämpft bis zu fünf. (cs/dpa)