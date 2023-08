„Er wird sterben“: Selenskyj kündigt Putins Tod an

Ukraine-News

Von Michelle Brey schließen

Russlands Krieg gegen die Ukraine ist noch nicht beendet. Selenskyj scheint sich indes sicher, dass Putin nicht mehr lange leben wird.

Frankfurt – Russlands Krieg gegen die Ukraine setzt sich fort. Wenngleich die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin weiter kämpfen, hält der ukrainische Präsident eine Einnahme des gesamten Landes für unmöglich. Die Entwicklung auf dem Schlachtfeld zeige, dass es Russland nicht mehr möglich sei, die Ukraine vollständig zu besetzen und zu zerstören. Das sagte Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit dem brasilianischen Nachrichtensender Globo News, auf das sich Kyiv Post bezieht. Klare Worte fand er während dem Ukraine-Krieg zudem mit Blick auf Putin.

Ukraine-News: „Ihm bleiben nicht einmal zehn Jahre“ - Selenskyj spricht über Putins Tod

„Er wird sterben - das ist völlig klar“, sagte Selenskyj, der sich mit dieser Aussage auf den Kreml-Chef bezog. Auf die Frage, ob der Ukraine dasselbe Schicksal widerfahren könnte wie Syrien, antwortete er: „Putin wird so viele Jahre nicht mehr leben.“ 2011 begann der Krieg in Syrien. Vier Jahre später griff Russland an der Seite der syrischen Machthabers Baschar al-Assad in das Kriegsgeschehen ein.

„In dem Tempo, mit dem er mit uns kämpft, hat er in Syrien nicht gekämpft“, so der ukrainische Präsident. „Er wird keine weiteren 30 Jahre leben. Ihm bleiben nicht einmal zehn Jahre“, fügte er an. Und: „Er ist nicht mehr der, der er einmal war.“

Ukraine-News: Putins Tod - schon seit Kriegsbeginn ein Thema

Es ist nicht das erste Mal, dass Selenskyj sich zum Putins Tod äußerte. In einem im Februar 2023 veröffentlichten Dokumentarfilm des Journalisten Dmytro Komarow sprach er ebenfalls über den russischen Präsidenten. Er glaube, dass Putin von seinem eigenen inneren Kreis enger Verbündeter getötet werden würde, sagte er damals.

+ Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in einem Interview über Kreml-Chef Wladimir Putin. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Putins Gesundheit spielt dabei schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs eine Rolle. So nannte beispielsweise ein ukrainischer Geheimdienstchef angebliche Details zur Krebserkrankung des Kreml-Chefs. Auch ein Ex-Analyst der CIA hatte 2022 erklärt, Putin sei „sehr krank“. Unabhängig bestätigt werden, konnte das zunächst nicht. (mbr)

Rubriklistenbild: © Kay Nietfeld/dpa