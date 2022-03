„Peinlicher Rückschlag“ für Wladimir Putin – Berater sind offenbar „nervös“

Von: Samira Müller

Ukraine-Krieg: Ein CNN-Reporter spricht von einem „peinlichen Rückschlag“ für Wladimir Putin. © Mikhail Klimentyev/AP/dpa

Ein CNN-Report schlüsselt auf, warum Russland ein wichtiges Kriegsschiff im Ukraine-Krieg verloren hat. Er spricht von einem „peinlichen Rückschlag“ für Putin.

Moskau – Nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, kämpft das Land mit einigen Rückschlägen. Der CNN-Reporter Ivan Watson hat am Donnerstag (24.03.2022) erklärt, wie Russland ein wichtiges Kriegsschiff verloren hat. Dabei spricht er von einem Debakel für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

„Es muss sicherlich ein peinlicher Rückschlag sein“, sagte Watson. Der Hafen ist von russischen Streitkräften besetzt. Zudem gebe es eine Menge Social-Media-Videos über den Vorfall. Die würden das „schreckliche Feuer zeigen, das im Hafen brennt“ und, wie das große russische Kriegsschiff untergeht.

Ukraine-Krieg: Verlorenes Kriegsschiff ist „peinlicher Rückschlag“ für Wladimir Putin

Das russische Staatsfernsehen habe möglicherweise versehentlich den Ukrainern geholfen, das Schiff abschießen zu können, fügte er hinzu. „Erst vor ein paar Tagen hatten das russische Staatsfernsehen und mehrere Kanäle verschiedene Reporter an Bord dieses russischen Kriegsschiffs namens Orsk, das eine Art Seefrachtschiff ist“, erklärte er. Vielleicht habe das die Ukrainer auf das Kriegsschiff aufmerksam gemacht.

Der Ukraine-Krieg hat sich für Russland zu einem Debakel entwickelt. Berater von Wladimir Putin seien deshalb „nervös“, weil sie in der Ukraine auf stärkeren Widerstand gestoßen sind, als erwartet, wie ein Experte im Gespräch mit der US-Zeitung „New York Times“ erklärte. „Es sieht so aus, als ob alle nervös sind“, sagte Andreij Soldatow, Buchautor und Experte für Russlands Militär und Sicherheitsdienste.

Russlands militärische Misserfolge im Krieg mit der Ukraine hätten begonnen, Risse in der russischen Führung aufzudecken, wie Soldatow erklärte. Bei seinem Angriff auf die Ukraine habe Putin mit einem schnelleren Sieg gerechnet, wie die amerikanische Nachrichtenwebseite Business Insider berichtete.

Russland verliert Kriegsschiff im Ukraine-Krieg: CNN-Reporter spricht von „peinlichen Rückschlag“ für Putin

„Wir können definitiv sagen, dass nichts nach Plan läuft“, sagte Pawel Luzin, ein russischer Militäranalyst, der „New York Times“. „Es ist Jahrzehnte her, dass die sowjetischen und russischen Armeen in so kurzer Zeit so große Verluste erlitten haben.“ Putin habe Berichten zufolge bereits begonnen, seinen inneren Kreis zu säubern. Zu den entlassenen Beamten sollen laut Soldatow auch der oberste russische Geheimdienstmitarbeiter, der für die Rekrutierung von Spionen und Ablenkungsoperationen in der Ukraine zuständig ist, sowie sein Stellvertreter gehören.

Aus Putins Umfeld sollen sich einige gegen den Krieg ausgesprochen haben, wie die „New York Times“ berichtete. Darunter ein ehemaliger Beamter des Föderalen Sicherheitsdienstes, der sagte, Russland habe die Ukraine „unterschätzt“. Außerdem habe eine Gruppe russischer Militäroffiziere erklärt, dass ein Einmarsch in die Ukraine „sinnlos und extrem gefährlich“ sei und die Zukunft Russlands bedrohe.

Die russischen Luftkräfte seien seit dem Beginn des Kriegs zunehmend risikoscheu geworden. Sie würden sogar den ukrainischen Luftraum umgehen, um einem Abschuss durch die ukrainischen Flugabwehrwaffen zu entgehen. Mindestens 13 hochrangige russische Generale und Kommandeure seien seit dem 19. März bei den Kämpfen in der Ukraine getötet worden, wie Business Insider berichtete. (smü)