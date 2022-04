Putins Freund festgenommen: Das ist Wiktor Medwedtschuk

Von: Marvin Ziegele

Wiktor Medwedtschuk in einem Gerichtssaal in der Ukraine, kurz vor dem Beginn des Kriegs. © imago-images

Er ist Freund und treuer Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nun schlägt die Ukraine einen Austausch vor.

Moskau – In diesen Tagen taucht der Name im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt* immer wieder auf. Wiktor Medwedtschuk. Erst am Mittwoch (13.04.2022) reagierte der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew erbost auf seine Festnahme in der Ukraine und bezeichnete die Regierung in Kiew als „vereinzelte Missgeburten, die sich selbst als ‚ukrainische Regierung‘ bezeichnen“. Sie wollen ein Geständnis aus Medwedtschuk „herausprügeln“ und ihn dann „gegen Gefangene austauschen“.

Doch wer ist der Mann, der in der Ukraine in Gefangenschaft geraten ist? In erster Linie ist der 67 Jahre alte Medwedtschuk Politiker. Mehr als zwei Jahrzehnte lang war er ein treuer Verbündeter Putins und führte jahrelang eine prorussische politische Partei in der Ukraine an – auch nach der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass.

Wiktor Medwedtschuk : Wladimir Putin als Patenonkel

Aber für Russlands Präsidenten Wladimir Putin* ist Medwedtschuk mehr als das, analysiert die britische Tageszeitung Guardian. Demnach sollen Medwedtschuk und Putin zusammen gemeinsam in den Urlaub gefahren sein. Ferner ist Putin der Patenonkel von Medwedtschuks Tochter Daria.

Kurz vor dem Krieg in der Ukraine behaupteten US-Geheimdienste, dass Medwedtschuk für eine neue, prorussische Regierung in der Ukraine ausgewählt worden sei. Daraufhin beschlagnahmte die Ukraine Medwedtschuks persönliches Vermögen sowie das seiner Familie und stellte ihn unter Hausarrest. Der Vorwurf: Hochverrat. Putin bezeichnete das als „absolute Säuberung des politischen Feldes“.

Wiktor Medwedtschuk in ukrainischer Haft

Nachdem der Krieg in der Ukraine* begonnen hatte, gelang es Medwedtschuk, aus seinem Hausarrest zu entkommen. Doch lange währte seine Flucht nicht, bereits kurz darauf befand er sich wieder in ukrainischer Haft. Wie genau die Operation zur Gefangennahme von Medwedtschuk verlief, ist unbekannt. Nun schlägt die Regierung in Kiew* einen Austausch von Gefangenen vor.

„Ich schlage Russland* vor, diesen Mann gegen unsere Jungen und Mädchen auszutauschen, die jetzt in russischer Gefangenschaft sind“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* in einer Videoansprache auf Telegram.

Russland streitet Verbindungen zu Medwedtschuk ab

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow deutete zunächst an, dass es sich bei den Fotos von Medwedtschuk um Fälschungen handeln könnte, und behauptete dann, Medwedtschuk habe „nie irgendwelche Beziehungen zu Russland hinter den Kulissen gehabt“. Wenn dies der Fall wäre, so Peskow, hätte er die Ukraine bereits vor Beginn des Krieges verlassen. (marv) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.