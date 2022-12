Russland erleidet „kolossale“ militärische Verluste im Ukraine-Krieg

Verluste für Russland: Mehr tote russische Soldaten durch Kälte als durch die Ukraine

Von: Helena Gries, Sandra Kathe, Caspar Felix Hoffmann, Karolin Schäfer, Tim Vincent Dicke, Nadja Austel

Teilen

Die Ukraine fügt Russland schwere Verluste zu. Hinzu kommt der Winter, der russischen Truppen zu schaffen macht. Der News-Ticker.

Bachmut: Die Stadt in der Region Donezk ist schwer umkämpft.

Die Stadt in der Region Donezk ist schwer umkämpft. Truppenbewegung: Angesichts ukrainischer Offensive verlagert Russland seine Truppen.

Angesichts ukrainischer Offensive verlagert Russland seine Truppen. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 3. Dezember, 6.50 Uhr: Der Winter in der Ukraine setzt vor allem russischen Soldaten in den durchnässten Stellungen massiv zu. Das berichtet deas RND. Viele seien schon in den Schützengräben erfroren­. Ein Experte hält es für möglich, dass die Kälte in den nächsten Wochen mehr russische Soldaten tötet als die Kugeln der Ukraine. Auch der britische Geheimdienst sieht „ganz besondere Herausforderungen“, die durchschnittliche Höchsttemperatur werde bis Februar bei durchschnittlich null Grad liegen.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Viele Tote bei Kämpfen um Bachmut

+++ 21.50 Uhr: Seit mehreren Wochen ist kaum eine ukrainische Stadt so umkämpft wie Bachmut in der Region Donezk – das zeigt sich auch an den täglich steigenden Zahlen gefallener Soldaten. Wie der ukrainische Generalstab berichtet, seien zwischen Mittwoch (30. November) und Donnerstag (1. Dezember) allein aufgrund der Kämpfe um Bachmut etwa 70 Leichen russischer Soldaten in die Stadt Horliwka nördlich von Donezk gebracht worden.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 19.50 Uhr: Im Laufe des Freitags hat die ukrainische Luftwaffe insgesamt acht Angriffe auf russische Truppenstützpunkte, Waffen- und Munitionslager durchgeführt, dazu zwei Anlagen zur Flugabwehr und den Stützpunkt einer militärischen Teileinheit angegriffen. Die ukrainische Artillerie traf unter anderem zwei Munitionsdepots sowie insgesamt neun Truppenstützpunkte und Militärlager. Das meldete der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht auf Facebook. Zudem seien in einem Truppenstützpunkt bei Kamjanske in der umkämpften Region Saporischschja bei einem Brand am Donnerstag (1. Dezember) rund hundert russische Soldaten verletzt worden.

Die Kälte scheint russische Soldaten mehr zuzusetzen als ukrainischer Beschuss. © Roman Chop/dpa

Russland erleidet „kolossale“ militärische Verluste im Ukraine-Krieg

+++ 15.20 Uhr: Das ukrainische Militär hat in der Stadt Polohy in der Oblast Saporischschja ein russisches System zur elektronischen Kampfführung zerstört. Dies teilte der Pressedienst der ukrainischen Spezialkräfte auf Telegram mit. Das System habe demnach unter anderem die mobile Kommunikation in der Stadt gestört. Diese Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

+++ 12.55 Uhr: Russlands Versuche, die umkämpfte Stadt Bachmut in der Ostukraine einzunehmen, haben nach Angaben eines hochrangigen ukrainischen Verteidigungsbeamten zu „kolossalen“ Verlusten für die Armee von Präsident Wladimir Putin geführt.

Jurij Sak, ein Berater des ukrainischen Verteidigungsministers, erklärte gegenüber dem US-Fernsehsender CNBC, die Stadt Bachmut in der Region Donezk sei „zweifellos einer der wichtigsten Brennpunkte im Moment“ im laufenden Krieg.

Schwere Verluste für Russland: Schon mehr als 90.000 gefallene Soldaten

+++ 11.35 Uhr: Das russische Militär hat am Donnerstag (1. Dezember) weitere 650 Soldaten verloren. Das meldete das ukrainische Verteidigungsministerium am Freitag (2. Dezember).

Soldaten: 90.090 (+650 zum Vortag)

90.090 (+650 zum Vortag) Flugzeuge: 280

280 Hubschrauber: 262 (+1)

262 (+1) Panzer: 2916 (+1)

2916 (+1) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5883 (+6)

5883 (+6) Artilleriesysteme: 1905 (+1)

1905 (+1) Luftabwehrsysteme: 210

210 Mehrfachraketenwerfer: 395

395 Autos und andere Fahrzeuge: 4464 (+23)

4464 (+23) Schiffe: 16

16 Unbemannte Kampfdrohnen: 1564 (+2)

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Schwere Verluste für Russland: Russland kämpft mit logistischen Problemen

+++ 10.45 Uhr: Russlands Mangel an Munition und logistische Probleme schränken Moskaus Möglichkeiten ein, groß angelegte offensive Bodenoperationen in der Ukraine wieder aufzunehmen. Dies teilte das britische Verteidigungsministerium in seinem am Freitag auf Twitter veröffentlichten neuen Geheimdienst-Update mit, berichtet Ukrinform.

Dem Update zufolge hat der Rückzug Russlands vom Westufer des Flusses Dnipro im vergangenen Monat den ukrainischen Streitkräften die Möglichkeit gegeben, zusätzliche russische Logistikknoten und Kommunikationslinien zu treffen.

Schwere Verluste für Russland: Weiterer Drohnenabschuss vermeldet

+++ 8.45 Uhr: Wie der ukrainische Generalstab verichtet, hat das ukrainische Militär russische Vorstöße in der Nähe von 14 Siedlungen in den Regionen Donezk und Luhansk abgewehrt.

Demnach schossen im Laufe des vergangenen Tages ukrainische Soldaten eine Drohne vom Typ Orlan-10 ab und trafen außerdem vier russische Kontrollpunkte sowie ein Gebiet, in dem Personal und Waffen konzentriert waren.

Schwere Verluste für Russland: Russische Truppen wegen ukrainischer Offensive verlegt

Update vom Freitag, 2. Dezember, 6.20 Uhr: Russische Militärbewegungen in der Oblast Saporischschja deuten darauf hin, dass das Land kritische Gebiete angesichts der zunehmenden ukrainischen Angriffe nicht verteidigen kann. Das meldet das ISW, the Institute for the Study of War.

Demnach zieht Russland möglicherweise Truppen aus Stellungen ab, die näher an der Frontlinie in der Oblast Saporischschja liegen, um die Auswirkungen der ukrainischen Angriffe zu verringern.

News zum Ukraine-Krieg: Verluste von Russland - Drohnenvideos zeigen Offensive der Ukraine

+++ 22.00 Uhr: Russische Truppen erleiden rund um Bachmut in der östlichen Region Donezk schwere Verluste, wie CNN berichtet. Videos ukrainischer Militärdrohnen würden Angriffe auf russische Stellungen und Leichen russischer Soldaten zeigen. Nach ukrainischen Angaben werden für die Offensive 155-mm-Howitzer und Mörser eingesetzt. Seit Monaten gibt es zwischen ukrainischen und russischen Truppen schwere Gefechte in der Region. Wie CNN berichtete, hätten sich die russischen Soldaten zwar neu mobilisiert, allerdings seien weniger erfahrene Einheiten an die Front geschickt worden.

Verluste für Russland: Russische Soldaten ziehen sich aus Saporischschja zurück

+++ 19.38 Uhr: Russische Soldaten ziehen aus mehreren Regionen im besetzten Teil der Region Saporischschja ab. Dem ukrainischen Generalstab zufolge verlassen die Soldaten die Siedlungen Mykhailivka und Inzhenerne sowie die Stadt Polohy. „Nach vorliegenden Informationen ziehen russische Besatzungstruppen einige Einheiten ab und bereiten die Evakuierung vor“, teilte der Generalstab bei Facebook mit. Zudem seien mehr als 15 militärische Ausrüstungen verschiedener Typen und ein Munitionslager zerstört worden.

+++ 16.25 Uhr: Russland muss weiter Verluste im Ukraine-Krieg erleiden. So konnte Kiew einen Panzer und fünf gepanzerte Kampffahrzeuge zerstören.

Russland hat trotz Verlusten noch Reserven

+++ 13.40 Uhr: Russland verfügt trotz aller Verluste im Ukraine-Krieg offenbar über zahlreiche Reserven im Norden der besetzten Krim, um seine kämpfenden Truppen zu verstärken. „Die Stadt Dzhankoy und die umliegenden Gebiete haben sich zum größten Militärstützpunkt auf der Krim entwickelt, von wo aus die russischen Besatzungstruppen, Waffen und militärische Ausrüstung der russischen Streitkräfte verlegt werden“, sagte der ukrainische Brigadegeneral Oleksii Hromov während eines Briefings am Donnerstag.

News zum Ukraine-Krieg: Verluste von Russland häufen sich

+++ 11.30 Uhr: Die Verluste, die Russland im Ukraine-Krieg einstecken muss, werden von Woche zu Woche gravierender. So sind allein in den beiden vergangenen Wochen mehr als 6.000 russische Soldaten im Kampf gefallen. Die Zahl der seit Invasionsbeginn am 24. Februar getöteten Soldaten beträgt nach ukrainischen Schätzungen inzwischen mehr als 89.000 (s. Update v. 8.45 Uhr). Zudem hat die russische Armee in diesem Zeitraum auch erhebliche Artillerie- und Fahrzeugverluste erlitten. Vom 16. bis 30. November hat Russland demnach 43 Panzer, 75 gepanzerte Kampffahrzeuge und 69 Autos und andere Fahrzeuge verloren.

News zum Ukraine-Krieg: Funktechniker retten Hunderttausende Menschenleben

+++ 10.35 Uhr: In den neun Monaten des Ukraine-Krieges haben die Funktechniker der Luftwaffe der Ukraine mehr als 240.000 feindliche Ziele entdeckt und nach eigenen Angaben damit Hunderttausende von Menschenleben gerettet.

„In den neun Monaten des groß angelegten Krieges haben die Funktechnikkräfte der Luftwaffe mehr als 240.000 feindliche Luftziele aufgespürt. Etwa 80 Prozent von ihnen wurden mit unserer Feuerkraft zerstört. Das sind Hunderttausende von geretteten Menschenleben, das ist erhaltene Infrastruktur. Und das ist ein Indikator für die hohe Leistungsfähigkeit unserer Soldaten“, schrieb der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valeriy Zaluzhny, auf Telegram. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Wagner-Gruppe rekrutiert Gefängnisinsassen

+++ 19.05 Uhr: Russlands Wagner-Gruppe befreit derzeit in der Zentralafrikanischen Republik inhaftierte Männer, die unter anderem wegen Mord und Vergewaltigung in Haft sind, um diese als Söldner im Ukraine-Krieg einzusetzen. Dies geht aus einem Bericht von The Daily Beast hervor. Schon zuvor hatte die Wagner-Gruppe Gefangene zur Bekämpfung der ukrainischen Armee eingesetzt.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, besuchte in der Vergangenheit mehrfach russische Gefängnisse, um Schwerverbrecher für den Krieg zu rekrutieren. Dem Russen wird seitdem vorgeworfen, ohne Rechtsgrundlage Männer in Straflagern für den Kampf in der Ukraine anzuwerben – wegen Personalmangels an der Front.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine tötet 480 Soldaten und schießt Kampfjets ab

Erstmeldung vom Dienstag, 29. November: Kiew – Nach wie vor kann das russische Militär im Ukraine-Krieg keine größeren Gebietsgewinne vermelden. Im Gegenteil: Der Verlust der strategisch wichtigen Hafenstadt Cherson wiegt nach wie vor schwer. Tag für Tag sterben immer mehr Soldaten im Dienste Russlands.

Nun hat das ukrainische Verteidigungsministerium die aktuellen Zahlen zu den Verlusten der russischen Armee bekannt gegeben. Die Daten zeigen, dass weiterhin jeden Tag Hunderte Soldaten ihr Leben bei den Kampfhandlungen lassen. Nach Angaben des Ministeriums in Kiew starben innerhalb von 24 Stunden 480 russische Kämpfer. Zudem seien unter anderem drei Panzer, zwei Artilleriesysteme und zwei Kampfjets zerstört worden.

News zum Ukraine-Krieg: So hoch sind Russlands Verluste

Derweil ist Russland nach britischer Einschätzung von seinem militärisch-taktischen Grundkonzept abgerückt – Grund sind die schweren Niederlagen der Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin. In den vergangenen drei Monaten seien die russischen Kräfte in der Ukraine größtenteils nicht mehr als taktische Bataillonsgruppen (BTG) aufgetreten, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

News zum Ukraine-Krieg: Russland kämpft mit großen Problemen

Die hochintensiven Kämpfe auf weiter Fläche hätten mehrere Fehler des Konzepts offengelegt. „Die relativ geringe Zuteilung von Infanterie an die BTG hat sich oft als unzureichend erwiesen.“ Zudem habe es die dezentrale Verteilung von Artillerie Russland nicht ermöglicht, seinen Mengenvorteil bei dieser wichtigen Waffe auszuschöpfen. Nur wenige Kommandeure hätten die Erlaubnis, das Modell flexibel zu nutzen, hieß es in London.

Das BTG-Konzept ist ein zentraler Pfeiler der russischen Militärdoktrin der vergangenen Jahre. Dabei wird jeder taktische Verband sowohl mit Infanterie als auch mit Flugabwehr, Artillerie sowie Logistik- und Aufklärungseinheiten ausgestattet. (mit Agenturen)