Ukraine-Krieg: Russland bombardiert Kommandozentrale der ukrainischen Luftwaffe – „erheblicher Schaden“

Von: Christian Stör, Alina Schröder

Schlechte Nachrichten für Wladimir Putin im Ukraine-Krieg: Russlands Armee soll sich an manchen Stellen bereits auf dem Rückzug befinden. Der News-Ticker.

Im Ukraine-Krieg* scheint die Armee Russlands* sich im Kampf um Kiew* stellenweise zurückzuziehen.

Den Truppen von Russlands Präsident Wladimir Putin* gelingt es offenbar nicht, die Nachschubrouten an die Front in der Ukraine* zu sichern.

Die Moral der russischen Armee im Ukraine-Konflikt* soll sich auf einem Tiefpunkt befinden.

Update vom Samstag, 26.03.2022, 05.00 Uhr: Russland hat am späten Freitagabend offenbar Luftangriffe auf die Kommandozentrale der ukrainischen Luftwaffe in der Stadt Winnyzja (Westukraine) gestartet. Mehrere Raketen seien eingeschlagen, berichtet die Luftwaffenführung. Ein „erheblicher Schaden“ sei dabei entstanden. Fotoaufnahmen bestätigen das. Über die Zahl der Opfer ist nichts bekannt. Die Bergungsarbeiten laufen derzeit. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Derweil werden Berichte bekannt, wonach die Ukraine wohl zahlreiche Spione in das russische Militär einschleusen konnte.

Ein Pilot der russischen Luftwaffe. Die Aufnahme stammt aus dem Februar. (Symbolfoto) © Russian Defence Ministry/Imago Images

+++ 22.48 Uhr: US-Angaben zufolge hat die ukrainische Armee eine Offensive zur Rückeroberung der Stadt Cherson gestartet. „Die Ukrainer versuchen, Cherson zurückzugewinnen, und wir würden sagen, dass Cherson derzeit wieder umkämpftes Territorium ist“, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums zu Journalisten in Washington. „Wir können nicht genau bestätigen, wer die Kontrolle über Cherson hat, aber die Stadt scheint nicht so eindeutig unter russischer Kontrolle zu sein wie zuvor“, hieß es weiter. Die nahe der von Russland annektierten Halbinsel Krim gelegene Hafenstadt war die erste Großstadt der Ukraine, die von der russischen Armee eingenommen wurde.

Ukraine News: Russland verliert offenbar Hafenstadt Cherson

+++ 21.06 Uhr: Russland hat wohl die vollständige Kontrolle über die ukrainische Hafenstadt Cherson verloren. Das berichtet die New York Times und beruft sich auf einen Vertreter des US-Pentagons. Cherson war die erste größere Stadt, die von den Truppen des russischen Präsidenten Putin eingenommen wurde. Jedoch äußerten ukrainische Offizielle sowie Einwohner Zweifel an dem Pentagon-Bericht. Demnach sei die Stadt weiterhin in russischer Hand, während die ukrainische Armee in der Region kämpfe.

+++ 18.23 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Armee wurde ein russischer Generalleutnant bei Kämpfen in der Region Cherson im Süden der Ukraine getötet. Das russische Verteidigungsministerium habe sich dazu bislang nicht geäußert. Das berichtet der US-Sender CNN. Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wurden bisher vermutlich sechs russische Generäle sowie ein stellvertretender Kommandeur der Schwarzmeerflotte getötet. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 15.45 Uhr: Die Angaben der russischen Verluste im Ukraine-Krieg fallen erwartungsgemäß höchst unterschiedlich aus. Während die ukrainische Militärführung von 16.100 getöteten russischen Soldaten spricht (s. Update v. 12.45 Uhr) sehen die aktualisierten Zahlen aus Russland ein wenig anders aus. Nach Angaben des russischen Generalstabs sind in der Ukraine 1351 russische Soldaten getötet worden. Bei der „Spezialoperation“ seien zudem 3825 Soldaten verletzt worden, teilte das Militär der Agentur Interfax zufolge in Moskau mit. Es waren die ersten offiziellen Zahlen seit Anfang März, als die Zahl mit 498 getöteten Soldaten angegeben worden war. All diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Fachleute gehen von Tausenden toten russischen Soldaten aus.

+++ 14.25 Uhr: Die russische Armee kämpft in der fünften Woche des Ukraine-Kriegs zunehmend mit Schwierigkeiten. Die Zahl der Verluste erscheint eklatant hoch (s. Update v. 12.30 Uhr). Zudem klagt Russland nach US-Angaben anscheinend über massive Probleme mit seinen präzisionsgelenkten Raketen. Die Hightech-Waffen fallen demnach in bis zu 60 Prozent der Fälle aus, wie US-Regierungsvertreter mit Verweis auf Geheimdienstinformationen der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Ukraine News: Russland leidet unter hohen Verlusten

+++ 12.30 Uhr: Die ukrainische Militärführung hat ihre Zahlen zu den russischen Verlusten aktualisiert. Demnach sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs 16.100 russische Soldaten getötet worden. Bei der Militärausrüstung hat Russland nach ukrainischen Angaben bisher folgende Verluste erlitten: 561 Panzer, 1625 gepanzerte Fahrzeuge, 1089 Autos, 291 Artilleriegeschütze, 90 Mehrfachraketenwerfer, 49 Boden-Luft-Raketen mindestens 115 Jets, 125 Hubschrauber, 5 Boote, 72 Treibstofftanks und 53 Drohnen.

Der britische Geheimdienst spricht ebenfalls von massiven Verlusten. „Die russischen Streitkräfte haben während ihrer Invasion in die Ukraine mit ziemlicher Sicherheit Tausende Opfer erlitten“, hieß es in einem Lagebericht. Um die „beträchtlichen Verluste“ auszugleichen, versuche Russland nun vermehrt, Reservisten, Wehrpflichtige und Söldner privater und ausländischer Militärunternehmen einzusetzen.

Ukraine News: Warum Russland im Ukraine-Krieg so viele Panzer einbüßt

+++ 11.15 Uhr: Die Verluste der russischen Armee im Ukraine-Krieg sind überraschend hoch. Nach Einschätzung des Nachrichtenportals Business Insider sind etwa zehn Prozent der russischen Militärausrüstung bisher zerstört worden. Woran aber liegt das? Zweifellos sind hier an erster Stelle die Nachschub- und Versorgungsprobleme zu nennen, mit denen die russische Armee seit Beginn des Feldzugs zu kämpfen hat (s. Erstmeldung). Gerade auch die Panzer scheinen zum großen Teil schlecht gewartet zu sein. Ohne Infanterie- oder Luftunterstützung sind sie den Angriffen der Ukrainer mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert.

Hier nun spielen außer den modernen Panzerabwehrraketen vor allem auch Drohnen eine entscheidende Rolle. Türkische Drohnen wie zum Beispiel die Bayraktar TB2 können entweder direkt Panzer angreifen oder als Aufklärer für die Artillerie eingesetzt werden. „Wir sehen tatsächlich, dass das ukrainische Militär Drohnen [...] mit erheblicher Wirkung gegen russische Panzerfahrzeuge einsetzt“, erklärt der US-Militärexperte Paul Scharre gegenüber Business Insider. „Drohnen können in umkämpften Lufträumen sehr effektiv sein, zum Teil, weil sie tiefer fliegen können, und zum Teil, weil man dabei keinen Piloten riskiert.“

Ukraine News: Russische Kriegsschiffe wohl zerstört

Update vom Freitag, 25.03.2022, 09.00 Uhr: Die Verluste auf russischer Seite werden im Ukraine-Krieg zusehends größer. So teilte nun der ukrainische Generalstab mit, bei einem Angriff auf den von russischen Einheiten eingenommenen Hafen der Stadt Berdjansk das Landungsschiff „Saratow“ zerstört zu haben. Zwei weitere derartige Schiffe, „Caesar Kunikow“ und „Novotscherkassk“, seien beschädigt worden. Gestern hatte die ukrainische Marine mitgeteilt, sie habe den Truppentransporter „Orsk“ zerstört. Die Angaben konnten allerdings nicht unabhängig übergeprüft werden.

Auch an Land gingen die heftigen Kämpfe weiter. Am Morgen geteilte Aufnahmen vom Hafen zeigten ein großes brennendes russisches Kriegsschiff. Andere Schiffe entfernten sich von dem Inferno. Weitere russische Verluste würden noch „geklärt“, hieß es.

Ukraine News: Russische Truppen ziehen sich unter hohen Verlusten zurück

Erstmeldung vom Freitag, 25.03.2022, 06.45 Uhr: Im Nordosten der Ukraine sollen sich nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte russische Truppen nach hohen Verlusten teils zurückgezogen haben. Das teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht in der Nacht zu Freitag (25.03.2022) mit. Demnach beobachte man den Rückzug bestimmter russischer Einheiten hinter die russische Grenze nach dem Verlust von mehr als der Hälfte des Personals.

Ukrainischen Angaben zufolge wurden in der Nacht zu Freitag zudem ukrainische Streitkräfte in der Region Dnipropetrowsk angegriffen. Russland habe zwei Raketenangriffe auf eine Militäreinheit am Rande der Stadt Dnipro ausgeführt, teilte eine lokale Behörde der Region auf Facebook mit. Die Gebäude der Einheit seien dabei „erheblich“ beschädigt worden und zwei Brände ausgebrochen. Weitere Details, etwa zu Opfern, gab es zunächst nicht. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

(as/cs)