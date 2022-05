EU-Beratungen mit ukrainischem Außenminister Kuleba am Montag

Von: Tobias Utz

In Brüssel finden Beratungen der EU zum Ukraine-Krieg statt. Vor Ort wird auch Außenminister Kuleba erwartet.

Brüssel – Die Außenministerinnen und Außenminister der Europäischen Union beraten am Montag (16. Mai) mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in Brüssel über den Ukraine-Krieg. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist zu den Beratungen.

Unter anderem wird erwartet, dass die EU weitere 500 Millionen Euro als Militärhilfe für die Ukraine billigt. Das hatte Josep Borrell, Außenbeauftragter der Europäischen Union, bereits am Freitag am Rande des G7-Treffens ins Schleswig-Holstein vorgeschlagen.

Ukraine-News: Kuleba traf Blinken in Berlin

Kuleba traf sich am Wochenende bereits mit US-Außenminister Anthony Blinken in Berlin, um über neue Hilfen für die Ukraine zu sprechen. Auf Twitter gab Kuleba am Sonntag (15. Mai) bekannt, dass man die Zusammenarbeit bei Lebensmittelexporten intensivieren werde. „Wir haben vereinbart, eng zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die ukrainischen Lebensmittelexporte die Verbraucher in Afrika und Asien erreichen“, so Kuleba.

Dmytro Kuleba, ukrainischer Außenminister, am Rande der G7-Beratungen in Schleswig-Holstein. © Chris Emil Janssen/Imago Images

Vor seinem Treffen mit Blinken sorgte Kuleba außerdem bei Bild TV für Aufregung. Der ukrainische Außenminister sagte dem Sender, dass die Menschen in Deutschland die Folgen der Sanktionen gegen Russland in Kauf nehmen müssten. „Manchmal ist es günstiger, einem anderen zu helfen und eine kurze Zeit der Entbehrung auszuhalten, anstatt zuhause zu sitzen, Fernsehen zu gucken und nichts zu machen, einfach zuzulassen, dass das Problem letztendlich an die eigene Tür klopft“, sagte Kuleba.

Ukraine-News – Außenminister Kuleba: „Gebt uns alles, was wir brauchen“

Er erklärte zudem, dass die Ukraine dafür einen fairen Deal vorgeschlagen habe: „Gebt uns alles, was wir brauchen, und wir werden Russland einhegen und in der Ukraine besiegen, damit sie niemals bei euch an die Tür klopfen.“

Der ukrainische Außenminister bekräftigte zudem, dass sein Land nicht zu Vereinbarungen mit Russland bereit sei, bei welchen ukrainisches Territorium in russischer Hand bleibe. „Es gibt nichts Schlechtes an einem Waffenstillstand, wenn er der erste Schritt hin zu einer Lösung wäre, wo das ukrainische Staatsgebiet befreit wird“, so Kuleba. Damit spielte Kuleba möglicherweise auf die Pläne des Kreml an, einen neuen Staat namens „Südrussland“ zu gründen, an. (tu)