Ukraine-Krieg: Embargo auf russisches Öl kommt – Ungarn und Slowakei bekommen mehr Zeit

Von: Helena Gries, Teresa Toth, Max Schäfer, Nail Akkoyun, Andreas Schmid, Marvin Ziegele, Andreas Apetz, Lucas Maier

+++ 15.45 Uhr: Im Rahmen des geplanten EU-Ölembargos gegen Russland sollen Ungarn und die Slowakei mehr Zeit zur Umsetzung bekommen. Die EU-Kommission wolle es den besonders von russischem Öl abhängigen Staaten erlauben, die Importe bis Ende 2023 fortzusetzen, sagte ein EU-Beamter am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. In den anderen Mitgliedstaaten sollen die Einfuhren demnach bereits innerhalb von sechs bis acht Monaten gestoppt werden.

Das Ölembargo ist Hauptbestandteil des sechsten Sanktionspakets gegen Russland, das die EU-Kommission am Dienstag bei ihrer wöchentlichen Sitzung in Straßburg auf den Weg bringen will. Am Mittwoch sollen sich erstmals Vertreter der Mitgliedstaaten mit den neuen Strafmaßnahmen befassen. Für die Annahme ist ein einstimmiger Beschluss der 27 EU-Staaten erforderlich.

Embargo im Ukraine-Krieg: Habeck kündigt Mittragen der Sanktionen an

Ungarn und die Slowakei beziehen das russische Öl über den Südstrang der Druschba-Pipeline, der auch Tschechien versorgt. Ungarn importiert nach Regierungsangaben rund 65 Prozent seines Öls aus Russland – das ist mehr als doppelt so viel wie der EU-Schnitt von zuletzt 26 Prozent. Mit einem Veto hatte Ungarn gegen ein Ölembargo gedroht, wenn es die eigene Versorgungssicherheit einschränke. Der slowakische Wirtschaftsminister Richard Sulik wollte sich nach Angaben vom Montag ebenfalls für eine Ausnahmeregel einsetzen, da der Abschied von russischem Öl „mehrere Jahre“ in Anspruch nehme.

Während Ungarn und die Slowakei mehr Zeit bekommen, wird Deutschland das geplante Embargo auf russisches Öl laut Wirtschaftsminister Robert Habeck mittragen. © Thomas Trutschel/Imago Images

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Montag in Brüssel angekündigt, Deutschland werde das Ölembargo mittragen. Zugleich stimmte er Wirtschaft sowie Verbraucherinnen und Verbraucher auf weiter steigende Preise ein. EU-Diplomatinnen und -Diplomaten zufolge könnte der Kommissionsvorschlag neuen Streit entfachen: Denn Tschechien und Bulgarien dringen ebenfalls auf Ausnahmen und begründen dies mit ihrer stark vom russischem Öl abhängigen Wirtschaft.

Ukraine-Krieg: „Gut gegen Böse“ – Johnson neue kündigt Waffenlieferungen an

+++ 15.15 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat der Ukraine die nachhaltige Unterstützung seines Landes zugesichert und den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert. „Es geht um ukrainische Demokratie gegen Putins Tyrannei“, sagte Johnson am Dienstag in einer Videoansprache an das ukrainische Parlament. „Es geht um Freiheit gegen Unterdrückung. [...] Es geht um Gut gegen Böse. Und deshalb muss die Ukraine gewinnen.“ Johnson lobte den Mut und Einsatz der ukrainischen Truppen als „eines der glorreichsten Kapitel in der Militärgeschichte und im Leben Ihres Landes“.

Putin habe mit dem Angriff einen schweren Fehler gemacht, sagte Johnson. „Dies ist die Sternstunde der Ukraine, ein episches Kapitel in Ihrer nationalen Geschichte, das über Generationen hinweg erinnert werden wird“, sagte er und zitierte dabei die berühmte Durchhalterede („This Was Their Finest Hour“) des früheren Premierministers Winston Churchill aus dem Zweiten Weltkrieg. „Die Ukraine wird gewinnen, die Ukraine wird frei sein.“

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, spricht bei seiner Rede vor der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament in Kiew. © Downing Street/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Boris Johnson kündigt Wiedereröffnung britischer Botschaft in Kiew an

Johnson räumte Fehler im Ukraine-Krieg ein. „Die Wahrheit ist, dass wir zu langsam waren, um zu begreifen, was wirklich passiert, und wir haben gemeinsam dabei versagt, damals die Sanktionen gegen Wladimir Putin zu verhängen, die wir hätten verhängen müssen. Wir dürfen nicht denselben Fehler wiederholen.“ Johnson kündigte an, dass die britische Botschaft in Kiew wiedereröffnet werde.

Zugleich werde Großbritannien weiterhin Waffen liefern, sagte Johnson. In den kommenden Wochen werde die Ukraine Anti-Schiffsraketen vom Typ Brimstone und Flugabwehrsysteme vom Typ Stormer erhalten. Hinzu kämen 13 gepanzerte Fahrzeuge für die Evakuierung der Zivilbevölkerung. Hinzu komme weitere Militärhilfe im Wert von 300 Millionen Pfund (357 Millionen Euro). Dazu gehörten Radar zur Lokalisierung russischer Artillerie, Schwerlastdrohnen zur Versorgung der Streitkräfte sowie Tausende Nachtsichtgeräte.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: Macron will sich mit Putin unterhalten

+++ 14.30 Uhr: Wie es aus dem Elysee-Palast heißt, wird es am heutigen Dienstag ein weiteres Telefon zwischen Frankreichs frisch wiedergewähltem Präsidenten Emmanuel Macron und Wladimir Putin geben. Die Initiative für den Austausch gehe auf Macron zurück, nachdem dieser sich am Samstag (30. April) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj besprochen hatte.

Für Dienstag wurde ein Gespräch zwischen Emmanuel Macron und Wladimir Putin angekündigt. (Archivbild) © Alexis Sciard/Imago

In den ersten Wochen des Ukraine-Kriegs hatte es regelmäßig Gespräche zwischen Macron und dem russischen Staatsoberhaupt gegeben. Macrons letzte Unterhaltung mit Putin liegt inzwischen jedoch bereits fünf Wochen zurück.

Ukraine-Krieg: Slowakei will Ausnahme bei Öl-Embargo

+++ 13.45 Uhr: Der slowakische Wirtschaftsminister und Vizeregierungschef Richard Sulik hat für sein Land eine Ausnahme vom geplanten Ölembargo gegen Russland verlangt. Für die Slowakei sei dies „extrem wichtig“, sagte der liberale Politiker in einer am Dienstag von slowakischen Medien als Video veröffentlichten Erklärung nach dem Treffen der EU-Energieminister in Brüssel. Die Slowakei könne vorerst nicht auf das russische Erdöl verzichten.

+++ 11.45 Uhr: Wie der Nachrichtenkanal Bloomberg berichtet, hat die EU Afrika im Auge, um russisches Gas zu ersetzen. Demnach werde die Europäische Union versuchen, die Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern zu verstärken, um dazu beizutragen, die Importe von russischem Erdgas zu ersetzen. Damit soll die Abhängigkeit von Moskau in diesem Jahr um fast zwei Drittel verringert werden, berichtet Bloomberg.

Ukraine-Krieg: Papst will Audienz bei Putin – Habeck rechnet mit Öl-Embargo

+++ 09.15 Uhr: Papst Franziskus ist bereit, nach Moskau zu reisen, um Wladimir Putin zu drängen, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Das habe er dem russischen Präsidenten bereits Mitte März mitteilen lassen, aber bisher keine Antwort erhalten, sagte er der italienischen Zeitung Il Corriere della Sera. Man frage weiter nach, „aber ich fürchte, dass Putin diese Begegnung im Moment weder machen kann noch will“, so der Papst weiter.

Papst Franziskus will in Moskau bei Kreml-Chef Putin vermitteln (Archivbild). © dpa/L‘osservatore Romano HO

Ein Besuch in Kiew stehe momentan hingegen nicht an. „Ich spüre, dass ich nicht gehen sollte. Zuerst muss ich nach Moskau gehen, zuerst muss ich Putin treffen“, so Franziskus in dem Interview. Allerdings sei er nur ein Priester, der lediglich tue, was ein Priester tun könne – „wenn Putin nur die Tür öffnete“.

Auf die Frage, ob der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. Putin bewegen könne, die Tür zu öffnen, schüttelte der Papst laut Aussage der Zeitung den Kopf. 40 Minuten lang habe er im März mit Kyrill per Video gesprochen, so Franziskus. Die ersten 20 Minuten lang habe dieser mit einer Karte in der Hand die Gründe des Krieges erklärt.

Ukraine-Krieg: Selenskyj entrüstet über Äußerung von Lawrow

Update vom Dienstag, 03. Mai, 06.43 Uhr: Eine antisemitische Äußerung des russischen Außenministers Sergej Lawrow sorgt international weiter für Entrüstung. Selenskyj sagte, in einer Umkehrung von Tätern und Opfern habe Russlands Chefdiplomat das jüdische Volk für die Verbrechen der Nazis verantwortlich gemacht. «Solch ein antisemitischer Angriff ihres Ministers bedeutet, dass die russische Führung alle Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg vergessen hat oder sie vielleicht nie gelernt hat», sagte Selenskyj, der jüdischer Herkunft ist.

Lawrow hatte am Sonntag im italienischen Fernsehen die russische Kriegspropaganda wiederholt, die Ukraine werde von Nazis geführt.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich zu einem weiteren EU-Sanktionspaket gegen Russland geäußert. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Ukraine-Krieg: Habeck rechnet mit Embargo auf russisches Öl

+++ 20.27 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet damit, dass der Vorschlag für das nächste Sanktionspaket der EU in Kürze kommen wird. Er gehe davon aus, dass die Kommission an diesem Dienstag ein sechstes Sanktionspaket vorschlagen werde, „inklusive des Ausstieges vom russischem Öl“, sagte Habeck am Montag zu Journalisten nach einem Treffen der für Energie zuständigen EU-Minister in Brüssel. „Wie hart die Embargo-Bedingungen definiert werden, da wird sicherlich noch ein bisschen beraten werden.“ Aber er gehe sicher davon aus, dass Öl auf die Liste komme, sagte Habeck. Es brauche dann noch ein paar Tage, damit die Mitgliedstaaten über den Vorschlag der Kommission abstimmen könnten.

Nach Angaben von Mitgliedern der EU-Kommission will die Behörde spätestens am Mittwoch ihren Vorschlag für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen präsentieren. Das mittlerweile sechste Sanktionspaket soll demnach auch die Einführung eines Öl-Embargos umfassen. Bis zuletzt war aber unklar, unter welchen Bedingungen sehr stark von russischen Öllieferungen abhängige Länder wie Ungarn die benötigte Zustimmung zu einem EU-Einfuhrverbot geben könnten. Denkbar wären zum Beispiel eine Übergangsfrist - etwa bis Anfang kommenden Jahres - oder Ausnahmeregelungen.

Habeck bestätigte auch, dass das Wirtschaftsministerium an einem Gesetz arbeite, um den Bau der Infrastruktur für Flüssiggas (LNG) sowie die Nutzung der Schiffe für den LNG-Transport zu vereinfachen. Damit will die Bundesregierung schneller von russischem Erdgas unabhängig werden. Ziel sei es, dass zwei Schiffe zur Einspeisung von LNG in Brunsbüttel und Wilhelmshaven bereits zum Jahreswechsel an das Netz angeschlossen werden sollten, so Habeck.

Ukraine-Krieg: Folgt eine Ankündigung Putins am 9. Mai?

+++ 15.00 Uhr: Fachleute sind sich einig: Der 9. Mai wird für Russland in diesem Jahr nicht nur der „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland sein, sondern auch ein Tag für die erneute Mobilisierung von Streitkräften. Der britische Verteidigungsminister vermutete in einem Interview mit LBC Radio, dass Wladimir Putin den Tag ausnutzen könne, um Russlands weltweiten Krieg gegen „Nazis“ zu verkünden.

Update vom Montag, 2. Mai, 08.30 Uhr: Anlässlich ihres Besuchs in Kiew hat Präsident Wolodymyr Selenskyj der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, den Orden der Fürstin Olga verliehen, einer hohen zivilen Ehrung. Nach Pelosi entsenden die USA noch in dieser Woche weitere diplomatische Unterstützung gen Europa: Wie die New York Times berichten, wird First Lady Jill Biden ab Donnerstag ukrainische Geflüchtete in Osteuropa besuchen. Ziel der Reise sollen Rumänien und die Slowakei sein. Die beiden Nato-Staaten grenzen an die Ukraine und haben seit Beginn des Konflikts insgesamt mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen.

Derweil gab es am Sonntagabend gewohnt markige Worte vom russischen Außenminister Sergej Lawrow. Im Interview mit einem italienischen TV-Sender teilte er laut FAZ mit, die Nato und Europa haben sich damit abgefunden, dass die USA das Sagen auf internationaler Bühne haben. „In Washington haben sie beschlossen, dass die Welt nun monopolar sein muss, davon reden sie ständig“, sagte Lawrow. Außerdem beschuldigte er die USA und Kanada, die Ausbildung „neonazistischer Untereinheiten“ in der ukrainischen Armee unterstützt zu haben – wohl eine Anspielung auf das „Asow“ Regiment, das sich in das Werk Azovstal bei Mariupol zurückgezogen hat.

Ukraine-Krieg: Selenskyj verzweifelt an Putin – Pelosi reist nach Kiew

+++ 16.25 Uhr: Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist angesichts des russischen Angriffskrieges in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef am Samstag (30.04.2022) bedankte sich Wolodymyr Selenskyj für die Unterstützung der USA. Das teilte Selenskyj über den Nachrichtendienst Telegram mit.

Pelosi kündigte zudem in einer Erklärung an, „dass weitere US-Hilfe auf dem Weg“ sei. Derzeit werde an der Umsetzung der von US-Präsident Joe Biden beantragten zusätzlichen Unterstützung in Höhe von 33 Milliarden Dollar (etwa 31 Milliarden Euro) gearbeitet.

Ukraine-Krieg: Selenskyj verzweifelt bei Verhandlungen mit Putin

Update vom Sonntag, 1. Mai 2022, 12.05 Uhr: Seit Kriegsbeginn gab es mehrere Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Die ukrainische Zeitung Ukrajinska Prawda berichtet nun, dass die Gespräche zwischen Moskau und Kiew sich mehr und mehr festgefahren haben. „Das Risiko, dass alle Gespräche [mit Russland] zum Stillstand kommen, ist sehr hoch“, wird Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj zitiert.

+++ 16.38 Uhr: 615 Tonnen humanitäre Hilfsgüter hat Frankreich bereits in die Ukraine geschickt. In einem Telefonat mit Wolodymyr Selenskyj hat Staatschef Emmanuel Macron nun weitere Hilfe zugesichert. Dabei ging es auch um militärische Unterstützung, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Der ukrainische Präsident bedankte sich bei seinem Amtskollegen aus Frankreich für die „großangelegten“ französischen Lieferungen, die „zum ukrainischen Widerstand“ gegen die russischen Invasionstruppen beitrügen, wie der Elysée-Palast mitteilte. Macron sicherte neben den Hilfen auch Unterstützung bei der Sammlung von Beweisen für Kriegsverbrechen „im Kontext der russischen Aggression“ zu. Die aktuelle Einkesslung in Mariupol nannte der frisch wiedergewählte Präsident „unerträglich“.

Selenskyj warnt vor Abbruch der Verhandlungen im Ukraine-Krieg

Update vom Samstag, 30. April, 05.00 Uhr: Die diplomatische Lage im Ukraine-Krieg ist angespannt. Das hat nun auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend (29. April) in einer Videoansprache erneut unterstrichen. Er betonte, es bestehe ein hohes Risiko, dass die Verhandlungen mit Russland abgebrochen werden. Zur aktuellen Lage verkündete er: „Wir schlagen die Besatzer in alle Richtungen, in die sie vorzudringen versuchen. Die Lage in der Region Charkiw ist schwierig, aber unser Militär und unser Geheimdienst haben wichtige taktische Erfolge erzielt“.

Ukraine-News: Gefangenenaustausch zwischen Russland und USA

+++ 15.15 Uhr: Die USA und Russland haben inmitten des Ukraine-Kriegs zwei Häftlinge ausgetauscht. Russland ließ den 2019 wegen eines Angriffs auf Polizeibeamte zu neun Jahren Gefängnis verurteilten früheren US-Soldaten Trevor Reed frei, wie US-Präsident Joe Biden am Mittwoch mitteilte. Im Gegenzug kommt der wegen Drogenschmuggels zu 20 Jahren Gefängnis verurteilte russische Pilot Konstantin Jaroschenko frei, wie das russische Außenministerium erklärte. (hg/as/marv/lm/ms/nak mit dpa/AFP)